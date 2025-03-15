История Дня святого Патрика

17 марта миллионы людей по всему миру отмечают День святого Патрика — праздник, который объединяет традиции, культуру и историю Ирландии. Этот день стал символом веселья и братства, а также возможностью насладиться вкусной едой и уникальными обычаями. Таким мы его знаем теперь, но каким был этот праздник на заре возникновения и как получилось, что вместо сухого закона празднующие перешли к Гиннессу и виски?

История Мэвина Сукката, впоследствии — святого Патрика

День святого Патрика — время чествования ирландского наследия и покровителя Ирландии — святого Патрика. Но святой Патрик на самом деле даже не был ирландцем. Он родился в Британии в 387 году. Настоящее имя его тоже не Патрик, а Мэвин Суккат. Позже он изменил его на Патриций — или Патрик.

Патрик родился в семье священника. Когда ему было 16 лет, на их семейное имение напали, а самого Патрика похитили и привезли в Ирландию, где он был рабом шесть лет, прежде чем сбежал и вернулся домой.

Он стал священником, а затем был назначен епископом. Однажды у Патрика было видение, в котором ему было сказано, что он должен принести христианство в Ирландию. Поэтому он вернулся, чтобы распространять свою веру.

Патрик умер 17 марта 461 года. Теперь эта дата известна как День святого Патрика. Святой Патрик уважаем не только в католической церкви. 9 марта 2017 года под председательством Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось заседание Священного синода РПЦ, на котором постановили включить в месяцеслов имена нескольких святых Центральной и Западной Европы. Так, теперь православная церковь почитает память святителя Патрикия, просветителя Ирландии.

Святой Патрик написал автобиографию под названием «Исповедь». Важно отметить, что сам Патрик не описывает чудеса в том смысле, в котором их обычно понимают, как сверхъестественные события. Вместо этого он говорит о духовных переживаниях, видениях и поддержке, которую он ощущал от Бога в своей миссии.

Образ святого Патрика во многом оброс легендами, а ему самому приписывают чудесные способности. Так, согласно легенде, распространяя христианство, святой Патрик изгнал всех змей с Изумрудного острова — и по сей день в Ирландии нет змей.

Когда святой Патрик шёл в столицу Ирландии, город Тару, чтобы проповедовать на Пасху, король-язычник устроил ему засаду в лесу. Святой и его спутники в это время пели молитву, которую сейчас называют «Щит Святого Патрика» и «Мольба оленя». И произошло чудо: вместо священников воины увидели только стадо оленей, которые проходили мимо. По преданию, ангел пообещал святому, что эта молитва всегда будет защищать тех, кто читает её с верой.

Обычаи Дня святого Патрика, покровителя Ирландии

Что нужно было делать 17 марта

Среди религиозных традиций обязательным считается посещение мессы утром. А паломничества к местам, связанным со святым Патриком (монастырь Армаг, город Даунпатрик), совершаются 17 марта и по сей день.

Традиционные мероприятия в этот день сегодня — это участие в парадах и шествиях, исполнение танцев кейли, ношение зелёной одежды или зелёных аксессуаров, поиск трилистников. А среди современных обычаев — подкрашивание рек и достопримечательностей в зелёный.

Что запрещалось 17 марта

До 1970-х годов в Ирландии был запрет на продажу алкоголя (позже снят). Изначально в этот день вообще не разрешались пышные торжества, а допускались посещение мессы и семейный ужин. Ещё в этот день запрещалось работать (сейчас это выходной в Ирландии).

Традиционные блюда на День святого Патрика

В современных ресторанах часто предлагают специальное праздничное меню, включающее эти традиционные блюда. Многие заведения украшают помещения в зелёных тонах и добавляют трилистники в оформление блюд.

Ирландское мясное рагу — это сытное тушёное мясное блюдо, обычно с говядиной или бараниной, с добавлением картофеля, моркови и лука. Чамп — это картофельное пюре с добавлением молока, масла и зелёного лука. Имеет кремовую текстуру и нежный вкус. Суп из баранины — насыщенный и ароматный суп, приготовленный на основе баранины с добавлением овощей и специй. Он является традиционным блюдом ирландской кухни. Боксти — это картофельные оладьи, которые готовят с добавлением муки и зелёного лука. Подают как дополнение к основным блюдам. Боксти отражают ирландскую любовь к картофелю. Яблочный пирог — традиционный десерт, который завершает праздничный обед. Сладость и уют, характерные для ирландской кухни.

Символы Дня святого Патрика

Зелёный, благодаря которому праздник стал узнаваем во всём мире, не всегда был цветом Патрика или Ирландии. На самом деле символом острова всегда был синий и только в 1798 году, во время ирландского восстания, когда ирландские повстанцы носили зелёные мундиры, чтобы символизировать свою борьбу за независимость, этот цвет закрепился как национальный.

Ирландская традиция гласит, что если надеть зелёное в День святого Патрика, то для лепреконов (маленьких озорных персонажей из старого ирландского фольклора) такой человек станет невидимым. Тогда лепрекона можно без труда поймать, а он должен рассказать, где спрятал свой горшочек с золотом. Но если этого не сделать, то лепрекон увидит человека и больно ущипнёт.

Не менее известный символ праздника — трилистник. Святой Патрик использовал его, чтобы объяснить, что такое Святая Троица, и демонстрировал, как Отец, Сын и Святой Дух могут быть отдельными личностями, но при этом единым целым.

Кроме того, ещё одним символом праздника принято считать пиво. Якобы церковь даже делает послабление и закрывает глаза на пьянство в этот день, несмотря на Великий пост. Праздничные парады идут прямой линией, а могут кочевать в ближайшие пабы и бары.

Однако на деле такого разрешения нет, и, учитывая суть поста, оно было бы внезапным и странным. К слову, до 70-х годов прошлого столетия все бары и пабы в стране и вовсе в этот день закрывались как раз из-за чрезмерного употребления ирландцами алкоголя. Но так как празднество давно вышло за рамки церковного, вряд ли маркетологи будут считаться с мнением духовников при организации подобного парада и гуляний.

Фестивали в День святого Патрика

Ирландцы говорят, что парад в честь Дня святого Патрика — это уже событие скорее для туристов. Интересно, что первые парады в честь этого дня проводить начали не в Ирландии, а в США.

Ирландские иммигранты, живущие за океаном, начали организовывать парады, чтобы продемонстрировать национальную гордость. Так День святого Патрика превратился из религиозного мероприятия в яркий праздник, который знают по всему миру из-за его зелёного цвета.