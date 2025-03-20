Зачем в СССР производили треугольные бутылки

Советская эпоха оставила после себя немало загадок, которые не всегда по зубам современной молодежи. В СССР производилось много вещей, которые уже вышли из обихода. Треугольные бутылки никого не удивляли 40-50 лет назад, но сегодня очень немногие знают, для чего они использовались.

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В середине 20 века бутылки треугольной формы можно было увидеть в любом продуктовом магазине. На кухне каждой хозяйки можно было обнаружить несколько таких бутылок, хотя по ГОСТу эта тара считалась не пищевой, а аптечной. Выпускали бутылки такой необычной формы специально для уксусной эссенции — ни одна другая жидкость в такой емкости не продавалась.

Уксусная эссенция, уксусная кислота и просто уксус — важные продукты, использующийся в самых разных сферах деятельности человека, от медицины до кулинарии. Самая безобидная жидкость из этого семейства — столовый уксус, представляющий собой 3-15% раствор уксусной кислоты и воды.

Столовый уксус не стоит пить, но если человек случайно и отхлебнет его, то ничего страшного с ним не произойдет. А вот уксусная кислота и эссенция — смертельно опасные яды, способные вызвать тяжелейшие ожоги слизистой рта, пищевода и желудка. Эссенция — это 70% раствор уксусной кислоты, один глоток которой может закончиться летальным исходом.

Хозяйки часто покупали уксусную эссенцию для разных домашних нужд, так как из нее можно было получить любые слабые растворы, применяющиеся при приготовлении пищи, для выведения пятен на одежде, для медицинских компрессов и многих других затей.

В треугольные бутылки уксусную эссенцию разливали из соображений безопасности. Даже в полной темноте перепутать такую тару с обычной невозможно. Кроме формы, она отличалась еще и рельефной поверхностью — на бутылках были выпуклые полосы и насечки, а также предупредительная надпись: «Опасно! Употреблять только в разведенном виде».

С помощью полос можно было разбавить эссенцию в нужной пропорции и получить столовый уксус и более сильные растворы. Каждая маленькая полоска — это 0,1 литра, а каждая большая — 0,5 литра. Треугольные бутылки выпускались разного объема, от совсем миниатюрных на 100 граммов до 1,5-литровых.

В наши дни треугольные бутылки пользуются спросом у коллекционеров, собирающих необычную стеклянную тару и предметы советской эпохи.