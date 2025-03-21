Что такое Навруз и как отмечают древний восточный праздник

Навруз — древний восточный праздник, символизирующий обновление. Этот день знаменует начало весны и приходится на день весеннего равноденствия — 20 или 21 марта. Об истории и традициях праздника читайте в материале MIR24.TV.

История Навруза

Само слово «Навруз» в переводе с персидского языка означает «Новый день». История праздника насчитывает более 3000 лет. Навруз был известен в древнем Иране еще в эпоху Ахеменидов, когда царствовал Дарий I (около 500 года до нашей эры). Это было не только астрономическое событие, но и часть религиозной жизни. В древности Навруз был связан с культами природы, в частности с поклонением стихиям природы.

С 2010 года Навруз признан нематериальным наследием ЮНЕСКО, а его празднование стало значимой частью культуры многих стран. Его празднуют в Азербайджане, Афганистане, Индии, Иране, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане, Турции и Узбекистане. В России этот праздник популярен в Татарстане, Башкортостане и Дагестане. В древние времена он праздновался более 53 дней, но сейчас длительность праздничных дней колеблется от одного в России до трех в Таджикистане и Узбекистане и тринадцати в Иране.

В ираноязычных и тюркоязычных регионах, где распространен праздник, его название звучит по-разному: Навруз, Новруз, Нооруз, Наурыз. Помимо разных названий, в каждой стране есть и свои традиции. Например, в Азербайджане на стол ставят много сладостей — это традиционные пахлава и шекербура. В Казахстане, Таджикистане и Узбекистане обязательно поздравлять друг друга приветственными словами.

Обычаи и традиции Навруза

Перед наступлением Навруза проводят символические обряды очищения. В Иране и Азербайджане в последнюю среду перед Новым годом на улицах зажигают костры. Люди прыгают семь раз через один костер или по одному разу через семь костров. Также в последнюю ночь старого года следует обрызгивать друг друга водой и перепрыгивать через проточную воду, чтобы очистить себя от прошлогодних грехов.

© Zuma/TASS

Символика числа семь для праздничного стола пришла из иранской традиции «Хафт-Син», что предписывает семь блюд, названия которых начинаются с буквы — «Син», пятнадцатой буквы персидского алфавита. На столе также обязательно должны быть Коран и множество свечей. За столом собирается вся семья, мужчины читают молитвы и изречения из Корана. После наступления нового года люди ходят в гости друг к другу, затем едут за город, чтобы благословить природу и поблагодарить ее за дары.

Основные элементы праздника

Заранее начинается подготовка к празднику: дома тщательно убирают, готовят специальные блюда, которые должны принести удачу и благополучие в новом году. Дома украшают цветами, в особенности весенними — тюльпанами и нарциссами. Особое внимание уделяется столу — в центре часто ставят специальный праздничный стол с разнообразными яствами, которые символизируют достаток и благополучие.

Одним из главных символов праздника является сабзи — ростки пшеницы, которые выращиваются в доме накануне праздника. Они символизируют жизнь, возрождение и процветание. Из ростков пшеницы готовят разные угощения.

Традиционные блюда — обязательная часть праздника. В Азербайджане, например, готовят плов — символ богатства и изобилия. В Узбекистане наряду с пловом подают салат с гранатом — символом процветания, а также манты и самсу. Главным угощением считается сумаляк — сладкое блюдо из муки и сахара, приготовленное на основе пшеницы.

Обязательно для праздничного стола наличие следующих продуктов: суманак (халва из пророщенного зерна пшеницы), санджид (маслины), себ (яблоко), сабза (пророщенные ростки пшеницы), сир (чеснок), сирко (уксус), сумах (восточная приправа). Семь продуктов на столе символизируют дар Солнцу, который поможет получить богатый урожай и удачу в новом году.

Во многих странах в эти дни устраиваются массовые гуляния с народными танцами, музыкой и театрализованными представлениями. Также в эти дни принято ходить друг к другу в гости и дарить подарки. В общем, все то, что мы привыкли делать в новогодние праздники.