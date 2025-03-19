Как по фамилии понять, что у вас в роду были цыгане

Цыгане как народ без родины всегда приспосабливались под нормы и правила страны проживания. Так получалось и с фамилиями, по которым порой сложно отличить цыгана от поляка, молдаванина или русского.

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Народ «рома»

В Западной Европе цыган долгое время считали потомками египтян, а поэтому там закрепились такие названия этого народа, как gypsies в Великобритании, gitanos в Испании, gitans во Франции. Ближе к русскому языку звучит итальянское наименование цыган – zingari, что является вариациями греческого слова athinganoi, означающего «не трогай» – оскорбительное название одной религиозной группы, проживавшей в Малой Азии, избегавшей, как и цыгане контактов с чужаками.

Однако сами цыгане называют себя народом «рома». Какое они имеют отношение к жителям Древнего Рима? Сейчас известно, что предки цыган начали расселяться по Евразии с севера Индии примерно с конца VI века нашей эры. Сначала они осели в Персии, а к X веку достигли Византии, население которой называло себя «ромеями». Вот и цыгане, долгие столетия проживавшие в Византии, предпочли называть себя на похожий манер. Мужчины – Rom, женщины – Romni.

В Византии цыгане стали принимать христианство, занимаясь в основном кузнечным делом, изготовлением сбруи и конской упряжи, дрессировкой животных, а также прорицанием. Массовый исход цыган из Византии начался после захвата Константинополя турками-османами в 1453 году, после чего они осели на Балканах, в Чехии, Венгрии, Германии и Польше. Лишь меньшая часть народа рома не захотела покидать Византию, приняв там ислам.

Отношение к цыганам в Европе было долгое время крайне пренебрежительным, часто жестоким, к ним нередко применяли репрессивные законы, отчасти поэтому они постоянно кочевали, ища себе наиболее приемлемое место. Немного улучшилось их положение во времена французских королей Людовика XIV (1638-1715) и Людовика XV (1710-1774). Цыган стали брать на военную службу в пехоту и кавалерию, том числе в военные оркестры.

Со временем отношение к цыганам изменилось, хотя они до конца так и не перестали чувствовать себя изгоями. Некоторые цыгане успешно ассимилировались среди титульных наций, перенимая их образ жизни и полностью порывая с традициями кочевого народа. Цыгане часто становились талантливыми музыкантами, артистами театра и цирка, киноактерами.

Фамилии по месту жительства

Как и многие народы в Российской империи цыгане долгое время не имели фамилий, а носили только имена и клички. Официальное имя присваивалось при крещении, но в быту продолжали использовать свои традиционные имена, которые часто давались по характеру или внешности. Гудло – милый, Ланчо – ловкий, Гожинка – красавица, Сабина – смеющаяся.

В Россию цыгане пришли двумя путями: в северную часть через Балтию, в южную — через Валахию. Интересно, что на языке рома Россия звучит как Silelo temm — холодная страна. Со временем, заселяя разные части бескрайней империи, цыгане стали брать себе окончания фамилий, характерные для того или иного региона страны.

Цыгане, жившие на Западной Украине, имеют в составе своей фамилии суффикс -ак или-ок. Например, Ворончак, Михайчак, Босаченок, Волянчак, Михалевок. Цыгане Правобережной Украины, преимущественно населявшие Черниговщину, Киевщину, Черкасчину и более южные регионы часто имеют суффикс -нко: Сличенко, Конденко, Дуденко, Панченко. Так, известный советский и российский актер Николай Сличенко родом из Белгородской области, которая граничит с Украиной.

Представители цыганской народности, которые переселялись на Крымский полуостров и прилегающие к нему земли Херсонской, Одесской и Николаевской областей часто брали себе фамилии, которые происходили от мусульманских имен, например, Кемалов, Ибрагимов, Мелемеров, Керимов. Встречаются среди цыган и фамилии, оканчивающиеся на -оглу, что свидетельствует о тесной интеграции таких цыган в тюркскую среду. Зачастую и по внешности крымских цыган сложно отличить от крымских татар.

Фамилии цыган, предки которых жили в Польше нередко оканчиваются на -ич или -ский: Максимович, Войцехович, Янковский, Полянский. Если корни белорусские, то преобладает суффикс -онк: Лисенок, Писаронок, Александронок, Дземенчонок. В Прибалтике цыгане склоняли свои фамилии, используя суффиксы -чус, -кас, -ене, -юте: Каспяравичус, Астраускас, Карвялене, Рекашюте. Хотя встречаются и абсолютно русские фамилии, как Ивановы или Петровы.

Одной из привилегий зажиточных крестьян в дореволюционной России был выбор благозвучных фамилий, в основном, оканчивающихся на -ий или -ый. Как правило это были люди, занимавшиеся торговлей, искусством или музыкой. Так появились роды Жемчужных, Серебряных, Золотаревых, Вишневских, Каменских, Бакуринских.

Разнообразие в России

Первая большая волна миграции цыган в Россию произошла в Петровскую эпоху – это так называемые «русска рома», пришедшие из Польши и Германии и сформировавшие свои общины на северо-западе страны. Вторая волна случилась в конце XVIII столетия после раздела Речи Посполитой: так в Россию попали сэрвы, выходцы с Балкан, позднее к ним присоединились другие этнические группы цыган – влахи и кэлдэрары, жившие в Румынии, и венгерские ловари.

У «русска рома» первое время преобладали польские фамилии – Козловские, Цыбульские, Шаховские, но постепенно они стали вытесняться русскими фамилиями. Интересно, что ряд фамилий получили преимущественно региональное распространение. Например, Шишковы преобладают в Тверской области. Кроме того, к русским цыганским фамилиям можно отнести и такие как, Слобода, Лиховидов, Бовтунов, Вишняков, Шижирь.

Сэрвы, в основном расселившиеся на юге России и на Украине, приобрели фамилии с окончанием на -о. Наиболее часто встречающиеся – Данченко, Кравченко, Эрденко, Панченко. Сегодня немногие сэрвы владеют своим родным языком, на что повлияла глубокая интеграция в славянское сообщество. В городах сэрвы очень тесно сблизились с этнической группой «русска рома».

Связь влахов со своими корнями сильнее, поэтому многие из них являются носителями румынских фамилий. Преобладают такие: Смыкуря, Бикалценди, Радо, Вуже. Ловари и часть кэлдэрары в своих фамилиях имеют венгерские корни – Шаркози, Папуш, Монти, Шандор. Правда в паспорте у них может быть записана русская или украинская фамилия. У ловарей наблюдается самая тесная связь с друг другом: они знают представителей своего рода, даже если их разделяет расстояние в тысячи километров.

Кэлдэрары (самоназвание «котляры»), пожалуй, самый распространенный этнос цыган в России. Именно по их национальным костюмам мы имеем традиционное представление о классических цыганах. Их компактные общины расселились почти по всей территории страны. Сегодня насчитывается до 80 родов кэлдэрары, которые сохранили свои румынские самоназвания: Дюркони, Гырцони, Кантунаря, Вицони.

Их основной бизнес – сбор металлолома, где они преуспевают. Но среди котляров встречаются и представители творческой и научной среды. Пожалуй, самая знаменитая фамилия – Деметр. Например, Георгий Деметр – учёный-историк, вице-президент Московской межрегиональной олимпийской академии, автор более 200 работ по истории физической культуры и спорта, в том числе переведённых на иностранные языки.

Еще один носитель этой фамилии, ведущий сотрудник института этнологии и антропологии РАН, доктор исторических наук Надежда Деметр, рассказывает, что своим расцветом цыганская культура в России во многом обязана условиям, которые существовали для цыган в СССР. Так, уже в 1932 году была создана цыганская письменность и выработаны основы литературного языка, в основу которого была положена кириллица. Кроме того, цыгане получили возможность изучать свой язык в школах и издавать на нем словари и самую разнообразную литературу.