Названы самые счастливые страны на постсоветском пространстве

Самой счастливой страной на постсоветском пространстве оказалась Литва. Об этом ООН.

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Счастливее всего живут в Прибалтике и в Казахстане. Помимо Литвы, занимающей 16-е место, в отчете упоминаются Эстония (39-е место) и Латвия (51-е место). Казахстан занял 43-е место.

Россия, в этом году попавшая на 66-е место в рейтинге счастья, уступила не только Казахстану, но и Узбекистану, который занял 53-е место. Последнее место среди стран, когда-то входивших в Советский Союз, заняла Украина — у нее 111-е место.

Чтобы оценить уровень счастья в разных странах, авторы доклада опрашивают тысячи людей по всему миру. Кроме того, в рейтинге учитывается ВВП на душу населения, социальная поддержка, ожидаемая продолжительность здоровой жизни, уровень свобод и коррупции, а также показатель щедрости или великодушия.

В 2024 году сообщалось, что список самых пьющих стран ЕС возглавила одна из бывших советских республик — Латвия. В 2020 году на каждого гражданина страны 15 лет и старше приходилось 12,1 литра чистого алкоголя.