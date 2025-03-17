Почему 17 марта не стоит громко смеяться

Православные в этот день вспоминают монаха-отшельника Герасима Иорданского. В народном календарь это день Герасима Грачевника. Прозвище связано с возвращением перелетных грачей. По этим птицам часто предсказывали погоду и начало посевной.

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Отмечу, что на Руси грачи считались символом наступившей весны, а это значит, что женщины снова пекли печенье в виде птиц. Им угощали детей, стариков, нищих и странников. В этот день не начинали новые дела, не закончив старые. Не носили новую обувь - чтобы ноги не заболели. Никто не собирался в дорогу, так как считалось, что пройдет она вся в хлопотах и с препятствиями. Не оставляли грязный коврик у двери и не смеялись громко. Первое сулило плохие вести, второе - долгие слезы.

Если замечали перелетных птиц, считалось, что можно начинать сеять. Но если грачи вели себя беспокойно - стоит подождать пару дней, так как дожди и снег возможен. Смотрели, куда именно прилетают птицы. Так, если в старые гнезда - будет хорошая теплая погода, если ищут новое место - жди апреля, прежде чем начинать сев.

Весь день ясно и светит солнце - летом в лесах будет много ягод.