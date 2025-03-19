Почему человечество заметно поглупело

За последние годы человечество заметно поглупело. Ученые бьют тревогу: налицо масштабное ослабление способности людей концентрировать внимание и применять знания на практике. В первую очередь это касается молодежи, которая в большинстве своем сегодня, увы и ах, не умеет ни логически мыслить, ни даже элементарно рассуждать. Такими темпами, как считают некоторые ученые, планету ждет деградация. Причем, совсем в недалеком будущем. О том, как избежать интеллектуального «апокалипсиса», - в нашей статье.

Сбой «внешних приборов»

Неспособность среднестатистического человека логически рассуждать и решать поставленные задачи начала активно фиксироваться лет 15 назад. Тогда, по данным международного сравнительного исследования успеваемости 15-летних учащихся по чтению, математике и естественным наукам, показатели были весьма пугающими. С тех пор ситуация лишь усугубилась. Хотя и некоторые взрослые недалеко ушли от школьников.

Так, по данным ряда исследований, доля взрослых, которые не могут «использовать математические рассуждения при проверке и оценке достоверности утверждений», в среднем выросла до 25%, причем в странах с высоким уровнем дохода. В тех же Штатах за последние годы упал интерес к чтению. Так, в 2022 году доля американцев, сообщивших о прочтении хотя бы одной книги за последнее время, снизилась вдвое по сравнению с предыдущими периодами.

Ученые объясняют эту тенденцию результатом перехода от текста к визуальным медиа, к «постграмотному» обществу, одержимому экранами. Человечество незаметно для себя перешло от конечных веб-страниц к бесконечным, постоянно обновляемым лентам новостей и потоку уведомлений.

Люди фактически перестали тратить время на визуальное общение с родными, друзьями и знакомыми, предпочтя им просмотр разнообразного интернет-контента, что неизменно повлияло на интеллектуальное развитие.

При этом некоторые ученые отмечают умение нынешнего поколения молодежи делать то, что, к сожалению, не доступно их родителям, дедушкам и бабушкам. Однако поколение Z (согласно разным источникам, это люди, рожденные в период с 1995 по 2010 годы) страдает от недостатка воображения.

Недавние исследования подтвердили: зумеры больше, чем старшее поколение, любят проводить праздный досуг. Они, как правило, не являются «достижителями» каких-либо глобальных целей.

«Я бы сказал про зумеров, что у них есть один (по сравнению с предыдущими поколениями) большой недостаток - у них память вынесена во «внешние приборы», - в эфире телеканала РБК пояснил Александр Аузан, декан экономического факультета МГУ. - В итоге они могут оперировать очень небольшими объемами, теряют свойство воображения, поскольку воспитаны не на книгах, а на видео».

С мозгами просто беда…

У поколения Z имеются и безусловные достоинства, которые у представителей предшествующих поколений встречались редко, а потому высоко ценились. По словам Аузана, нынешняя молодежь может делать параллельно сразу несколько дел, как, к примеру, Юлий Цезарь, про которого историки утверждают, что он «три дела умел делать одновременно».

Правда, до великого полководца нашим зумерам ой как далеко и все же. В отличие от дедов, которые сначала основательно заканчивали одно дело, а уже потом брались за второе, сегодняшняя молодежь, видимо, торопится жить…

«Один из студентов мне сказал: «Мы как утка, потому что утка ходит, летает и плавает - все три дела делает плохо». Поэтому нам надо научить вот этих ребят, которые способны делать то, что мы не способны (параллельно делать несколько дел), делать их качественно», - убежден Аузан.

Что касается воображения и памяти, которыми явно обделены многие зумеры, эту проблему, по мнению ученого, нужно кардинальным образом решать. Сделать это можно было бы примерно так же, как когда-то помогли сохранить силу мышц людям, освободившимся от значительной части тяжелого физического труда.

Аузан напомнил: во время «промышленной революции» футбол и бокс спасли физическое состояние человека. Сегодня обществу катастрофически не хватает игр, которые бы стимулировали память и способность к воображению.

Ведь, как ни крути, именно зумерам предстоит принять на себя «основной удар искусственного интеллекта», который будет значительно их умней и сообразительней. Поэтому многие видные нейробиологи и психологи уже думают над тем, как выработать способность конкурировать с ИИ.

В недалеком будущем главенствующую роль, как считает декан экономического факультета МГУ, будут играть интуиция, воображение и эмпатия. Чтобы не просто выжить, а продолжать развиваться, человечеству придется научиться пользоваться этими тремя нематериальными благами. Пока у поколения Z с этим, к сожалению, большие трудности…