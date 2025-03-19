Какие праздники отмечаются 20 марта в России и мире

«МИР 24 рассказывает о знаменательных датах, которые отмечаются в этот день в России, других странах СНГ и мире.

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Международный день счастья

20 марта в мире отмечается День счастья. Эта дата была установлена резолюцией Генассамблеи ООН в 2012 году по инициативе Королевства Бутан. Праздник основан на коэффициенте Валового национального счастья (Happy Planet Index), именно с его помощью стали измерять национальное благосостояние жителей планеты, а также то, насколько благоприятна окружающая среда в разных точках мира.

Международный день астрологии

20 марта также отмечается День астрологии. Это неофициальный праздник всех тех, чья жизнь связана с астрологией, это не только профессиональные астрологи и учащиеся астрологических школ, но просто люди, которые верят, что расположение планет влияет на все то, что с ними происходит. Астрология возникла еще в древние времена и была тесно связана с мифологией. Первые гороскопы появились около V века до нашей эры в Месопотамии. Астрология стала очень популярна с середины минувшего века. Есть информация, что за последние 20 лет количество людей, которые обращаются к астрологам, увеличилось почти в два раза.

День Земли

20 марта по инициативе ООН отмечается День Земли, приуроченный к Дню весеннего равноденствия. Дата была официально утверждена в ООН в 1971 году ООН именно потому, что на это время выпадает день весеннего равноденствия, когда меняется биологический ритм планеты и она переходит на новый виток своего развития. «День Земли специальное время, которое предназначено, чтобы привлечь внимание всех людей к осознанию планеты Земля как их общего дома, говорится в документе организации. В этот день во многих странах проходят различные мероприятия, направленные на защиту и благоустройство окружающей среды.

20 марта также отмечаются Международный день франкофонии (французского языка), Международный день без мяса, Вceмиpный дeнь лягушки, Всемирный день муки.

События 20 марта:

210 лет назад (1815 год) Наполеон Бонапарт вернулся в Париж после заточения на острове Эльба. Начались последние «сто дней его пребывания у власти.

191 год назад (1833 год) опубликовано первое полное издание романа в стихах «Евгений Онегин А.С. Пушкина.

95 лет назад (1930 год) был создан Московский авиационный институт.

33 года назад (1992 год) было установлено звание Героя Российской Федерации и учреждена медаль «Золотая звезда.

Кто родился 20 марта:

Норвежский поэт, драматург, основатель европейской «новой драмы Генрик Ибсен (1828 — 1906).

Пианист-виртуоз, народный артист СССР Святослав Рихтер (1915 — 1997).

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров (1964).

Российская актриса театра и кино Екатерина Стриженова (1968).