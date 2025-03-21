Приметы на 21 марта: что можно и нельзя делать

21 марта православная церковь вспоминает Лазаря Мурманского. По преданию, святой жил на небольшом острове, расположенном посреди Онежского озера. Собственноручно Лазарь возвел церковь, которая смогла дожить до наших дней. Занимался святой проповедями, обращал местных в христианскую веру.

© Unsplash

В этот день хозяйки пекли булочки в виде птичек. Выпечку раздавали прохожим, ребятишкам и нищим. Среди ребят бытовала любопытная игра — кто подбросит хлеб вверх и сумеет его после поймать, того ждала удача.

Какие еще народные приметы на сегодня, 21 марта, существовали в быту, узнаем в материале NEWS.ru.

День весеннего солнцеворота — народные приметы на 21 марта

21 марта хозяйки приносили в дом веточки вербы. Растением проходились по запыленным углам и другим труднодоступным местам, чтобы символично вымести из дома нечистую силу, которая любила прятаться в темных уголках избы.

Еще один интересный ритуал — легкое похлестывание близких вербой. Считалось, что этот ритуал сбережет человека от болезней и других напастей.

Ложиться поздно в этот день — дурная примета. Можно было накликать на себя беду. Внимательно стоило относиться не только ко времени ночного отдыха, но и к увиденным снам. То, что приснилось в эту ночь, могло стать пророческой вестью.

Незавидная судьба ждала того, кто решит посадить вербу во дворе дома. Это действие могло обернуться смертью.

В этот день люди предпочитали не заниматься важными делами. По поверьям, в день весеннего солнцеворота ничего путного все равно не выходило.

Что говорит природа — народные приметы на 21 марта

21 марта смотрели на небо. Если облака бежали быстро, народ ждал потепления. Пасмурное небо, затянутое тучами, намекало, что лето будет ненастным.

Ночной порывистый ветер, к удивлению, свидетельствовал о скором отступлении снегов. Весна становилась полноправной владычицей окружающего мира.

О многом в этот день могли сказать петухи. Если птица сидела на заборе, стоило ждать ясной погоды в ближайшие дни. А случайно очутившийся в избе петух нес дурную весть — семью ожидали серьезные проблемы.

Бугристый снег на полях говорил об урожайном годе. Затопленное поле намекало на то, что следует потуже затянуть пояса.