История кирхи Рудау

В прошлом выпуске нашего проекта «Прусские древности» мы с вами продолжили путешествие по Замланду (Самбии) и отправились в поселок Муромское — бывший Лаптау, куда можно доехать из Зеленоградска на «Ласточке» или машиной. Сегодня же мы с вами проедем — или пройдем — чуть дальше, до поселка Мельниково, который раньше носил название Рудау. Как и в Лаптау, тут был замок — сначала прусская крепость, потом орденское укрепление, и кирха. И, как и в Лаптау, до наших дней дошла только Кирха — и то не целиком.

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Кирха в середине XIX века

История Мельникова-Рудау начинается во втором тысячелетии нашей эры: в окрестностях расположены многочисленные археологические памятники: курганы и могильники. Прусское же поселение Рудов (Рудава) известно с XIII века. Значение слова будет понятно тем, кто знает польский или украинский. Если в этих языках «рудый» — «рыжий», то в прусском это слово означает «нечто красное».

В 1255 году войска чешского короля Оттокара I вторглись в Самбию и взяли Рудов. Точнее, как пишет Анатолий Бахтин, взята была какая-то крепость-резиденция местного нобиля рода Зипенов (Зюпайне). Остается открытым, какая именно крепость была взята: Рудов или Нагюмптен (Ногимпте). После взятия крепости войска Оттокара устроили резню, род Зипенов бежал, а другие нобили из Кведенов, Вальдов, Кайме и Тапиов отдали своих сыновей в заложники. Видимо, параллельно состоялось крещение местных — и в 1258 году здесь мы видим церковное село Рудау.

В 1260-х орден начинает строить цепочку укреплений (в которую входил и замок Лаптау), и здесь появляется деревянно-земляной замок, в Рудау создается один из восьми каммерамтов в Самбии, которые имели право на сбор налогов. В начале XIV века здесь появляется каменный орденский замок. В том же веке, в 1370 году близ замка состоялась важная битва между войсками тевтонского ордена и армией Великого княжества Литовского, которая шла на Кенигсберг. В результате магистр Винрих фон Книпроде и маршал Хеннинг Шиндекопф разгромили войска князей Ольгерда и Кейстута. Правда, маршал ордена был ранен копьем в лицо и скончался по пути в Кенигсберг.

Винрих Книпроде в честь павших при Рудау распорядился установить две капеллы: одну в Лаптау другую в Рудау, а на месте сражения был поставлен памятный обелиск из камня. Его обновленная в 1835 году версия дошла до наших дней.

А что же кирха?

По традиции обратимся к Анатолию Бахтину:

«К концу XVI в. замок одряхлел и потерял оборонительное значение. Часть его помещений была разобрана. Не полностью сохранившийся флигель был переделан в кирху. Сама кирха была оштукатурена внутри и снаружи. Поэтому некоторые исследователи (Erich Weise, Dechio/Gall) считали эту кирху построенной в 1354 г. рядом с крепостью.

Скорей всего речь идёт о замковой капелле. К тому же в католическое время кирхи строили ориентированными с востока на запад, а эта — с севера на юг. Другие (Friedrich Borcherd) доказывали, что от замка остались только фундаменты, которые находились в земле. Но в конце ХХ в. штукатурка стала активно осыпаться и в 1999 г. при осмотре кирхи, на восточной стене (со двора), были обнаружены небольшие окна и двери, заложенные в более поздние времена, когда оставшийся флигель замка, перестраивался под кирху.

Во время перестройки замковые окна и вход были заложены и пробиты новые большие и высокие окна. С наружной стороны флигеля в местах, где штукатурка осыпалась, видны готические слепые окна и заложенные небольшие также готические оконца.

То, что не весь флигель был задействован под кирху, а только его часть видно по южной стене, к которой в 1820 г. была пристроена башня. Эта стена в два раза тоньше западной, северной и восточной стен, оставшихся от орденских времен. Остатки флигеля имеют размеры 35,15х11,14 м.

Когда точно замковый флигель был перестроен в кирху неизвестно. 17 января 1818 г. кирха была разрушена ураганом. К 1820 г. она была восстановлена. При этом обнаружились глубокие подвалы, оставшиеся от замка. Их засыпали песком».

Таким образом, здание кирхи — ее камни — существуют точно с XIV века. Однако когда этот флигель (в котором, вероятно, располагалась замковая капелла) стал кирхой — точно неизвестно. Когда-то в XVI веке, видимо, после секуляризации Ордена.

События Первой и Второй мировой войны не затронули кирху, но в советские годы она разрушилась и запустела. К счастью, ее ждала лучшая судьба, чем у соседки в Лаптау. Сегодня кирха Рудау передана в аренду и находится в процессе реставрации.

В ней планируется открытие музея древней Пруссии, проведение фестивалей и мероприятий Калининградской области. Впрочем, юридически это уже частное учреждение «Археопарк-музей «Легенды древностей Янтарного края», который уже работает. И это — отличная новость!

Вот что пишут сами новые хозяева:

Кирху восстанавливают частные арендаторы. Крышу над основным зданием планируется установить до 2028 года, а восстановить здание — к 2030 году. Здесь появится концертный зал и интерактивный «Музей "Легенды древностей янтарного края"». Здание принадлежит РПЦ.

«В 2030 году кирха должна обрести окончательный вид изнутри и снаружи, но это не значит, что мы не будем вовлекать этот объект в мероприятия. Он будет открыт. В первую очередь будет делаться кровля над башней, а над основным зданием кирхи по плану намечена на 2028 год. Мы будем стараться сделать ее как можно быстрее», — поделились планами арендаторы.

Летом 2024 года на башне кирхи уже была установлена новая крыша со шпилем, восстановлен угловой контрфорс. Жизнь памятника продолжается, у кирхи и музея даже появилась группа ВКонтакте.