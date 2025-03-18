Какие праздники отмечаются 19 марта в России и мире

«МИР 24 рассказывает о знаменательных датах, которые отмечаются в этот день в России, других странах СНГ и мире.

День моряка-подводника в России

19 марта в России свой профессиональный праздник отмечают моряки-подводники. Дата была установлена приказом главнокомандующего ВМФ Российской Федерации от 15 июля 1996 года. 19 марта 1906-го указом императора Николая I в классификацию судов военного флота был включен новый класс боевых кораблей подводные лодки. В состав российского флота вошли 20 подлодок «Форель, а также построенные к тому времени субмарины типов «Касатка, «Сом и «Осетр. На данный момент основу Подводных сил ВМФ России составляют атомные стратегические и многоцелевые подводные лодки, вооруженные баллистическими ракетами морского базирования и крылатыми ракетами.

Международный день клиента

19 марта в мире отмечается День клиента. Инициаторами учреждения этого праздника в 2010 году выступили российские и литовские предприниматели. Позднее к чествованию клиентов сферы производства товаров и услуг присоединились частные предприниматели из других государств. Цель праздника поощрить постоянных клиентов и привлечь новых.

19 марта также отмечаются Международный день мастера, День бизнес-манги в России, День равноправия в Финляндии, День шприца и День «Давайте смеяться.

События 19 марта:

551 год назад (1474 год) в Венеции был принят закон об охране изобретений первый в мире закон об охране авторского права.

194 года назад (1831 год) в США произошло первое ограбление банка.

126 лет назад (1899 год) в Петербурге были открыты первые в России станции скорой помощи.

60 лет назад (1965 год) в красноярском городе Игарка был основан Музей вечной мерзлоты.

Кто родился 19 марта:

Кинорежиссер, сценарист, педагог, народный артист СССР Лев Кулиджанов (1924 2002).

Эстрадный певец, народный артист России Валерий Леонтьев (1949).

Певица, народная артистка РФ, художественный руководитель ансамбля «Русская песня Надежда Бабкина (1950).

Американский актер Брюс Уиллис (1955).