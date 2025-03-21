Как русский авиатор побил рекорд Райта и совершил первый полет в России

115 лет назад, 21 марта 1910 года, первый русский летчик Михаил Ефимов совершил в Одессе свой первый публичный полет. Сто тысяч человек наблюдали за взлетом с "аэродрома" - поля местного ипподрома. Эта дата считается первым авиационным полетом в России.

© Летчик Михаил Ефимов // РИА Новости

В тот день Михаил Ефимов поднимал свой аэроплан "Фарман-IV" пять раз. Выполнил три круга на высоте 50 метров и два полета с пассажирами - банкирами бароном Иваном Ксидиасом и председателем одесского "Аэроклуба" Артуром Анатрой.

После приземления на Михаила Никифоровича надели лавровый венок с надписью: "Первому русскому авиатору". Его имя занесено в книгу "100 первых дипломированных летчиков мира на заре авиации", которая хранится в национальном авиационном музее Франции.

Именно Ефимову чуть раньше, 15 февраля 1910 года, аэроклуб Франции выдал диплом пилота-авиатора N31. Он стал первым авиатором России, получившим летные права. И, как пишут историки, всего 35-м в мире.

Он был самым талантливым учеником знаменитого Анри Фармана. Как он попал к нему? Осенью 1909 года простой русский электрик Михаил Ефимов отправился во Францию - учиться летному делу. Поездку, как пишут в разных источниках, оплатил на кабальных условиях тот самый богатый одесский банкир Ксидиас, который рассчитывал впоследствии заработать немалые деньги на организации показательных выступлений авиатора.

Во Франции Ефимов показал такие успехи, что его обучением начал заниматься лично Фарман. Чуть позже он, блестяще сдав испытания на звание пилота-авиатора, через несколько дней побил мировой рекорд продолжительности полета с пассажиром, установленный ранее самим Орвиллом Райтом.

Тот же Сергей Уточкин получил во французской авиашколе диплом чуть позже, став вторым дипломированным летчиком из Российской империи.

Писатель-летчик Станислав Грибанов в своей книге "Пилоты Его Величества" рассказывает: "Михаил Никифорович сразу же стал любимцем публики и кумиром мальчишек. Учащаяся молодежь не пропускала ни одного полета на Комендантском аэродроме. Школьники выстраивались за оградой поближе к тому месту, где механики устанавливали аппарат Ефимова перед стартом, и наблюдали за каждым движением авиатора. Мальчишки знали манеру летать полюбившегося пилота и могли отличить его аэроплан в воздухе. "Моим летным богом был Ефимов", - напишет впоследствии один из этих мальчишек, писатель Лев Успенский.

Полет Ефимова на авиационных состязаниях в Ницце, 1910 г.

Но так лихо летал Ефимов в одиночном полете. Зато с пассажирами, которых часто брал в полет, держался осторожно. Офицеры же, избравшие свой путь в авиацию, напрашивались в пассажиры к Ефимову и о полетах с ним отзывались восторженно".

Что касается договора с Ксидиасом, Ефимов сделал все, чтобы расторгнуть с ним контракт. Даже одолжил деньги у Фармана. В 1910 году он выиграл крупные соревнования в Ницце: призовых хватило и долг вернуть, и купить собственный самолет.

Летчики Попов и Ефимов

С 1910 года Ефимов работал инструктором в севастопольской авиашколе. Первый в истории осуществил крутые виражи, пикирование и планирующий полет с выключенным двигателем. В 1912 году изобрел устройство для запуска двигателя пилотом без посторонней помощи. Через много лет - 21 мая 1988 года - за эти достижения в развитии авиации Международный планетный центр утвердил название "Ефимов" для малой планеты номер 2754. В официальном извещении сообщается, что название дано "в память русского авиатора Михаила Никифоровича Ефимова (1881-1919), который в числе первых летчиков осуществил спирали и виражи".