13 человек пережили разрушительный торнадо в туалете «Бургер Кинга»

В штате Миссури, США, 13 сотрудников и посетителей ресторана быстрого питания «Бургер Кинг» застряли в здании на время торнадо. Об этом сообщает Fox Weather.

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Торнадо практически полностью разрушил не только ресторан, но и автозаправочную станцию, расположенную рядом. О разразившемся смерче узнала генеральный менеджер «Бургер Кинга» Габриэлла Бридинг. Она держала связь с оставшимися в туалете людьми по телефону, сообщила об их бедственном положении 911, а после сама поехала к ресторану.

На место происшествия прибыли пожарные. Они осмотрели обломки и заявили, что внутри здания никого нет. Однако Бридинг продолжала настаивать на своем. Тогда спасатели услышали крики людей и заметили свет от их фонариков. Все они пережили разрушительный торнадо, никто из них не пострадал.

Позже выяснилось, что торнадо уничтожил автомобиль одного из сотрудников, стоявший на парковке у ресторана, и перевернул пять полуприцепов.

Отмечается, что разрушенный «Бургер Кинг» будет закрыт на три-шесть месяцев. За это время специалисты определят, подлежит ли здание восстановлению или его будет проще снести. Сотрудникам этой точки предложат перевод в соседнюю.

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