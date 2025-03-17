Какой праздник отмечается 18 марта

Мир24

«МИР 24 рассказывает о знаменательных датах, которые отмечаются в этот день в России, других странах СНГ и мире.

Какие праздники отмечаются 18 марта в России и мире
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Всемирный день социальной работы

В третий вторник марта в мире отмечается День социальной работы. В этом году праздник выпадает на 18-е число. Инициаторами и организаторами профессионального праздника, объединяющего представителей работы социальной направленности, в 1983 году выступили Международная федерация социальных работников и Международная ассоциация школ социальной работы. Инициативу поддержал Международный Совет по социальному обеспечению, а также национальные государственные и негосударственные социальные организации и учреждения более чем в 140 странах мира. Основная задача социальной работы — обеспечить достойный уровень и качество жизни представителей социальных групп, нуждающихся в помощи и поддержке.

День яичницы

18 марта отмечается День яичницы. Это забавный праздник, который отмечается в разных уголках мира. Яичница один из самых популярных и любимых блюд в мире. Праздник возник в «нулевые годы в интернете. Пользователи стали выкладывать фотографии яичниц, в результате из Сети он перекочевал в реал.

День внутренних войск Беларуси

18 марта в Беларуси отмечают День внутренних войск. Профессиональный праздник охранников общественного порядка страны установлен указом президента Республики Беларусь № 345 от 19 июня 2001 года. Внутренние войска Министерства внутренних дел Республики Беларусь мощная силовая структура, которая обеспечивает поддержание законности и правопорядка в стране. Главная задача внутренних войск Беларуси защита жизни, здоровья, прав, свобод и законных интересов граждан, общества и государства, конституционного строя, безопасности и суверенитета республики.

День Парижской коммуны

18 марта отмечается День Парижской коммуны. Его празднуют трудящиеся мира в ознаменование победы 18 марта 1871 первой пролетарской революции. Решение отмечать 18 марта как первую успешную попытку рабочих захватить политическую власть было принято 20 февраля 1872-го Генеральным советом 1-го Интернационала.

События 18 марта:

60 лет назад (1965 год) летчик-космонавт СССР Алексей Леонов впервые в истории совершил выход в открытый космос.

59 лет назад (1966 год) в высотке на Котельнической набережной в Москве показом фильма «Броненосец «Потемкин открылся кинотеатр «Иллюзион.

Кто родился 18 марта:

Французский поэт-символист Стефан Малларме (1842 1898).

Русский композитор, педагог, дирижер Николай Андреевич Римский-Корсаков (1844 1908).

Американский прозаик, поэт, эссеист и литературный критик Джон Апдайк (1932 2009).

Кинорежиссер, сценарист, заслуженный деятель искусств России Борис Грачевский (1949 2021).

Французский кинорежиссер, сценарист, продюсер Люк Бессон (1959).

Истории
Джон Апдайк
Люк Бессон
Борис Грачевский
Николай Римский-корсаков
Алексей Леонов