Российский фотограф сделал звездой Сети девушку-дворника из Таиланда

Российский фотограф Семён Резников сделал звездой жительницу Таиланда, работающую дворником. Он сфотографировал незнакомку на улице в Бангкоке, где она подметала дорогу.

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Снимки получились действительно яркими, а героиня съёмки на них выглядит так, будто всю жизнь ходит по подиуму и позирует для обложек модных журналов. Пользователи Сети решили, что о прекрасной жительнице Таиланда должен узнать мир моды.