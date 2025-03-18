Женщина провела за решеткой 27 лет из-за ошибочного приговора

В США апелляционный суд признал ошибочным смертный приговор женщине, которая провела за решеткой больше 27 лет. Об этом сообщает UPI.

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Бриттани Марлоу Холберг обвиняли в нападении на 80-летнего мужчину, совершенном в 1996 году. В то время она занималась проституцией, и мужчина, по ее словам, был клиентом. Во время судебного процесса Холберг утверждала, что он привел ее к себе в квартиру и начал избивать. Защищаясь, она ударила его по шее острым элементом лампы. Рана оказалась смертельной.

Обвинители настаивали на том, что события развивались иначе. По их версии, Холберг пыталась ограбить мужчину, чтобы затем продать добычу и купить наркотики.

Ключевым свидетелем обвинения была ее бывшая сокамерница Вики Киркпатрик. На суде в 1998 году она рассказала, что Холберг сама призналась ей в ограблении. С ее помощью прокурору удалось убедить присяжных в том, что Холберг действительно виновна. В результате женщину приговорили к высшей мере наказания.

При повторном рассмотрении дела выяснилось, что Киркпатрик была не просто свидетельницей, а платным информатором правоохранительных органов, то есть заинтересованным лицом. Прокурор сознательно скрыл это от суда, что могло повлиять на исход процесса. В 2011 году Киркпатрик отказалась от показаний против Холберг. По ее словам, она говорила в суде то, что ей сказали обвинители.

Апелляционный суд пришел к выводу, и что из-за нарушений результаты судебного процесса 1998 года должен быть отменены. Теперь окружному прокурору предстоит решить, стоит ли настаивать на еще одном пересмотре дела. Если он признает, что обвинения были ошибочными, Холберг сможет выйти на свободу. В противном случае ей предстоит еще один суд.

В июле 2024 года сообщалось, что в США преступнику решили сохранить жизнь за 20 минут до смертельной инъекции. Суд согласился провести ДНК-тест по его требованию.