Семь аварий за один полет: большая цена за выход в открытый космос

«Мы ничего не можем тебе сказать. Лети, потом сам все нам расскажешь...» — так напутствовал перед выходом в открытый космос Алексея Леонова главный конструктор ОКБ-1 Сергей Королев. И Леонов рассказал: как оказался практически «без рук» в открытом космосе, как раздуло его скафандр и он еле-еле втиснулся в шлюзовой отсек... В целом за тот полет случилось 7(!) непредвиденных аварий. В связи с 60-летним юбилеем первого выхода в открытый космос, который мы отмечаем 18 марта, мы вспомнили рассказ о нем главного инженера РКК «Энергия» Григория Халова и побеседовали с бывшим ведущим инженером-испытателем космической техники Евгением Лохиным.

Работа над ошибками

– И правда, кто мешал сразу учесть места для крепления космонавта? – спрашиваю я бывшего ведущего инженера-испытателя РКК «Энергия» Евгения Лохина.

– Алексей Архипович тренировался перед выходом в открытый космос в «летающей лаборатории» (в самолете «ЛЛТу-104», который летает по параболе Кеплера, создавая внутри невесомость – Авт.), но почему-то тогда никто не обратил внимания

на проблему нехватки крепежей, поручней, ручек всевозможных. В первую очередь космонавт за бортом – рукоходец. Он перемещается вдоль корабля при помощи рук. Но если надо выполнить какую-то работу, он закрепляет ноги на специальной площадке-якоре и освобождает руки. Алексей Архипович дал нам видение, как надо правильно организовывать работу космонавта за бортом. Эти испытания поручили группе технического обеспечения летных испытаний под руководством Владимира Аксёнова, впоследствии летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза. В эту группу входил и я вместе с Альбертом Кустовым, Виктором Свириным и другими специалистами.

Руководство приняло решение, что по ВКД (внекорабельной деятельности) необходимо сначала проводить испытания, а потом тренировать экипажи. В этой парадигме все и происходит до настоящего времени. Раньше выходы в космос отрабатывали в летающей лаборатории на «ЛЛТу-104», потом на «Ил-76». К примеру, космонавты Алексей Елисеев и Владимир Шаталов, которые осуществляли первую стыковку в космосе и переход из одного корабля в другой, тренировались делать это именно в летающей лаборатории.

– Невесомость в летающей лаборатории очень кратковременная, как же успевали отработать в ней все необходимые режимы?

– Невесомость там, действительно, длится всего 25 секунд, и за это время космонавт успевал пройти только 3 метра, держась за поручень.

– А почему не стали сразу использовать гидросреду для имитации невесомости?

– Поначалу считалось, что водная среда не очень подходит для имитации условий невесомости, поскольку может оказывать лишнее давление. Но потом космонавт Виталий Севастьянов поехал в Америку, на него надели скафандр и опустили в гидросреду, которая там раньше, чем у нас, стала использоваться для тренировок. Вернувшись, он сказал, что она вполне может заменить кратковременные «горки» летающей лаборатории.

Первые погружения в гидроаналоге космического скафандра «Орлан» в воду для отработки внекорабельной деятельности были опробованы у нас в 1977-м году. Сначала они проходили в обычном плавательном бассейне в Центре подготовки космонавтов, а после была построена специальная гидролаборатория. В начале марта исполнилось 45 лет со дня введения ее в строй. В отличие от американцев, у которых гидролаборатория прямоугольная, у нас она – цилиндрическая, сделанная по заказу на предприятии, где делают нефтеналивные емкости, диаметром 23 метра, высотой – 12 метров. Внутри – платформа, которая на цепях поднимается и опускается, на ней – полноразмерные макеты станций и кораблей.

– Чья гидролаборатория считается более удачной, наша или американская?

– Наша удобней. Причем именно за счет того, что в ней есть мобильная платформа, позволяющая комфортно производить различные работы с макетами. Такой системы нет ни у американцев, ни у европейцев. Не зря же китайцы подсмотрели ее у нас и создали у себя точно такую же.

– Перейдем к тем самым поручням, о которых говорил Леонов. Их сразу стали устанавливать на внешней стороне космических аппаратов?

- Да, следующие корабли летали уже с поручнями. Сначала они были у нас круглыми в сечении, но космонавтам они показались неудобными, – сделали квадратными. За них цепляются космонавты, как альпинисты, с помощью специальных карабинов. Сначала у каждого было по одному карабину, потом ввели по два, для страховки, на случай, если забыл пристегнуть один.

Справка «МК». Единственным известным ЧП, когда космонавт не пристегнулся страховочными тросами и начал отдаляться от космической станции считается случай с одним из российских членов экипажа. Случилось это на исходе шестого часа работы на внешней стороне МКС. Пристегивая один из карабинов, он не убедился в его прочной фиксации и стал отстегивать второй. Одной рукой это сделать не получилось, он начал отцеплять карабин двумя руками... Отцепил, и в этот момент понял, что начинает по инерции удаляться от своего космического дома. К счастью, он вовремя это понял и успел зацепиться ногой за подвернувшийся выступ. Потом и напарник подоспел на помощь.

– А как крепятся американцы?

– Точно не могу сказать, вроде, у них есть страховочный тросик, который они не отстегивают.

– Слышала, что у космонавтов не совсем земные инструменты...

- Да, в спецконтейнере, который они берут с собой в открытый космос, почти все инструменты отличаются от земных: всевозможные зажимы, резаки, молотки выполнены специально, чтобы они легко ложились в наддутую перчатку скафандра. А молоток к тому же еще и полый внутри.

- Для чего?

- Чтобы в невесомости он не отскакивал сильно во время работы. Во внутрь у него насыпана обыкновенная дробь. В момент удара, когда он только собирается отлетать, масса дроби подлетает и таким образом оказывает противодействие.

© Испытатель в гидролаборатории

– Часто слышала от космонавтов, что у них сильно устают руки от работы в космических перчатках. На сжатие кисти требуется пол-атмосферы.

- Перчатки для работы в открытом космосе раньше были очень неудобными. Представьте, каждый палец там – это настоящая аэробалка (оболочка, наполненная газом – Авт.) и попробуйте такую сжать. Это все равно, что каждый раз одним пальцем преодолевать сопротивление туго надутого шарика. Но в обновленных скафандрах «Орлан-МКС» перчатки сделаны по новейшим лекалам, снижающим нагрузку на кисти.

– Что еще появилось в космосе для облегчения работы на внешней стороне?

– Добавлю про новейшие скафандры, один из которых был доставлен на станцию в этом месяце. Кроме повышенной надежности, они оснащены цветным дисплеем, автоматической системой терморегулирования, которая напоминает климат-контроль в автомобиле.

Она представляет собой тонкий комбинезон с системой пронизанных сквозь ткань трубочек, по которым течет вода. Специалисты НПП «Звезда» сделали ее таким образом, что она способна учитывать уровень нагрузки космонавтов, их собственную температуру, количество потребляемого кислорода и выделяемого углекислого газа.

Кроме всего прочего, у космонавта в открытом космосе есть дополнительный помощник. Это грузовая стрела, которая выдвигается как удочка и перемещает космонавта, к примеру, со станции на корабль, или с одного модуля на другой.

- Помнится, в том же НПП в 1980-х годах разрабатывали космический мотоцикл, на котором космонавты могли перемещаться вокруг станции.

– Да, этот «мотоцикл», который назывался «Средством перемещения космонавтов» (СПК) даже побывал в космосе в 1990 году, его поручили испытать Александру Сереброву и Александру Викторенко.

Это было такое устройство с мини-двигателями, на котором космонавты отлетали от станции на расстояние до 45 метров, вращались на 360 градусов, а потом возвращались обратно. В обоих случаях у космонавтов была страховка — они были прикреплены к станции специальным тросом-лебедкой.

- Почему эта разработка не прижилась?

- Для облета станции, к сожалению, нет задач, хотя СПК мог стать хорошим средством для спасения космонавтов.

© Алексей Леонов оставляет памятную надпись и рисунок в «МК»

Справка «МК»: Этапы первой миссии

–Выход в открытый космос начался на втором витке. Леонов в скафандре перебрался в шлюзовую камеру (ШК). В это время корабль находился над Египтом.

– В 11:34 Леонов выплыл в безвоздушное пространство. В этот момент Павел Беляев передал сообщение в эфир: «Человек вышел в космическое пространство! Человек вышел в космическое пространство! Находится в свободном плавании!».

– Пять раз Леонов удалялся от корабля и возвращался к нему с помощью 5-метрового фала.

– Выход в открытый космос закончился во время пролёта корабля над Якутией. Возвращение в шлюзовую камеру было осложнено сильно раздутым скафандром.

– Только после того, как Леонов снизил давление кислорода внутри скафандра, он смог войти в шлюзовую камеру головой вперед.

– В 11.48 был закрыт люк шлюзовой камеры.

– Вскоре после закрытия люка корабля экипаж заметил нарастание парциального давления кислорода в кабине, что создало угрозу взрыва.

– Шлюзовая камера по команде командира корабля была отстрелена, но её отстрел повлиял на автоматическую стабилизацию полёта, вышла из строя система ориентации, что привело к большой угловой скорости вращения корабля в двух плоскостях, корабль делал полный оборот в течение 20—22 секунд.

– Посадка корабля «Восход-2» должна была состояться после 17 витков в автоматическом режиме в расчётной точке в районе Кустаная, но автоматика отказала. Экипажу была дана команда сажать корабль вручную на 18-м или 22-м витке.

– Спускаемый аппарат приземлился 19 марта в 12:02 по московскому времени примерно в 70 км западнее Соликамска и 180 км к северу от Перми, в заснеженной тайге.