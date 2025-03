Игуаны проплыли на плотах тысячи километров и захватили остров

Предки игуан, распространенных на острове Фиджи, приплыли из Северной Америки. Об этом сообщает The Washington Post.

Американские и фиджийские ученые обнаружили, что фиджийские игуаны происходят от пустынных игуан, которые водятся в Северной Америке. Этот вид захватил остров около 34 миллионов лет назад. Чтобы добраться до Фиджи, ящерицам пришлось проплыть восемь тысяч километров по Тихому океану.

Специалисты подозревают, что игуаны преодолели такое расстояние на плотах. Считается, что когда-то именно так эти ящерицы попали на Галапагосские острова. Подобные плавания случались и на глазах у людей. Например, в 1995 году 15 зеленых игуан с карибского острова Гваделупа высадились на острове Ангилья. Для этого они преодолели 270 километров на плавучих растениях.

«Можно вообразить какой-нибудь циклон, поваливший деревья, на которых сидели игуаны и, возможно, были их яйца. Потом деревья подхватили океанские течения, и игуаны поплыли на них, как на плоту», - Саймон Скарпетта, Университет Сан-Франциско.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

