Какие праздники отмечаются 18 марта в России и мире

«МИР 24 рассказывает о знаменательных датах, которые отмечаются в этот день в России, других странах СНГ и мире.

Всемирный день социальной работы

В третий вторник марта в мире отмечается День социальной работы. В этом году праздник выпадает на 18-е число. Инициаторами и организаторами профессионального праздника, объединяющего представителей работы социальной направленности, в 1983 году выступили Международная федерация социальных работников и Международная ассоциация школ социальной работы. Инициативу поддержал Международный Совет по социальному обеспечению, а также национальные государственные и негосударственные социальные организации и учреждения более чем в 140 странах мира. Основная задача социальной работы — обеспечить достойный уровень и качество жизни представителей социальных групп, нуждающихся в помощи и поддержке.

День яичницы

18 марта отмечается День яичницы. Это забавный праздник, который отмечается в разных уголках мира. Яичница один из самых популярных и любимых блюд в мире. Праздник возник в «нулевые годы в интернете. Пользователи стали выкладывать фотографии яичниц, в результате из Сети он перекочевал в реал.

День внутренних войск Беларуси

18 марта в Беларуси отмечают День внутренних войск. Профессиональный праздник охранников общественного порядка страны установлен указом президента Республики Беларусь № 345 от 19 июня 2001 года. Внутренние войска Министерства внутренних дел Республики Беларусь мощная силовая структура, которая обеспечивает поддержание законности и правопорядка в стране. Главная задача внутренних войск Беларуси защита жизни, здоровья, прав, свобод и законных интересов граждан, общества и государства, конституционного строя, безопасности и суверенитета республики.

День Парижской коммуны

18 марта отмечается День Парижской коммуны. Его празднуют трудящиеся мира в ознаменование победы 18 марта 1871 первой пролетарской революции. Решение отмечать 18 марта как первую успешную попытку рабочих захватить политическую власть было принято 20 февраля 1872-го Генеральным советом 1-го Интернационала.

События 18 марта:

60 лет назад (1965 год) летчик-космонавт СССР Алексей Леонов впервые в истории совершил выход в открытый космос.

59 лет назад (1966 год) в высотке на Котельнической набережной в Москве показом фильма «Броненосец «Потемкин открылся кинотеатр «Иллюзион.

Кто родился 18 марта:

Французский поэт-символист Стефан Малларме (1842 1898).

Русский композитор, педагог, дирижер Николай Андреевич Римский-Корсаков (1844 1908).

Американский прозаик, поэт, эссеист и литературный критик Джон Апдайк (1932 2009).

Кинорежиссер, сценарист, заслуженный деятель искусств России Борис Грачевский (1949 2021).

Французский кинорежиссер, сценарист, продюсер Люк Бессон (1959).