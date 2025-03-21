Временное правительство: почему Керенскому не удалось удержать власть

Временное правительство 1917 года — высший исполнительный и законодательный орган в России между Февральской и Октябрьской революциями. Было создано по соглашению между исполкомом Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов и Временным комитетом Государственной Думы IV созыва. Временное правительство в 1917 году возглавляли кадет Георгий Львов и эсер Александр Керенский. В состав Временного правительства 1917 года входили в основном кадеты, эсеры и меньшевики. Функционирование Временного правительства было прекращено в результате прихода к власти большевиков. «Лента.ру» вспоминает ход событий и рассказывает о деятельности Временного правительства.

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Предпосылки создания Временного правительства

В ходе Февральской революции 11 марта (по новому стилю) 1917 года указом российского императора Николая II деятельность Государственной Думы IV созыва была приостановлена на два месяца (как оказалось, навсегда).

12 марта Таврический дворец в Петрограде, где заседал парламент, был захвачен восставшими солдатами и рабочими. Был создан Временный комитет Госдумы во главе с экс-председателем Государственной Думы октябристом Михаилом Родзянко, объявивший, что власть в стране переходит к нему.

В воззвании подчеркивалось:

Сознавая всю ответственность принятого решения, Комитет выражает уверенность, что население и армия помогут ему в трудной задаче создания нового правительства, соответствующего желаниям населения и могущего пользоваться его доверием

В другом помещении Таврического дворца в тот же день представители социалистических партий (преобладали социалисты-революционеры и меньшевики, большевики отсутствовали) образовали Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов (Петросовет) под руководством меньшевика Николая Чхеидзе.

Председатель Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов Николай Чхеидзе (в центре) во время выступления на митинге у Таврического дворца, Петроград, лето 1917 года

Игнорировать Петросовет, которому симпатизировали солдаты мятежного гарнизона Петрограда Временному комитету было опасно, следовало наладить с ним деловые отношения.

Временное правительство России в марте 1917 года

14 марта на расширенном двухстороннем заседании был согласован состав первого кабинета министров революционной России во главе с кадетом министром-председателем князем Георгием Львовым (он же министр внутренних дел). Подавляющая часть членов кабмина были представителями несоциалистических партий, за исключением эсера Александра Керенского, занявшего пост министра юстиции.

Участники заседания пришли к выводу о необходимости заставить российского императора объявить об отказе от власти. Эта деликатная миссия была поручена членам Временного комитета Госдумы октябристу и либертарианцу Александру Гучкову и националисту и монархисту Василию Шульгину, с которой они блестяще справились.

Министр-председатель и министр внутренних дел во Временном правительстве князь Георгий Львов

15 марта Николай II отрекся от престола за себя и своего сына Алексея в пользу своего младшего брата великого князя Михаила Александровича, который, в свою очередь, заявил, что примет власть, только если этого пожелает народ на выборах в Учредительное собрание.

Россия де-факто превратилась из монархии в парламентскую республику, в которой в активную политическую борьбу между собой включились консерваторы, либералы и социалисты.

Созыв Учредительного собрания стал одной из первоочередных задач нового кабинета министров, который в знак того, что является переходным органом — до народного волеизъявления о будущности российского государственного устройства — стал именоваться Временным правительством.

20 марта Временное правительство в обращении к населению очертило круг своих задач, среди которых были: «Свобода слова, печати, союзов, собраний и стачек с распространением политических свобод на военнослужащих в пределах, допускаемых военно-техническими условиями; отмена всех сословных, вероисповедных и национальных ограничений; выборы в органы местного самоуправления на основе всеобщего, прямого, равного и тайного голосования».

Бывший император Николай II (на первом плане), содержащийся под арестом после отречения от российского престола, Царское Село, июль 1917 года

В тот же день было объявлено, что отрекшийся Николай II и его супруга Александра Федоровна лишаются свободы и помешаются под арест в Царское Село (ныне город Пушкин Ленинградской области).

Была учреждена чрезвычайная следственная комиссия по расследованию действий царских министров, допрашивающая высших сановников. Бывший военный министр генерал Владимир Сухомлинов был приговорен в сентябре 1917-го к пожизненной каторге (заменена тюремным заключением в Петропавловской крепости) по обвинению в неготовности России к войне, но большинство фигурантов были оправданы за отсутствием состава преступления.

22 марта 1917 года Временное правительство признали власти США, 24 марта — Великобритании и Франции, главные союзники России по Антанте, успокоенные заверениями из Петрограда, что русская армия продолжит войну против Германии и Австро-Венгрии.

В стране установилось двоевластие — кабмин осуществлял свою деятельность под неусыпным контролем и нажимом Петросовета.

Деятельность Временного правительства 1917 года

Демонтировалось все, связанное с царским режимом, например, департамент полиции и штаб отдельного корпуса жандармов. Вместо них создавалась народная милиция, которой должны были руководить представители органов местного самоуправления.

Приказ № 1 Петросовета отменял единоначалие в армии, вводя в войсках выборные солдатские комитеты, которым теперь следовало подчиняться.

В документе подчеркивалось:

Обязательное отдавание чести вне службы отменяется, титулование офицеров "ваше превосходительство", "благородие" и тому подобное заменяется обращением "господин генерал", "господин полковник" и так далее

15 марта Керенский отдал распоряжение о немедленном освобождении всех политических заключенных. Провозглашалась «полная и немедленная амнистия по всем политическим и религиозным делам, в том числе террористическим покушениям, военным восстаниям и аграрным беспорядкам».

Это привело к тому, что в Россию в массовом порядке стали из-за границы возвращаться политэмигранты, в том числе такие видные большевики, как Владимир Ульянов-Ленин и Лев Троцкий.

Владимир Ленин в Цюрихе, 1917 год

20 апреля большевистская газета «Правда» опубликовала программу действий большевиков (так называемые «Апрельские тезисы» Ленина): переход от буржуазно-демократической революции к социалистической путем вооруженного захвата власти.

Мартовская амнистия переросла в мае 1917-го во всеобщую — на свободу были выпущены более 90 тысяч уголовников, в том числе воров и налетчиков, которых в народе окрестили «птенцами Керенского».

В госаппарате местной власти происходили процессы демократизации и децентрализации — губернаторы и вице-губернаторы были упразднены и заменены комиссарами Временного правительства, волостные и уездные земские учреждения теперь должны были избираться на выборах.

Глава Временного правительства 1917 года князь Львов заявил:

Правительство сместило старых губернаторов, а назначать никого не будет. На местах выберут. Такие вопросы должны разрешаться не из центра, а самим населением

Кризисы Временного правительства 1917 года

Ослабление власти на местах, упразднение силовых структур и демократизация армии привели к резкому росту центробежных тенденций и постепенному распаду бывшей Российской империи. Временное правительство ожидал ряд острых политических кризисов.

Первый из них разразился после того, как министр иностранных дел кадет Павел Милюков в своей ноте от 1 мая 1917 года правительствам Великобритании и Франции заявил, что Россия продолжит войну до победного конца и выполнит все обязательства царского кабинета министров.

В ноте, в частности, отмечалось:

Проникнутые новым духом освобожденной демократии заявления Временного правительства, разумеется, не могут подать ни малейшего повода думать, что совершившийся переворот повлек за собой ослабление роли России в общей союзной борьбе. Совершенно напротив, всенародное стремление довести мировую войну до решительной победы лишь усилилось, благодаря сознанию общей ответственности всех и каждого

Народ придерживался иной точки зрения: нота вызвала массовые антиправительственные митинги и демонстрации с требованием немедленного прекращения войны, отставки Милюкова и передачи всей власти Советам.

Министр иностранных дел Временного правительства Павел Милюков

В результате 14 мая был создан новый, коалиционный состав Временного правительства, в который вошли несколько представителей социалистических партий, а Керенский занял пост военного и морского министра. Однако большую часть должностей занимали представители буржуазии. Так, министром иностранных дел стал фабрикант и крупный землевладелец Михаил Терещенко.

Львов занял прежнюю должность — председатель Временного правительства 1917 года.

Павел Милюков вспоминал:

Нам нужна была во что бы то ни стало сильная власть. Этой власти князь Львов с собой не принес. Он не умел и не хотел различать в народной толпе сподвижников Пугачева и Стеньки Разина. Зависть, злоба, жестокость, дикость, склонность к анархии и бунтарству оставались для него почти незамеченными; эти свойства скользили по его вниманию. С этими своими свойствами князь Львов оказал России плохую услугу. Ни на кресле премьера, ни в роли министра внутренних дел он был не на своем месте

Тем не менее период противостояния Временного правительства и Петросовета завершился, сменившись курсом на сотрудничество.

Провал Июльского наступления

Коалиционное правительство в своей декларации 19 мая 1917 года пообещало населению «неуклонно и решительно бороться с хозяйственной разрухой страны», работать над аграрной реформой, укреплять демократические начала в армии и одновременно ее боеспособность — для достижения разгрома над врагом и скорейшего установления всеобщего мира.

Генерал от кавалерии Алексей Брусилов

Генерал Михаил Алексеев был заменен на посту Верховного главнокомандующего генералом Алексеем Брусиловым, который заявил:

Я вождь революционной армии, назначенный на мой ответственный пост революционным народом и Временным правительством по соглашению с Петроградским советом рабочих и солдатских депутатов. Я первым перешел на сторону народа, служу ему, буду служить и не отделюсь от него никогда

Временное правительство возлагало большие надежды на стратегическое наступление русской армии, которое началось 1 июля.

В своем приказе по армии Керенский с пафосом отмечал:

Россия взяла на себя задачу объединить демократию всех воюющих стран в борьбе против всемирного империализма. Эта задача не будет выполнена, если германские империалисты сумеют использовать ее стремления к миру с целью отторжения ее от союзников и нанесут поражение ее армии

Однако наступление русской армии с треском провалилось (отдельные успехи были достигнуты только в полосе Юго-Западного и Румынского фронтов). Распропагандированные и деморализованные части Западного и Северного фронтов не поддержали соседей и лишь делали вид, что воюют.

Комиссары Временного правительства сообщали в центр:

Наступательный порыв быстро исчерпался. Некоторые части самовольно уходят с позиций, даже не дожидаясь подхода противника. На протяжении сотни верст в тыл тянутся вереницы беглецов с ружьями и без них — здоровых, бодрых, чувствующих себя совершенно безнаказанными. Иногда так отходят целые части

Провал наступления в условиях повальной безработицы населения, захлестнувшей страну уголовной преступности (в Петрограде с апреля по август 1917 года количество краж возросло со 190 случаев до 1277), нехватки продовольствия привел к острому кризису доверия Временному правительству.

Газета «Петроградский листок» писала:

То, что Петроград сегодня обокран и разграблен, не должно удивлять нас, поскольку из различных тюрем было выпущено около 20 тысяч воров. Грабители получили полные гражданские права и свободно ходят по улицам Петрограда. Офицеры уголовной милиции подчас узнают воров на улице, но ничего не могут сделать

В городах прошли многотысячные антиправительственные демонстрации под лозунгами «Вся власть Советам!», «Хлеба, мира, свободы!» — при активном участии большевиков, которые все больше набирали политическую силу.

Манифестация 16 июля в Петрограде быстро переросла в вооруженное противостояние. Со стороны правительственных войск были убиты 24 военнослужащих, 70 — ранены, потери манифестантов составили 16 погибших и 700 раненных.

Расстрел демонстрации Временным правительством в Петрограде, июль 1917 года

В столице было введено военное положение, начались аресты большевиков по обвинению в государственной измене (Ленину и ряду его соратников пришлось уйти в подполье), на фронте была введена смертная казнь, вместо Брусилова главковерхом был назначен генерал Лавр Корнилов.

Керенский во главе Временного правительства

В отставку подал ряд министров, в том числе князь Львов. 6 августа было сформировано второе коалиционное Временное правительство, в котором представители социалистических партий превалировали. Министром-председателем стал Керенский, сохранив за собой должности военного и морского министров.

Один из лидеров кадетов Владимир Набоков (отец известного писателя Владимира Набокова) так отзывался о Керенском и его политике: «Он весь был соткан из личных импульсов».

Глава Временного правительства Александр Керенский

С 25 по 28 августа в Москве состоялось Государственное совещание, инициатором которого выступил Керенский. Предполагалось на этом форуме, собравшем почти две с половиной тысячи делегатов, поделиться мыслями о текущем моменте и объединить усилия различных сил для преодоления проблем.

Керенский, который председательствовал на совещании, призвал присутствующих сплотиться вокруг Временного правительства, подчеркнув:

Хватит развала, теперь все будет поставлено на место, каждый будет знать свои права и обязанности, но будут знать свои обязанности не только командуемые, но и командующие

Одним из главных стало выступление Корнилова, который воспринимался как центр второй политической силы в стране: «Без восстановленной армии нет свободной России, нет Родины. Только армия, спаянная железной дисциплиной и ведомая непреклонной волей своих вождей способна к победе и достойна победы».

Приезд генерала Лавра Корнилова в Москву на Государственное совещание, август 1917 года

Войсковой атаман Донского казачьего войска генерал Алексей Каледин отметил, что неэффективность Временного правительства заключается в отсутствии лидера с твердой волей и партийной разобщенности, а также в необходимости все время оглядываться на Советы в поиске широкой социальной поддержки среди населения.

Государственное совещание выступило за ликвидацию Советов, упразднение выборных комитетов в армии, введение суровой дисциплины на фронте и в тылу, а также за войну до победного конца.

Выступление Корнилова, появление Директории

Тем временем хаос и анархия в стране нарастали. 3 сентября германские войска взяли Ригу, Северный фронт начал откатываться к Петрограду, боеспособность гарнизона которого вызывала большие сомнения, в городе ожидалось восстание под руководством большевиков.

Керенский решил отдать Петроградский военный округ в прямое подчинение Корнилову, который для подавления намечающихся беспорядков направил в столицу 3-й кавалерийский корпус генерала Александра Крымова.

Генерал от инфантерии Лавр Корнилов

Керенский не доверял Корнилову и поэтому сразу поверил кулуарной информации о том, что на самом деле Верховный главнокомандующий собирается произвести переворот и арестовать всех членов Временного правительства.

Керенский приказал Корнилову сдать командование и выехать в Петроград.

В ответ Корнилов заявил:

Свершилась великая провокация, которая ставит на карту судьбу Отечества. Вынужденный выступить открыто — я, генерал Корнилов, заявляю, что Временное правительство под давлением большевистского большинства Советов действует в полном согласии с планами германского Генерального штаба и одновременно с предстоящей высадкой вражеских сил на рижском побережье убивает армию и потрясает страну внутри.

11 сентября Керенский объявил Корнилова мятежником и распорядился отдать его под суд вместе с другими генералами, одобряющими действия военачальника. Крымов после личной встречи с премьер-министром в Петрограде покончил с собой, а части его кавкорпуса, перебрасываемые по железной дороге, были распропагандированы революционными агитаторами, в первую очередь большевиками.

Следственная комиссия, назначенная Временным правительством, изучив дело и допросив множество людей, пришла к мнению:

Существование заговора лиц, объединяющихся генералом Корниловым и ставивших своей целью изменение существующего строя и свержение Временного правительства, представляется по делу недоказанным

Третье и последнее коалиционное правительство

Кадеты в знак солидарности с Корниловым подали в отставку, спровоцировав очередной правительственный кризис. 14 сентября Временное правительство провозгласило Россию республикой и образовало новый орган власти в виде Директории из пяти основных министров во главе с Керенским.

В распоряжении на этот счет отмечалось:

Временное правительство своей главной задачей считает восстановление государственного порядка и боеспособности армии, будучи убежденным в том, что только сосредоточение всех живых сил может вывести родину из того тяжелого положения, в котором она находится

В противовес августовскому Государственному совещанию в Москве в Петрограде с 27 сентября по 5 октября состоялось Всероссийское демократическое совещание с участием социалистических сил, в том числе и большевиков, по итогам которого 8 октября Керенский создал третье коалиционное правительство, куда снова вошли кадеты.

Была учреждена Особая комиссия Юридического совещания по подготовке проекта Конституции, согласно которой Россия должна была стать буржуазной республикой во главе с президентом, избираемым Учредительным собранием на один год, и двухпалатным парламентом.

Октябрьская революция, бегство Керенского

Сами же выборы в Учредительное собрание были перенесены с сентября на ноябрь 1917 года, однако провести их Временное правительство не успело — 25 октября (7 ноября по новому стилю) большевики во главе со Львом Троцким подняли вооруженное восстание в Петрограде, свергнув Временное правительство и арестовав его членов.

Лев Троцкий

Сам Керенский бежал из Зимнего дворца — по версии большевиков, переодевшись в платье не то медсестры, не то горничной, по версии самого Керенского — в своем обычном френче, отбыв на автомобиле.

Керенский попытался вернуть себе власть — с помощью 3-го кавалерийского корпуса под командованием генерала Петра Краснова, но поход на Петроград, состоявшийся с 8 по 13 ноября, успеха не имел. Летом 1918-го Керенский навсегда покинул Россию, впоследствии скончался в возрасте 89 лет 11 июня 1970 года в Нью-Йорке.

Александр Керенский

На склоне лет, отвечая на вопрос журналиста, почему Временное правительство было свергнуто, Керенский сказал:

Демократическое правительство не удалось бы свергнуть, если бы борьба с ним велась честно, а не при помощи лжи и клеветы. Сегодня после двух мировых войн невозможно отрицать тот факт, что реакция, маскирующаяся под «революцию» и возглавляемая такими демагогами, как Ленин, Муссолини и Гитлер, может создать тоталитарные системы, разрушающие все моральные барьеры

Престарелый политик добавил: «В конце своей долгой жизни я со всей очевидностью вижу, что никому не суждено уйти от ответственности за свои деяния и что за все приходится платить. Человек должен научиться жить не ненавистью и жаждой мщения, а любовью и всепрощением».