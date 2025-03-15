Как вермахт стал оружием в руках нацистов Третьего рейха

16 марта 1935 года был принят Закон о создании вермахта, согласно которому в нацистской Германии, вопреки требованиям Версальского договора, появились полноценные вооружённые силы. Немецкая армия захватила большинство европейских государств и в конечном итоге была остановлена Советским Союзом. Нюрнбергский трибунал из-за позиции Великобритании и США формально не стал признавать вермахт преступной организацией, хотя многие из его руководителей были осуждены за жестокие военные преступления. О том, что представляли собой нацистские вооружённые силы и какую моральную оценку можно дать их деятельности, в интервью RT рассказал вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны имени О.А. Ржешевского Константин Залесский.

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— Создание в Германии собственных полноценных вооружённых сил было запрещено Версальским мирным договором. Как Гитлер смог нарушить данные требования и заставить западные страны принять это?

— Действительно, требования официально нарушил Гитлер, но их готовились нарушить ещё до него. Дело в том, что предусмотренные Версальской системой параметры вооружённых сил на самом деле были неприменимы к крупному государству, которым являлась Германия. Через некоторое время после завершения Первой мировой войны на международной арене сложилось мнение, что Германия уже не такая, как при кайзере, что она может стать частью семьи цивилизованных народов.

Ещё до прихода Гитлера к власти Министерство рейхсвера разработало план, предполагавший поэтапное увеличение вооружённых сил Германии. Этот план был просчитан финансово, утверждён, но публично не объявлен. Когда Гитлер пришёл к власти и ознакомился с ним, то приказал начать его немедленную реализацию, причём в более сжатые сроки. Численность германской армии стала резко расти.

В 1935 году Берлин отказался от выполнения условий Версальского договора, принял Закон о создании вермахта и ввёл всеобщую воинскую повинность. Другие страны заявили протест, но это ничего не дало. Англо-французские элиты посчитали действия Германии в принципе «нормальными». Они исходили из соображений: «Ну а что поделать, воевать, что ли, с Германией?» Берлин тогда не делал вроде бы ничего из ряда вон выходящего. Гитлер объяснял свои действия попыткой защитить страну. Ведь даже польская армия была сильнее рейхсвера, существовавшего до 1935 года, а риторика у поляков в то время была агрессивная.

— Действия вермахта вплоть до нападения Германии на СССР можно оценить как весьма успешные с военной точки зрения. С чем это было связано и как вёл себя вермахт по отношению к мирному населению различных европейских стран до начала Великой Отечественной войны?

— Вермахт в начале Второй мировой войны действовал чрезвычайно уверенно и успешно. Звучит парадоксально, но это в известной мере связано с тем, что Германии долгое время запрещали иметь нормальные вооружённые силы и поэтому она создавала армию буквально с нуля. Над вооружёнными силами других держав висел опыт Первой мировой, а немцы подходили к вопросу военного строительства на совершенно новых принципах.

Создавая вермахт, Гитлер проинформировал германское командование, что армия предназначается совсем не для обороны, хотя и сделал это непублично. Вермахт уже на момент начальной стадии его формирования — это армия нападения.

Резкое увеличение численности вооружённых сил дало офицерам все возможности для карьерного роста, причём речь не о закостеневших штабных генералах, а о принципиально новом поколении военных. Во Вторую мировую вермахт вступал под командованием лейтенантов и капитанов Первой мировой. Немецкая армия стала гораздо более гибкой, чем раньше.

Когда вермахт столкнулся с польскими и французскими войсками, немцы выяснили, что их противник имеет ряд серьёзных недостатков, которые Германия может использовать с выгодой для себя. Польская армия, несмотря на значительную численность, была плохо оснащена и делала ставку на кавалерию. А французы готовились к обороне и оказались неспособны эффективно воевать из-за морального фактора. В Первую мировую они понесли огромные потери, это стало шоком для французского общества, и поэтому оно боялось новых полномасштабных боевых действий. Франция, по большому счёту, практически не воевала во Вторую мировую. Она осуществила всего несколько операций и не оказала сколь-либо значимого сопротивления немцам. Французы просто не хотели защищать свою родину. Норвегию и Данию в расчёт принимать не стоит. Англия сама участвовать в масштабных действиях на суше не могла.

Война в Европе радикально отличалась от той, которую Германия вела затем против СССР, и отношение немецкой армии к местному населению — тоже. В Польше всё произошло так быстро, что вермахт не успел даже сформировать военную администрацию. Немцы создали генерал-губернаторство, и нацистский террор уже координировали гражданские чиновники.

Дания была занята без боя. В Норвегии ограниченное сопротивление оказывали только вооружённые силы. Во Франции поток беженцев двинулся на юг, но их, в отличие от того, что позже происходило в Советском Союзе, никто не бомбил.

Особняком в Европе стоят Балканы. Там население сражалось за свою свободу, создав массовое партизанское движение, и нацисты быстро перешли к репрессиям.

— Каковы были инструкции вермахту со стороны военно-политического руководства Третьего рейха по поводу населения СССР?

— Ещё до начала войны с СССР нацистское руководство приняло ряд документов, регламентировавших деятельность вермахта и карательных органов на территории Советского Союза.

В мае 1941 года был принят указ «О военной подсудности в районе «Барбаросса» и об особых полномочиях войск». Издал его Гитлер, подписал глава Верховного командования вермахта Кейтель. Этот документ подразумевал, например, что местное гражданское население выводится из компетенций военных и военно-полевых судов и его судьба полностью отдаётся на усмотрение конкретного немецкого командира. Если он считал, что они проявляли агрессию в отношении вермахта, то приказывал их казнить. Офицеры принимали решения о жизни и смерти без суда и следствия.

Военнослужащих вермахта вообще выводили из-под какой-либо подсудности за преступления против мирного населения. Во всех других армиях мира существовали наказания за незаконные действия в отношении гражданских лиц. Но в вермахте это было отменено. Наказать немецкого военного могли только в том случае, если, по мнению командира, его действия подрывали дисциплину. Германское командование волновали только интересы вермахта, мирное население СССР для немецких военачальников не значило ничего.

Существовало также отдельное руководство по обращению с комиссарами. Солдатам и офицерам вермахта говорили, что комиссары якобы являлись представителями «иудобольшевистской» идеологии, не считались комбатантами и не имели статуса военнопленных. Их надлежало сдавать карательным органам для уничтожения без суда и следствия.

До военнослужащих вермахта доводили, что они должны безжалостно подавлять любое сопротивление. Им внушали теорию расового превосходства. Им объясняли, что идёт завоевание жизненного пространства для арийцев. В конце 1942 года была принята директива, позволявшая применять любые методы против мирного населения, в том числе против женщин и детей. Командиры подразделений вермахта получили карт-бланш и не несли ответственности за военные преступления.

В западной литературе пытаются, рассуждая по принципу «от противного», доказывать, что вермахт не был преступным, так как офицеров не наказывали за то, что они не расправлялись с гражданским населением. Но это заведомо ошибочная логика.

В конце 1943 года в вермахте был введён институт офицеров национал-социалистического воспитания, которые доносили до личного состава нацистскую идеологию. Данная практика была внедрена на всех уровнях. Причём такие офицеры параллельно сохраняли свои прежние должности в армейской командной системе.

— В публицистике, особенно западной, распространено мнение о том, что нацистские преступления совершали преимущественно представители карательных структур СС и Главного управления имперской безопасности, а вермахт якобы только воевал на фронте. Однако многие историки называют эти утверждения «мифом о чистом вермахте» и говорят, что немецкая армия массово совершала военные преступления. На чьей стороне истина?

— Доктрина «чистого вермахта» в корне неверна. Эта теория была нужна немцам после войны для оправдания тех, кто служил в армии, так как осознание преступных действий вооружённых сил оказывало деморализующее влияние на население. Чтобы убрать общее чувство вины, всю ответственность за военные преступления попытались переложить на СС. В ФРГ военным даже разрешили носить нацистские награды, просто сняв с них свастику. Потом начали пытаться оправдать даже войска СС.

Однако всё это легко опровергается. В лагерях, находившихся под контролем вермахта, погибли большинство советских военнопленных. Города и деревни в СССР сжигали зачастую не СС, а именно части вермахта. Расстрелами партизан занимались и те, и другие. Причём крупномасштабные антипартизанские операции проводились именно с привлечением регулярных армейских частей.

Материалы Чрезвычайной следственной комиссии по преступлениям на территории СССР свидетельствуют о том, что большинство зверств против мирного населения в прифронтовой зоне совершались как раз военнослужащими вермахта. СС действовали преимущественно там, где существовало гражданское управление. А значительная часть оккупированных территорий СССР, включая занятые нацистами регионы РСФСР, находилась именно под военной администрацией. Да, там также действовали и айнзацгруппы полиции безопасности и СД. Но карательные операции, проводимые в интересах организации «управления» территориями, совершались фельдкомендатурами, относившимися к вермахту. Точное соотношение преступлений между немецкой армией и айнзацгруппами никто не выводил.

— Отличалось ли отношение вермахта к населению СССР во время войны от отношения к жителям других государств?

— Отличалось по расовым соображениям. К норвежцам, датчанам, голландцам, бельгийцам отношение у нацистов было вообще как к расово близким. Французы не считались полностью расово полноценными, но в них видели возможных соратников. А вот к славянам относились как к людям «низшего качества». Геббельс разработал эффективную систему влияния на население Германии, и немцы в это верили.

— Какие наиболее известные военные преступления совершил вермахт?

— Посмотрите, сколько погибло наших военнопленных, сколько было уничтожено советских населённых пунктов. После войны было множество открытых процессов против военнослужащих вермахта. На них приводились многочисленные доказательства. Никто из осуждённых не реабилитирован. Они официально считаются военными преступниками. Если кто-то с этим не согласен, может обратиться в суд, но это по объективным причинам совершенно бесперспективно.

— Почему Нюрнбергский трибунал не стал признавать вермахт преступной организацией, а многие его представители перешли на военную службу в ФРГ?

— На Нюрнбергском процессе ставился вопрос о признании преступными Генерального штаба и Верховного командования вермахта. СССР на этом настаивал. Но западные союзники выдвинули совершенно надуманный аргумент. Они сказали, что это нецелесообразно, потому что в связи с малочисленностью Генерального штаба и Верховного командования вермахта суды могут разбирать каждый случай отдельно. На самом деле это было сделано с прицелом на дальнейшую перспективу: чтобы на основе кадров вермахта создать вооружённые силы Западной Германии. Как бы это потом выглядело, если бы военные преступники массово служили в армии ФРГ?

А процессы над конкретными генералами проходили и у нас, и в западных зонах оккупации. Некоторые приговоры на Западе были очень суровыми — например, руководителям, которые принимали решения о расстреле пленных американских лётчиков.

А в целом вопрос о том, совершали ли военачальники вермахта военные преступления, в принципе, не стоит. Послевоенная юстиция ряда стран официально признала, что совершали.

— Какую моральную и правовую оценку можно было бы дать деятельности вермахта в годы Второй мировой войны?

— Важно понимать, что никакая армия не существует в отрыве от государственной и общественной структуры. Она не является суверенным образованием в государстве. Армия — ретранслятор интересов этого государства. Какое общество, такая и армия.

Если мы знаем о нацистской сущности немецкого государства, о его преступной политике, то вермахт был как минимум оружием в руках нацистской партии. Он был исполнителем её воли. Он был инструментом, при помощи которого нацистскую идеологию собирались внедрить в захваченных странах. Все преступления в оккупированных государствах были совершены при помощи вермахта, который соответствующие территории и захватывал. Соответственно, вермахт не может рассматриваться «в вакууме» — если нацистское государство преступно, то преступны и его вооружённые силы.