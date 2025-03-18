Как Ельцин пережил самое странное покушение

Попытку покушения на Бориса Ельцина в 1993 году можно смело назвать одной из самых странных за всю историю. Дело в том, что Иван Кислов, проделав огромный путь из Хабаровска в Москву, собирался убить президента с помощью обыкновенного перочинного ножа.

Оружие и мотивы

До конца 1992 года Иван Васильевич Кислов служил в городе Хабаровске. Служил Кислов, по-видимому, неплохо. Он занимал должность помощника начальника отдела управления монтажных работ военно-строительных войск Дальневосточного округа и в свои 33 года имел звание майора. В личной жизни у Кислова тоже все складывалось хорошо: он был женат и воспитывал сына-дошкольника. Никаких странностей за мужчиной ни супруга, ни коллеги никогда не замечали. Необъяснимое, с точки зрения знавших Кислова людей, событие произошло 24 декабря 1992 года, когда майор неожиданно исчез.

Как пишет журналист и историк, Федор Раззаков, в своей книге «Бандиты эпохи Ельцина, или Россия, кровью умытая», Иван Кислов никого в свои планы не посвящал. Поэтому о том, куда он поехал, а главное зачем, не знал ни один человек. А вот сам Кислов был уверен в том, что на него возложена почетная миссия. По мнению военного, он должен был расправиться с Борисом Ельциным за разрушенную экономику и развал СССР. Для этой цели Кислов прихватил с собой 2 взрывпакета и перочинный нож.

Подготовка и задержание

Прибыв в столицу 1 января 1992 года, Иван Кислов обнаружил, что взрывпакеты отсырели от снега и пришли в полную негодность. Однако мужчину это обстоятельство нисколько не смутило. Для нападения на Ельцина он решил воспользоваться ножом. Несколько дней Кислов с ножом в кармане ходил по улицам, выспрашивая у случайных прохожих адрес президента. В конце концов кто-то сообщил майору о Старой площади, где действительно одно время проживал президент. Почти целый месяц Кислов следил за перемещениями главнейших лиц государства.

Наконец 27 января Иван Кислов поднялся по строительным лесам на чердак одного из правительственных зданий и залег в засаде. Как утверждает Антон Мальцев на страницах своей книги «Антикиллер. Настольная книга оперативника и телохранителя», Кислов ждал напрасно: в тот момент Борис Ельцин находился с рабочим визитом в Индии. Вскоре майора обнаружили сотрудники охраны. Мститель не растерялся и стал уверять охранников в том, что он всего лишь местный дворник. Но слова задержанного не вызывали доверия. Так как при себе у Кислова было военное удостоверение, его передали в руки работников военной прокуратуры.

Признание и приговор

На одном из первых допросов Иван Кислов признался в том, что готовился к убийству президента России. Рассказал он и о мотивах, побудивших его пойти на этот шаг, и о промокших взрывпакетах. Тот факт, что Кислов намеревался расправиться с Ельциным с помощью простого перочинного ножа, у следователей вызвал первые подозрения в отношении психического здоровья задержанного.

Согласно данным, приведенным Федором Раззаковым, через несколько дней из Дальневосточной военной прокуратуры пришло сообщение о том, что Иван Кислов может страдать психическим заболеванием, которое передалось ему по наследству. После этого Кислов сразу же был направлен на соответствующую экспертизу. Военный и в самом деле оказался невменяемым: врачи поставили ему диагноз «шизофрения». Кислова определили для принудительного лечения в психиатрическую больницу Хабаровска.