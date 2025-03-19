Кто и зачем придумывал анекдоты про Чапаева и Петьку?

Вряд ли в СССР был человек, который не слышал анекдотов про Чапаева. Можно вспомнить, например, такой: — «Василий Иванович, белые в лесу! — Не до грибов сейчас, Петька, не до грибов...» Фольклорное явление, связанное с именем героя Гражданской войны и начальника дивизии Красной армии, сохранило свою актуальность и в постсоветские годы. Подробнее о данном феномене — в материале MIR24.TV.

Учебник народной психологии

«Наверное, надо говорить в целом о феномене советского анекдота, — уверен писатель и литературный критик Алексей Колобродов. — Это интереснейшее и беспрецедентное в мировом и современном фольклоре явление. Впрочем, анекдоты о Чапаеве и Петьке выделяются и на этом щедром фоне — особым историко-культурологическим направлением. Виктор Пелевин в лучшем своем романе «Чапаев и Пустота определил, и довольно точно, генезис чапаевских анекдотов в дзен-буддистских притчах и стратагемах. Но сюжет здесь шире, национальнее и архетипичнее: юродство, карнавализация обыденности, бытовое снижение героических людей и поступков, а также народное понимание Гражданской войны в России и вообще социальной истории. Это своеобразный учебник народной психологии в конкретный исторический период».

Принято думать, что появление чапаевского цикла анекдотов — следствие оглушительной популярности фильма братьев Васильевых «Чапаев», который вышел на экраны в 1934 году и обрел статус культового для нескольких советских поколений.

Если это и так, уверен Колобродов, то свою вторую и главную жизнь цикл анекдотов про Василия Ивановича и Петьку обрел в шестидесятые годы. Кстати, по случаю тридцатилетия в 1964 году «Чапаева» отреставрировали и переозвучили, после чего лента была повторно выпущена в советский кинопрокат.

© Кадр из к/ф «Чапаев»

«Во всяком случае, цикл существенно дополнился и обновился в шестидесятые — концептуально и содержательно, — говорит писатель. — Все-таки анекдот — дитя контекста, а контекст тридцатых годов нами практически утрачен, в то время как анекдоты о Василии Ивановиче и Петьке совершенно понятны и сегодня — на уровне языка, образности и юмора. Тут и свойственное именно шестидесятым ослабление и растворение идеологических канонов, и превращение алкоголизма в повседневную жизненную практику, и прочее понятное. А главное — это уже явление сугубо городского фольклора, который стал реальностью именно в шестидесятые годы».

Писатель Николай Свечин также считает, что картина братьев Васильевых стала в 1934 году великим событием. Примечателен факт: в ленинградском кинотеатре «Сатурн» «Чапаев» шел каждый день на протяжении двух лет.

Рассказывают о тех, кого любят

«Картина героизировала этих людей, — говорит Свечин. — А за анекдоты в то время могли отправить на Колыму. Но потом Великая Отечественная война затмила романтизацию Гражданской войны. А в семидесятых для части общества многое превратилось в рутину и обыденность, герои ленты «Чапаева отчасти стали карикатурными. Их, безусловно, любили. Потому что анекдоты рассказывают о тех, кого любят. Таким образом, народная любовь просто трансформировалась в другую форму. Отсюда троица — Василий Иванович, Петька и пулеметчика Анка — которая и стала фольклорным явлением».

Несмотря на минувшие десятилетия, многие анекдоты из вышеназванной серии до сих пор не потеряли своей актуальности и адаптируются обществом под современные реалии, когда старая форма прирастает новыми наполнениями.

«На самом деле очень трудно заслужить право стать героем народного анекдота, — добавляет Свечин. — Немногие могли бы этим похвалиться. При этом необходимо сказать, что фольклорный жанр никуда не уходит. Не так давно я в составе небольшой компании ездил в Саранск и за время в пути узнал много отличных анекдотов. Просто есть срезы поколений: подростки сейчас смотрят клипы в соцсетях и тому подобное. Но анекдот неистребим. Если в обществе перестают рассказывать анекдоты, то это значит, что с ним явно что-то не так».

Анекдоты про Чапаева в СССР можно было услышать в школах самых отдаленных городов и в цехах крупнейших заводов. Народный фольклор жив и по сей день. Самое время вспомнить культовую фразу Василия Ивановича из романа «Чапаев и Пустота»: «Весь этот мир — это анекдот, который Господь Бог рассказал самому себе».

И еще будет рассказывать.