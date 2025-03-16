Как «северный брат» стал главным врагом Китая

Дружественные отношения между Китаем и СССР дали трещину в 1956 году, когда на XX съезде КПСС был подвергнут критике «культ личности» Сталина. При этом разногласия оказались настолько серьёзными, что в мире «северного брата» стали считать главным врагом КНР.

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В 1954 году Поднебесную посетил Никита Хрущёв. Итогом визита стали крупные кредиты, договорённость о ликвидации советских военно-морских баз в Порт-Артуре и Дайрене и отказ от экономических интересов в Маньчжурии.

Но новые политические веяния, которые вдруг охватили коммунистов после XX съезда, оказались непонятны руководству Китайской Народной Республики.

Мао Цзэдун был искренне убеждён, что личный вклад Сталина в развитие социализма, в достижения СССР и создание блока демократических государств явно оправдывает совершëнные «незначительные ошибки и перегибы». В результате на конференции коммунистических и рабочих партий в 1957 году товарищ Мао назвал позицию СССР предательской.

Не оценили китайские руководители и стремление Москвы сблизиться с Западом. Мао был уверен, что окончательную победу коммунизма над империализмом принесёт только третья мировая война.

Соседи хорошими не бывают

О напряжённости в отношениях двух государств открыто заговорили после августа 1959 года, когда произошёл пограничный конфликт между Индией и Китаем. Хрущёв занял нейтральную позицию, выразив сожаление по поводу разногласий между двумя дружественными Советскому Союзу странами. Данная точка зрения вызвала непонимание в Пекине, ведь Кремль своим заявлением фактически уравнял социалистический Китай и буржуазную Индию.

Дальше – больше. СССР аннулировал все договорённости с Китаем по сотрудничеству в области ядерной энергетики. В ответ китайцы начали критиковать чуть ли не любое внешнеполитическое решение советских властей. К середине 60-х годов СССР окончательно был возведён в статус врага, а в обиход китайской пропаганды вошло словосочетание «угроза с Севера».

Конфликт назревал и из-за территорий. В Пекине вдруг вспомнили, что царская Россия якобы захватила более 1,5 млн. кв. км «исконно китайских земель» в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке, а также в Таджикистане, Киргизии и Казахстане.

В 60-х годах советская власть вынуждены признать – в первую очередь опасаться следует не США. Противопоставить что-либо многомиллионной китайской армии было трудно.

На самом же деле, Китай боялся СССР не меньше. Мао Цзэдун нервно наблюдал за тем, как Москва устанавливает силовыми методами лояльный режим в социалистической Чехословакии. Он действительно опасался, что советские войска могут повторить нечто подобное и в Пекине.

А в марте 1969 года произошёл пограничный конфликт на реке Уссури за остров Даманский. Двухнедельное противостояние так и не выявило победителя, хотя десятикратно превосходящие силы китайской армии потеряли там в десять раз больше солдат, чем СССР.

Стало понятно – худой мир лучше доброй войны, а поэтому следует сесть за стол переговоров.

20 октября 1969 года в Пекине стороны смогли преодолеть нарастание кризиса и отвести угрозу полномасштабного военного конфликта между Китаем и Советским Союзом.