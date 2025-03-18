Александр и Анастасия: история любви, перевернувшая карьеру выдающегося хоккеиста

Когда-то Александр не представлял жизни без вечеринок, но всё изменилось в тот момент, когда судьба свела его с ней.

Весь хоккейный мир затаил дыхание. Совсем скоро произойдёт то, что ещё десятилетие назад казалось невозможным: Александр Овечкин станет лучшим голеадором в истории НХЛ, побив вечный рекорд Уэйна Гретцки. Легендарное достижение вот-вот падёт, и даже самые закоренелые скептики уже не сомневаются в неизбежности этого момента. Но ведь всего этого могло и не быть.

В начале карьеры Овечкин был не только выдающимся хоккеистом, но и завсегдатаем ночных тусовок. Его любили за яркую игру, но и репутация парня, который умеет веселиться, была вполне заслуженной. Загулы, вечеринки, бесконечные знакомства – всё это могло закончиться тем, что Александр вряд ли бы остался в 39 лет в роли хоккеиста топ-уровня. Немало игроков, начинавших вместе с ним, давно завершили карьеры, утратив форму задолго до этого возраста.

Но что-то изменилось. И кажется, этот переломный момент произошёл тогда, когда в его жизни появилась та самая женщина, рядом с которой не нужно было искать новых эмоций на вечеринках. Вместо этого пришло желание побеждать, оставаться лучшим, добиваться того, что многим казалось недостижимым.

И как только он обрёл семью, судьба будто вознаградила его за правильный выбор. Уже через год после свадьбы Овечкин сделал то, что до этого не удавалось ни разу – поднял над головой Кубок Стэнли. Совпадение? Вряд ли. А началась эта история задолго до чемпионства. Тогда, когда никто из них не мог даже представить, чем всё закончится.

2008 год. В китайском Пекине полным ходом шли Олимпийские игры, и среди гостей «Русского дома» можно было увидеть известных российских спортсменов, бизнесменов, деятелей культуры. Тогда 22-летний Овечкин уже был звездой НХЛ, но никто и подумать не мог, какое великое будущее его ждём. А 14-летняя Анастасия Шубская, приехавшая на Олимпиаду с отцом, ещё даже не думала о своей будущей профессии.

Их знакомство длилось считаные минуты. Несколько фраз, дружеский танец и лёгкое впечатление, оставленное друг на друге. Овечкин, скорее всего, даже не запомнил юную девушку. А вот Анастасия запомнила этот момент. Впрочем, как забавный эпизод, а не как предчувствие будущего. Жизнь развела их в стороны на долгие годы.

Пока карьера Овечкина набирала обороты, а он сам обживал Вашингтон, его личная жизнь оставалась в центре внимания. Спортсмен никогда не скрывал, что хочет жениться на русской девушке, но настоящая любовь никак не приходила. Долгое время он встречался с теннисисткой Марией Кириленко, но этот роман не закончился свадьбой – девушка первой поставила точку в отношениях.

Анастасия же в это время жила совсем другой жизнью. Она окончила ВГИК, пробовала себя в кино, однако окончательно выбрала карьеру модели. Личная жизнь тоже складывалась – она собиралась замуж за финансиста Артёма Большакова. Но отношения не выдержали расстояния: Артём уехал в США, и постепенно всё сошло на нет. Казалось бы, Овечкин и Шубская так и не пересеклись бы снова. Однако судьба приготовила для них неожиданный поворот.

2015 год. Александр Овечкин листал социальные сети и увидел знакомое лицо. Он лайкнул фотографию, и только потом вспомнил – он ведь знал эту девушку! Но когда и где? Ответ пришёл быстро: та самая Олимпиада в Пекине. Решив, что упускать шанс не стоит, Овечкин написал Анастасии. Поздравил с днём рождения, напомнил о той встрече и попросил номер. Девушка, не особо веря в развитие событий, всё же ответила. Так началась история, которая навсегда изменила их жизни.

Несмотря на оживлённое общение в Сети, встретиться сразу они не могли. Сезон НХЛ был в самом разгаре, а Шубская только собиралась в Лос-Анджелес, чтобы пройти курсы актёрского мастерства. Как только «Вашингтон» приехал в Калифорнию на гостевой матч с «Кингз». Овечкин сразу же пригласил девушку на ужин. Анастасия сомневалась, что они смогут найти общий язык, ведь, казалось, что у них слишком мало общих интересов. Но с первых минут встречи все страхи исчезли. Разговор шёл легко, шутки были понятны обоим, а время пролетело незаметно. С тех пор они уже не расставались.

Прошло всего несколько месяцев, когда летом 2015-го Александр неожиданно появился у дома Анастасии с огромным букетом и кольцом. Шубская даже не успела удивиться – просто улыбнулась и ответила согласием. Свадьбу сыграли в два этапа: сначала официальная регистрация в 2016-м, а потом пышное торжество в 2017-м. Дата 8 июля выбрана неслучайно, ведь Ови выступает именно под номером «восемь». Казалось, всё идеально. Но счастье омрачила трагедия.

Всего через месяц после свадьбы ушла из жизни мама Анастасии, легендарная актриса Вера Глаголева. Она долго боролась со страшной болезнью, но почти никто не знал, насколько тяжёлым было её состояние. Даже на свадьбе дочери она улыбалась и танцевала, будто ничего не происходило. Для молодой жены Овечкина это стало страшным ударом. И именно в этот момент хоккеист показал себя не только как звезда НХЛ, но и как любящий муж, который всегда рядом.

После свадьбы Анастасия переехала в США. В 2018 году у них родился первенец – Сергей. Имя первенца Овечкина выбрано неслучайно. Сергей – так звали старшего брата Александра, который сыграл ключевую роль в его судьбе. Именно он привёл его в хоккей, вдохновил на первые шаги и всегда поддерживал. Когда Александру было всего 10 лет, семья пережила страшную трагедию. Сергей, которому на тот момент было 25 лет, попал в автокатастрофу. Причиной стала внезапно оторвавшаяся тромбоэмболия – в критический момент он потерял контроль над машиной. Для маленького Саши это стало огромным ударом. Он тяжело переживал потерю брата, который был для него примером и защитником. Память о Сергее живёт в Овечкине до сих пор. В 2010 году он набил татуировку на левой стороне торса с надписью: «Сергей, ты всегда в моём сердце».

© Социальные сети Анастасии Шубской

А когда в 2018 году родился его первенец, имя для сына было очевидным. Теперь уже маленький Сергей сидит на трибунах и смотрит, как его отец делает историю. На одном из недавних матчей с «Эдмонтоном», когда Овечкин оформил хет-трик, болельщики наблюдали, как после каждого гола он подъезжал к стеклу и отбивал кулачок сыну. Этот момент о многом говорит. Самая важная – это семья. А в 2020 году в семье появился второй сын – Илья. Несмотря на публичность и бешеный график, они ведут довольно семейный образ жизни. Настя с детьми часто бывает на матчах «Вашингтона», а Овечкин, когда не на льду, с радостью проводит время с сыновьями.