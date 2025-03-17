Как «Космос-954» устроил «Чернобыль» в Канаде

В 1978 году у западных проповедников появился повод вспомнить о библейской «звезде Полынь», низвергающейся с неба. Падение советского военного спутника на территорию Канады — страны-участницы НАТО — стало одним из самых серьезных международных инцидентов под конец периода брежневской «разрядки».

Предыстория

С момента запуска первых искусственных спутников встал вопрос об источниках их энергоснабжения. Далеко не все аппараты могли эффективно использовать солнечные батареи, поэтому спутники, работавшие на небольшой высоте, было предложено оборудовать ядерными реакторами. «Космос-954» стал двадцатым по счету советским спутником с ядерным источником энергии. За 10 лет использования подобных аппаратов произошло немало аварий. В 1969 году два спутника линейки «Космос» аварийно вернулись на Землю. В 1973-м один из аппаратов погиб при запуске, а спустя 2 года случился еще один инцидент. Однако программа продолжалась, несмотря на риск радиоактивного заражения территории в случае падения.

Катастрофа

Спутник «Космос-954», предназначенный для радиолокационной разведки и поиска вражеских подводных лодок, был запущен с Байконура 18 сентября 1977 года. Питание аппарата обеспечивал реактор на быстрых нейронах БЭС-5, имевший мощность 3 кВт и ресурс работы 1080 часов. Топливом служили 30 кг урана-235 (актиноурана) — именно этим ядерным материалом в свое время была начинена атомная бомба «Малыш», сброшенная на Хиросиму.

Фактически спутник проработал 43 дня из 45 запланированных. В советском космическом центре уже готовились к завершению программы полета «Космос-954», когда его бортовая аппаратура 6 января неожиданно перестала работать. Предположительно, сбой случился из-за разгерметизации корпуса. Снижаясь с исходной высоты, спутник постепенно увеличивал скорость на каждом витке.

«По первому расчету спутник должен был просуществовать дольше и войти в плотные слои атмосферы над Африкой, по второму — над Канадой», — отмечает Анатолий Ладыгин из Центрального научно-исследовательского института Министерства обороны РФ. Американцам о падении «Космоса-954» стало известно почти сразу, однако поначалу об этом публично не сообщалось, чтобы избежать паники среди населения.

«Хотя научные советники Белого дома заявили, что никакого риска ядерного взрыва нет, Соединенные Штаты и Советский Союз опасаются, что может случиться крупный международный инцидент, если реактор распадется над одной из западных стран и рассеет радиоактивный мусор над населенным районом», — писала газета «Нью-Йорк Таймс». 24 января жители островов Королевы Шарлоты на западе Канады увидели в небе горение и распад советского спутника.

Последствия

Больше сотни радиоактивных обломков «Космоса-954» разлетелись по Северо-Западным территориям Канады. Общая площадь заражения составила 124 тыс. км2 — это в 3 раза превышало, к примеру, территорию Эстонской ССР. Местами излучение достигало 200 рентген/час. Однако, к счастью, спутник упал в крайне малолюдной провинции, поэтому население не пострадало.

Обломки небесного «гостя» канадцы искали совместно с американцами, отказавшись от помощи советских специалистов. В результате операции Morning light часть фрагментов нашлась в Большом Невольничьем озере, однако эти детали не были предоставлены советской стороне. По иронии судьбы, один из обломков с радиоактивным ураном упал недалеко от города Ураниум-Сити. Крушение «Космоса-954» считается первым прецедентом, который потребовал применения норм международного космического права, касающихся неудачных запусков и падений летательных аппаратов. Канада оценила ущерб от падения спутника в $6 млн. Спустя 3 года переговоров Советский Союз согласился выплатить половину данной суммы.

После крушения «Космоса-954» СССР почти на 3 года отказался от запусков спутников с ядерными установками, а также вложил средства в усовершенствование систем радиационной безопасности. Тем не менее ситуация чуть было не повторилась в 1982 году, когда упал аппарат «Космос-1402». Но это произошло не на суше, а в водах Индийского океана.