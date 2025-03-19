Зачем в советском скафандре для полета на Луну была дверь

В 1957 году СССР и США вступили в так называемую «космическую гонку». Относительный паритет сверхдержав на Земле требовал скорейшего освоения космических пространств. Ведь доминирование на околоземной орбите могло дать огромные преимущества и на родной планете. Одной из главных целей космических программ была Луна, извечный спутник Земли. Несмотря на то, что из «лунной гонки» вышли победителями американцы, работники советских космических предприятий совершили настоящий прорыв, который лег в основу дальнейшего освоения космоса. Одним из самых амбициозных проектов того времени стал уникальный скафандр, получивший название «Кречет-94».

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Скафандр с дверью

Перед советскими конструкторами была поставлена непростая задача. Ведь требовалось создать не только скафандр, который бы защищал космонавта от всех опасностей открытого космоса.

Новое изобретение должно было обеспечить достаточный уровень автономности, а также создать возможности для исследования лунного грунта, в том числе для сбора образцов и даже бурения. Кроме того, поскольку в СССР планировалась высадка на Луну только одного космонавта, необходимо было продумать все возможные нештатные ситуации, чтобы человек мог вернуться на станцию без посторонней помощи. Важным ограничивающим фактором являлась и гравитация, которая примерно в шесть раз меньше земной.

Решением всех перечисленных проблем стал полужесткий скафандр «Кречет-94». Главной конструктивной особенностью стал входной люк в районе спины. Таким образом, космонавт не надевал скафандр, а буквально входил в него через "дверь".

В техническом плане творение НПП «Звезда» представляло собой уникальный космический модуль. Скафандр был оснащен множеством сложнейших систем. Так, при необходимости космонавт мог подкрепиться жидкой пищей. Особая система осуществляла отведение жидких отходов жизнедеятельности (попросту говоря — мочи).

Костюм водяного охлаждения помогал сохранить терморегуляцию в условиях нестабильных температур на поверхности Луны (она могла колебаться в пределах более двухсот градусов Цельсия).

Снаружи на кирасе располагались специальные рычажки для управления системами скафандра, а в районе пояса — обруч из жесткого материала. Это нехитрое приспособление могло спасти космонавту жизнь: если бы лунный первопроходец упал, обруч помог бы ему перевернуться и встать на ноги.

Испытания

Предполагалось, что «Кречет-94» обеспечит до 10 часов автономного пребывания на поверхности спутника Земли. Поэтому условия испытаний были максимально приближены к лунной среде. Для этого конструкторы разработали специальный испытательный стенд, где человек в скафандре смог совершить 5-километровую прогулку по ландшафту, который имитировал поверхность Луны. Также был разработан полномасштабный макет космического корабля. На нем проводились тренировки экипажа и отрабатывались различные ситуации, которые могли произойти во время полета.

Весьма оригинальным способом были воссозданы условия лунной гравитации. Для этого построили башню, наклон которой составлял 30 градусов. Скафандр подвешивали на трос, что позволяло забрать часть веса. Космонавт, ставший легче на 5/6, прогуливался по башне, привыкая к новым условиям гравитации, которая ждала его на Луне. К 1969 году «Кречет-94» прошел все необходимые испытания и был готов к первой лунной высадке. Однако историческое событие так и не произошло…

Американцы оказались первыми. 20 июля 1969 года Нил Армстронг стал «автором» первого следа на поверхности вожделенного спутника, а также установил на Луне звездно-полосатый флаг. Со спутника астронавт прихватил своеобразный трофей: более 20 кг местного грунта. Но, несмотря на поражение в «лунной гонке», усилия советских инженеров не пропали даром.

Наработки «Кречета» были использованы для скафандра нового типа «Орлан», который используется российскими космонавтами до настоящего времени. Доставшаяся от «Кречета» полужесткая конструкция позволяет как находиться на борту МКС, так и совершать выходы в открытый космос.