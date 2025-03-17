Как появилась фраза «Собака — лучший друг человека»

С детства все знают фразу: «Собака — лучший друг человека». Правда, сами собаки о людях так сказать не могут. Ведь нам, людям, никогда не сравниться с этими четвероногими питомцами в преданности и самопожертвовании. Между тем, у популярного выражения, знакомого сегодня во всём мире, есть своя история. Она началась в 18 веке, а завершилась уже в 19, причём получилась не только интересной, но и грустной.

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Уставший король и борзая

Считается, что авторство этой фразы принадлежит прусскому королю Фридриху II Великому. Незадолго до своей смерти в 1786 году монарх стал избегать компании людей. Вместо этого он почти всё своё время проводил среди лошадей и собак. Некоторые источники утверждают, что выражение «Собака — лучший друг человека» король адресовал своей любимой собаке — итальянской борзой.

Но, как бы то ни было, фраза оставалась известной только биографам прусского короля. Широкую популярность она обрела спустя почти сто лет — в США, в штате Миссури. Произошло это во время громкого судебного процесса. А всё началось с того, что в 1869 году гончий пес по кличке Старый Барабан, принадлежавший фермеру Чарльзу Бердену, забрёл на участок его соседа Леонидаса Хорнсби.

Фермеры и Старый Барабан

Хорнсби слыл человеком со склочным характером и не раз конфликтовал с Берденом из-за того, что соседские животные забредали на его участок. Несмотря на то, что пес не причинил хозяйству никакого вреда, Хорнсби застрелил его. О своём поступке он никому не сказал и даже отмалчивался, когда Берден искал своего пса. Но в итоге отвратительный поступок раскрылся, и догхантер был вынужден сознаться.

Чарльз Берден искренне любил свою собаку и не собирался мириться с её гибелью. Он подал в суд на обидчика. В свою очередь, Хорнсби нанял дорогих адвокатов, из-за чего процесс сильно затянулся. Дело дошло до Верховного суда, который, как последняя инстанция, должен был принять окончательное решение.

Перед заседанием адвокат Джордж Грэм Вест, представляющий интересы Бердена, сказал, что чувствует себя обязанным выиграть дело. Он даже пошутил: если проиграет, то готов извиниться перед каждой собакой в штате Миссури. К тому моменту суд тянулся уже восемь месяцев, и за процессом следила вся страна. Понимая важность момента, юрист скрупулёзно готовился к финальному выступлению.

Речь адвоката Веста

Стоит отметить: судьи изначально склонялись на сторону Хорнсби. Ведь собаку он застрелил у себя на участке, и это считалось защитой собственности от постороннего вторжения. Однако ситуация изменилась после выступления адвоката Веста. Его речь оказалась настолько проникновенной, что позже её даже назвали «Одой собаке». Именно она стала переломным моментом в этом процессе.

Найти полную речь Веста в сети не составит труда, а мы предлагаем вам ознакомиться с самой важной частью выступления:

«Господа присяжные, лучший друг человека в этом мире может восстать против него и стать его врагом. Его сын или дочь, которых он с любовью воспитывал, могут оказаться неблагодарными. Те, кто нам наиболее близок и дорог — те, кому мы доверяем свое счастье и доброе имя, — могут стать предателями… Люди, которые готовы падать на колени, чтобы восхвалять нас, когда мы добились успеха, могут первыми бросить камень в момент неудачи. Единственный абсолютный бескорыстный друг человека в этом эгоистичном мире — тот, который никогда не окажется неблагодарным или вероломным — это его собака. Господа присяжные, собака остается рядом с человеком в достатке и бедности, в здоровье и болезни. Она будет спать на холодной земле, где зимние ветра яростно гонят снег, только для того, чтобы быть рядом со своим хозяином. Она будет лизать руку, даже когда в ней нет еды… Она охраняет сон своего нищего хозяина, как если бы тот был принцем. Когда все друзья дезертируют, она остается. Когда богатство улетает, а репутация рушится, она так же постоянна в своей любви, как солнце в своём путешествии по небу».

Победа в суде и памятник

Стоит ли говорить, что после этой речи Верховный суд принял сторону Чарльза Бердена. Леонидаса Хорнсби обязали принести извинения, оплатить штраф и судебные издержки, но это не главное. В этом случае закон подчинился не правилам логики, а зову сердца. Спустя время на лужайке возле нового здания суда в Уорренсбурге установили статую, посвященную Старому Барабану.

© Памятник Старому Барабану

Каждый апрель в Уорренсбурге проводится фестиваль «Лучшего друга человека», посвященный собакам. На него съезжаются американцы со своими питомцами со всей Америки. Имя адвоката Джорджа Грэм Веста после этого дела прогремело на всю страну. Он стал очень востребован и смог сделать карьеру в политике. Веста неоднократно избирали в Сенат США.