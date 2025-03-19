Почему Анатоль Курагин «ел десятками персики»

Пока часть регионов Центральной России вновь засыпало снегом, в теплице музея-усадьбы "Ясная Поляна" зацвели персики и жасмин.

По словам заведующего мемориальным и природным комплексом Владислава Воронцова, такой вид исторической усадебной агрокультуры закрытого грунта, как персик, вполне себе можно отнести к традиционным элементам помещичьего дендропарка.

"РГ" продолжает рассказывать про усадьбы-дендрарии средней полосы.

Из теплицы - в сад

В XVIII веке в России страсть к садоводству распространилась по все стране, приобрела гигантские размеры. По словам Воронцова, она фактически превратилась в манию: помещики кичились друг перед другом своими садами, строили оранжереи, а также воздушные ландшафтные сады и парки. Воздушные - потому что на открытом воздухе. Тогда же сложились приемы использования кадочных растений - это те растения, которые зимой содержат в оранжерее или теплице, а летом перемещают в сад: на выставку. В кадках выращивали как плодовые, так и декоративные растения. При использовании их в регулярных экспозициях получался довольно сильный живописный визуальный эффект.

- Почему я делаю акцент на кадочных растениях? Потому что им не всегда уделяется должное внимание, хотя это важный элемент дендропарка в широком смысле, - пояснил Владислав Воронцов. - Опять же мы говорим про XVIII век, когда кадочные растения стали неотъемлемой частью регулярных садов. И в XIX они сохранили широкое распространение, особенно в усадьбах и дворцовых ансамблях. Такие растения были предметом гордости владельцев, развивали вкусы общества, вызывали потребность высшего порядка и способствовали дальнейшему развитию не только садоводства, но и общества в целом, показывая лучшие образы, к которым надо стремиться.

Персики во всем цвету

Кадочные растения можно разделить на три основные группы. Первая - плодовые для утилитарных целей, их плоды подавались к столу. Это персики, цитрусовые, инжир, гранат, ананасы и другие. Вторая - культуры для летнего оформления парков, имеющие красивые цветы и/или листья: олеандры, гибискусы и тому подобное. Еще можно выделить отдельно редкие виды растений, входящие в коллекции оранжерейных культур. У коллекционеров они были предметом особой гордости и приобретались за большие деньги.

Около оранжерей с мая по сентябрь оборудовали специальные площадки, так называемые летние выставки растений. Такое место было и в Ясной Поляне у Льва Николаевича Толстого. Неудивительно, что в его записных книжках и произведениях слово "персик" использовано 21 раз - приличное количество. Владислав Воронцов вспоминает строки из "Войны и мира", когда князь Андрей приехал в Лысые Горы и зашел на выставку: имеется в виду, что пришел к оранжерее, где были расставлены на лето кадочные растения. Или такое: "Анатоль пошел в оранжереи и ел десятками персики". Или фразы из "Детства": "Буфетчик Гаврило… достал из коробочки завернутые в листья сливы и персики", а также - "дорожка к оранжерее… суха, персики во всем цвету".

- Что касается Ясной Поляны, важно наполнить усадебную среду элементами, связанными с повседневной жизнью ее владельцев, которые формируют уютный помещичий быт. Один из таких элементов - наличие кадочных растений. После реформы 1861 года многие помещики разорились, более предприимчивые превратили свои оранжерейные комплексы и теплицы в доходные предприятия с плодовыми растениями. В яснополянской усадьбе плодовые тоже выращивали, и они приносили определенный доход семье Толстого, - рассказал заведующий природным комплексом музея-усадьбы.

Летом из оранжереи выставлялись на воздух цитрусовые: лимоны, мандарины, - инжир, а также деревца кофе и уже упомянутого персика. К слову, некоторый доход могла приносить не только продажа плодов, но и сдача кадочных растений в аренду для украшения торжественных мероприятий или церемоний (в архивах есть газеты с такими объявлениями). Ананасы уж точно не были диковинкой.

Вплелись в литературу

Вообще в теплицах и оранжереях много чего росло.

- Экзоты в теплицах были и предметом гордости - к столу диковинки подавали, - и "наглядным пособием", необходимым элементом воспитания детей, вживую познававших ботанические тонкости, - рассказывает Воронцов. - Функцию опытных станций и ботанических садов тогда выполняли в основном оранжереи в усадьбах. Сохранились выпускавшиеся в Российской империи каталоги саженцев растений и семян, по которым в прошлом выписывались для наших усадеб необходимые сельскохозяйственные культуры, - обилие диковинок просто удивительное. Томаты с опушенными плодами, белоплодные сорта огурцов и баклажанов, ярко-оранжевые дыни… Сейчас такого разнообразия нет. В дореволюционной России садовые заведения, питомники производили огромное разнообразие отечественных семян. Вот представьте: были даже специальные сосуды для выгонки луковичных. Помещики весьма активно способствовали развитию земледелия и селекции для получения обильных и качественных урожаев с целью повышения рентабельности своих имений. Революция уничтожила усадьбы, вместе с ними были утеряны уникальные семеноводческие традиции, уничтожены школы. Не говоря о сортах, подходящих именно для нашего климата с рискованным земледелием и почв. К сожалению, не так много сохранилось генетического материала в коллекциях.

В настоящее время структура лесного фонда музея-усадьбы "Ясная Поляна" состоит из 28 хозяйственных участков. Это и знаменитый лесной массив Старый Заказ, где находится могила Л. Н. Толстого, и Абрамовская посадка, где писатель сам сажал березы, и старинный Чепыж - бывший участок Засечной черты… Основные породы местных лесов - березы, липы, дуб, осина, клен, ясень. 2,5 гектара хвойных насаждений, а все ели и сосны в усадьбе - рукотворные посадки, для нашей полосы в то время они считались экзотами. Из кустарников встречаются лещина, бересклеты, бузина, калина. Есть участки, не относящиеся к лесному фонду.

- Если брать центральную часть усадьбы, то здесь видовое разнообразие растений больше: наряду с местной флорой произрастают сирень, чубушник, спиреи, туя западная, пихта, розы - морщинистые, центифольные и моховые, - яблони, смородина. Конечно, еще усадебные цветники: вербена, левкои, канны, флоксы, душистый горошек и другие "духовитые цветные произрастения, изпускающие из недр своих сладкия, приятныя испарения", а еще лекарственные растения. Многие элементы яснополянской усадьбы и хозяйственная деятельность описаны Львом Толстым в его произведениях. "Ах, эти мне сельские хозяева!" - с улыбкой заключает рассказ о толстовской усадьбе главный хранитель ее природного богатства и разнообразия Владислав Воронцов, вспоминая строки из "Анны Карениной".

Секрет усадебного артишока

По словам Владислава Воронцова, в отечественных архивах сохранились каталоги, материалы о культуре садоводства и огородничества, о традициях земледелия, которые ждут своего кропотливого исследователя. Но заниматься этим должны как представители культуры, так и аграрии, поскольку каждый видит ситуацию под своим углом. Владислав вспомнил, как в нынешней Ясной Поляне им никак не удавалось сохранить артишок в зимних условиях на музейных огородных грядках. Как только не укрывали, пока в архиве он не обнаружил подсказку. Оказывается, в XIX веке его просто выкапывали и с большим комом земли убирали на зиму в подвал, а весной вновь высаживали. Попробовали - и все получилось. Были, например, 200 лет назад в яснополянской усадьбе и исправно функционируют сейчас "русские парники" - углубленные почти на метр в землю с крышкой агротехнические старинные сооружения для выращивания различной рассады.