Заточенная в тюрьму США по ошибке туристка рассказала об ужасных условиях

Британская туристка, которая была по ошибке заточена на три недели в американскую тюрьму, рассказала о кошмарных условиях пребывания там. Об этом сообщает Daily Mail.

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По словам 28-летней Ребекки Берк, ей удалось выжить, питаясь холодным рисом, картофелем и бобами.

«У нее конфисковали все вещи, ей пришлось переодеться в тюремную робу», — пожаловались ее родные.

Также они заметили, что центр заключения иммиграционного центра официально не является тюрьмой. При этом условия содержания там соответствующие.

Берк прибыла в Нью-Йорк в начале января и спустя два месяца, как и планировала, отправилась в Канаду. Однако на границе соседней страны ей отказали во въезде. Девушке пришлось вернуться в США, где ее заподозрили в нелегальной миграции и задержали.