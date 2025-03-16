16 марта христиане чтут память мученика Евтропия Амасийского. Святой жил на рубеже III–IV веков в Малой Азии. В то время Амасией Понтийской правил Асклипиодот — деспот, устроивший гонения на христиан. По его приказу святой Евтропий был схвачен и подвергнут пыткам. Мученику предлагали отказаться от христианства, но тот оставался непреклонным и за это был казнен. В народе день памяти святого стали называть Евтропиевым днем. О том, какие существуют приметы на 16 марта, читайте далее.

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Что можно делать 16 марта

В Евтропиев день было принято обходить поля крест-накрест. Считалось, что после этого солнце начнет активно топить снега. Еще в этот день следили за птицами. По поверью, стайки воробьев, сбившиеся под крышей и чистящие перья, сулят благостную погоду. Возвращение скворцов говорит о том, что в будущем уродится много зерна. Громкий щебет синиц и пение снегирей под окнами — к теплу. Вороны, купающиеся в снегу, также обещают ясную погоду. А высокий полет гусей — к сильному половодью.

Согласно народным приметам, 16 марта нужно:

до рассвета умыться водой, в которой всю ночь лежал предмет из серебра или яйцо, — сохранит и умножит красоту;

осенить крестом входную дверь и окна жилища — поможет защититься от нечисти;

выбежать на улицу, заслышав гром, — к богатству;

помогать нуждающимся — к достатку.

Что нельзя делать 16 марта

Если же говорить о запретах, то в Евтропиев день не рекомендуют:

отправляться в лес — можно столкнуться с проснувшимся медведем;

давать в долг или занимать деньги после заката — окажешься в долгах на год вперед;

выбрасывать мусор после полудня — с ним вынесешь счастье из жилища;

отказывать нуждающимся — сам окажешься в нужде;

покидать дом после заката — навлечешь на себя нечистую силу.

В народе верили, что в Евтропиев день беременным женщинам не стоит ходить в церковь — ребенка якобы опутает пуповина. А тех, кто родится 16 марта, по жизни ждет удача во всех начинаниях. Их талисманом считается рубин.