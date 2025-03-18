Мифы и легенды СССР: чего боялись наши бабушки и дедушки

Городские легенды окружали советского человека повсюду. Глупые, зачастую по-детски наивные, они рождались благодаря дефициту информации и пропаганде. Особое место в таком своеобразном фольклоре занимал образ западного врага — хитрого, беспощадного и всеми фибрами души желающего извести людей Страны Советов, ну или хотя бы им навредить.

Сегодня большинство историй из советского фольклора вызывают смех, хотя часть их и продолжает жить в народе в виде, измененном в соответствии с духом времени. Эти байки были и остаются неотъемлемой частью народного творчества, позволяющего получать сведения о людях определенной эпохи и их психологии. Именно поэтому сейчас такие легенды тщательно изучаются специалистами и о них даже пишут книги.

Одна их таких работ — книга «Опасные советские вещи: Городские легенды и страхи в СССР» от фольклористов и антропологов Александра Архипова и Анна Кирзюк. В своей книге авторы собрали все то, что пугало наших бабушек, дедушек и родителей. Разумеется, все истории неразрывно связаны с реальными политическими событиями, что делает их особенно увлекательными и забавными.

25 июня 1950 года началось противостояние между Северной и Южной Кореей, в которое включились самые крупные игроки на мировой арене. СССР и Китай поддержали Северную Корею, а сторону Южной приняла коалиция западных стран во главе с США.

Буквально в первые же дни Корейской войны СССР и Поднебесная обвинили США в использовании биологического оружия. В мире еще свежи были кошмарные воспоминания о жутких экспериментах с чумными бациллами японских военных в годы Второй мировой, поэтому фейковые новости «зашли» великолепно.

В прессе Китая появились фотографии неких мелких черных насекомых, которых авиация США якобы сбрасывала на мирные города и поселки Северной Кореи в специальных бомбах. В СССР решили не отставать — именно в это время появилась очень живучая легенда о заброшенном к нам диверсантами колорадском жуке. Для КНДР советская пресса не жалела красок — в газетах страны массово появились статьи о чумных мухах, выпускаемых американцами в Корее и о прививках с тифом, которые подлые агрессоры делают детям под видом медицинской помощи.

Проверить факты было невозможно, поэтому фантазия пропагандистов была не ограничена ничем. Порой попирался даже здравый смысл. В газете «Смена» в 1952 году появились «сенсационные» новости с признаниями США в применении запрещенных видов вооружения. «Военнослужащие американской армии подтверждают применение американскими агрессорами бактериологического оружия» — так гласил один из самых безобидных заголовков этого популярного издания.

Советские журналисты проявляли завидную находчивость, описывая злодеяния врага на Корейском полуострове. Однажды американцы «разбросали желтые листья, пораженные бактериями», а в другой раз подбросили в коммунистическую Северную Корею «четыре бака мух, блох и пауков, зараженных болезнетворными микробами».

Конечно, США отрицали все эти обвинения и были вынуждены давать официальные ответы на самые бредовые обвинения. Ухудшало положение американцев то, что в фактически оккупированной ими Японии находилось немало действующих лабораторий, занимавшихся разработкой биологических видов вооружения. О существовании одной из них, под кодовым названием «лаборатория 406», было отлично осведомлено мировое сообщество.

Американские энтомологи включились в информационную войну — они опровергли обвинения в подбросе черных насекомых, зараженных чумой. Ими оказались абсолютно безвредные и живущие по всему миру болотные ногохвостки (Isotomurus palustris), но разве этого кого-то интересовало. Дошло до того, что в 1952 году в Корею была направлена комиссия ООН в которую входили «независимые эксперты».

К сожалению, в этой группе не было профессионалов и комиссия превратилась в экспедицию по сбору народного фольклора. Ее члены фиксировали рассказы местных жителей о том, что после появления в небе американских самолетов появились «какие-то насекомые». В роли опасных «диверсантов» выступали более 30 видов представителей фауны, от сверчков до двустворчатых моллюсков.

В СССР ни у кого не был ни малейшего сомнения в том, что все это правда и чумные бомбы — реальное оружие американских агрессоров. При этом дурацкие публикации в прессе появлялись в таких масштабах, что даже в правительстве поняли, что перегнули палку.

В начале 1953 года Лаврентий Берия с возмущением писал Молотову о том, что бредни о чумных насекомых нанесли СССР непоправимый репутационный ущерб на мировой арене. Несмотря на это, власти не спешили публиковать опровержения, а информация о бактериологическом оружии США в Корейской войне была засекречена до начала 90-х годов.

Семена страха, посеянные пропагандой в начале 50-х годов попали на благодатную почву и легенды о диверсантах стали неотъемлемой частью жизни советского человека. В 70-х и 80-х годах, во время строительства Байкало-Амурской магистрали, были популярны истории об американских диверсантах, подбрасывающих к рельсам стройки века ампулы с опасными клещами: «Находишь такую ампулку, а там ватка и черные точки. Это клещи, которых американцы забрасывают».

В Ленинграде, который был далек от зоны политического напряжения на Дальнем Востоке, во вредительстве обвиняли финских туристов. Местные считали, что, приезжая в Союз пить водку, финны выбрасывали из окон автобусов пробирки с энцефалитными клещами.

А в Сибири, как и следовало ожидать, лютовали китайцы. Вдоль Транссибирской магистрали лазутчики из Поднебесной разбрасывали стеклянные шарики, которые преломляли солнечный свет и вызывали в тайге пожары. Имели место и традиционные рассказы о насекомых и клещах, зараженных опасными болезнями.

От души потешили себя историями жители Союза накануне и во время Олимпийских игр-80. Если верить слухам, то подлые террористы с Запада попытались заразить чумой московских мышей и крыс, чтобы сорвать международный праздник силы и красоты. Слухи не отличались оригинальностью и имели приблизительно одинаковый вид:

В Москве замечены разбегающиеся по дворам мыши. Вызвали эпидстанцию. Оказалось, что они заражены (выпускал кто-то из иностранцев).

Городские легенды иногда приносили пользу. Родители часто использовали их в воспитательных целях, отучая детей подбирать на улице незнакомые предметы. Авторы книги «Опасные советские вещи: Городские легенды и страхи в СССР» рассказывают о том, что одна из их собеседниц вспомнила, как бабушка отобрала у нее найденный на улице металлический шарик и «выбросила его в унитаз под предлогом, что это бактериологическое оружие, которое забросили нам американцы».

Параллельно со слухами о биологических диверсиях активно распространялись и истории о «психологическом оружии». Это менее насыщенный пласт городского советского фольклора, но упомянуть о нем все же стоит. У истоков баек о людях-зомби лежали советские фильмы «Эксперимент доктора Абста» и «Мертвый сезон», вышедшие в 1968 году.

В этих картинах зловещие западные ученые выступали в роли преемников нацистов, разработавших в годы войны страшное оружие, способное подчинять людей и делать из них беспощадные машины для убийства. Чтобы подчинить своей воле невинных граждан, враги могли использовать особые химические вещества или таинственные «лучи».

Интересно, но подобные «шедевры» советского городского фольклора пережили перестройку и 90-е. До сих пор в народе ходят легенды о «террористах», старающихся изо всех сил погубить экологию России. Враги выпускают в реки и озера хищную рыбу ротан, поедающую других водных обитателей, засевают обочины дорог семенами борщевика и вытворяют другие опасные подлости.

Нередко на роль врага выбираются не далекие американцы, а бывшие соседи по Союзу, с которыми отношения остаются натянутыми. Чаще всего в диверсиях народный фольклор обвиняет жителей прибалтийских стран, особенно Эстонии.

Такие легенды не являются типично советским явлением, так как отмечались и в других странах мира. В 1960-1970-х годах в Швеции также боялись мифических «русских клещей», зараженных в лабораториях «Империи зла» смертоносной формой энцефалита. Были свои страшилки и у американцев и основными их героями был СССР и Китай.

Совершенно ясно, что подобные образцы народного творчества появляются из-за нехватки объективной информации и могут считаться пережитками Холодной войны, негативными явлениями, формирующими отрицательное отношение к людям других национальностей. Нужно отдельно упомянуть, что формирование в народе образа подлого и мерзкого врага при помощи пропаганды — старинный метод, которым пользовались еще в Первую мировую.