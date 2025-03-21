Почему астронавтам и космонавтам платят по-разному

История с застрявшим на МКС экипажем корабля Boeing Starliner обрастает все новыми неожиданными деталями. Как сообщает The New York Times, NASA не выплатило сверхурочные астронавтам Суните Уильямс и Барри Уилмору, которые из-за неисправности корабля вместо восьми дней вынуждены были находиться на станции девять с лишним месяцев.

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В дополнение к годовой зарплате (около $152,3 тыс.) Уильямс и Уилмор должны получить доплату в $1,4 тыс., пишет издание. Представитель Управления космических операций NASA Джими Рассел пояснил, что на астронавтов распространяется только положение о суточных выплатах на "непредвиденные расходы", составляющих $5 в день. А провели они на станции 286 дней. Вот и считайте.

По словам чиновника, находясь в космосе, астронавты NASA как федеральные служащие получают официальные командировочные. Несмотря на особые условия труда и риски полетов в космос, они не получают сверхурочных, отпускных или выходных пособий.

И эта ситуация, оказывается, отнюдь не исключение в истории космических исследований США. Приводится пример. В 2007 году астронавт Клейтон Андерсон, который провел на борту МКС 152 дня, получал суточные в размере лишь около $1,2 в день. В общей сложности - $172. Как пояснял сам Андерсон, быть космонавтом - это потрясающе, однако это "государственная служба с государственной зарплатой".

Комментируя эту ситуацию, эксперт Александр Железняков объяснил различия в оплате труда космонавтов и астронавтов.

Российские космонавты, работая на Земле и в космосе, получают разную зарплату: одну сумму в период подготовки, а перед началом космического полета подписывают контракт, в котором обозначена сумма, а также условия ее повышения - например, выход в открытый космос. А вот работа американских астронавтов оплачивается одинаково, где бы они не находились. "Это государственные служащие, у них так положено", - рассказал Железняков ТАСС.

Напомним, 19 марта рано утром по московскому времени корабль Crew Dragon под бурные овации приводнился в океане у берегов штата Флорида. Через 30 минут специальная плавательная платформа подняла спускаемый аппарат на борт.

После полета на Международной космической станции на Землю вернулись космонавт Госкорпорации "Роскосмос" Александр Горбунов, астронавты NASA Ник Хейг, Барри Уилмор и Сунита Уилльямс.

Александр Горбунов провел на орбите 171 сутки. Он стал пятым российским космонавтом, который прилетел на МКС и вернулся на американском корабле. 61-летний Уилмор и 59-летняя Уильямс прилетели на станцию 6 июня 2024 года на Starliner. Седьмого сентября из-за возникших неполадок корабль отстыковался от МКС в беспилотном режиме. А чуть позже на орбиту прибыл "эвакуационный" Crew Dragon с сокращенным вдвое экипажем миссии Crew-9. Два места на борту занимали Александр Горбунов и Ник Хейг. А еще два специально "зарезервировали", а проще оставили пустыми для Уилмора и Уильямса.

Главное - для них привезли скафандры. И вот здесь крылась интрига.

Все есть на видео. Вот люк открывается. Первым появляется командир экипажа Crew-9 Ник Хейг. За ним - космонавт Роскосмоса Александр Горбунов. Затем извлекают… "Фрэнка Рубио". По крайней мере, так значится на именной нашивке скафандра. И затем - "безымянного" астронавта, как написали в соцсетях…

Для каждого космического корабля разрабатывается свой пилотный скафандр. И Starliner не был исключением. Почему скафандры - это всегда очень важно? Теоретически, астронавтов со Starliner можно было бы отправить вместе с миссией Crew-8 , которая тогда работала на станции. Но, как выяснилось, скафандры Boeing несовместимы с теми, которые используются на кораблях Илона Маска.

Как поясняют эксперты, в рамках программы NASA по развитию частных пилотируемых кораблей для доставки астронавтов на МКС компаниям разрешалось проектировать и внедрять свои инновации. При условии: нововведения должны соответствовать стандартам безопасности NASA. Так вот Boeing и SpaceX выбрали разные подходы к проектированию. Как итог: "спецодежки" конкурентов не могут взаимозаменять друг друга. Насколько это оправдано для непредвиденных аварийных ситуаций, теперь решать специалистам.

В любом случае лететь в скафандрах нужно обязательно: это защита в случае ЧП. Правило железное.

Как выяснилось, в скафандре с нашивой "Фрэнк Рубио" прилетела Сунита Уильямс. А что же сам его "владелец"? В свое время он возвращался с орбиты на российском "Союзе". И здесь тоже своя история. Вспомним?

15 декабря 2022 года, в результате попадания микрометеорита, в корабле "Союз МС-22", на котором на станцию прилетели россияне Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также американец Франциско Рубио, произошла разгерметизация внешнего контура системы охлаждения. После всестороннего анализа нештатной ситуации было принято решение: поврежденный корабль вернется на Землю без экипажа, только с грузом. А экипаж пересядет на другой корабль - "Союз МС-23", который в беспилотном режиме причалил к МКС 26 февраля 2023 года. Командировка Прокопьева, Петелина и Рубио продлилась тогда почти на полгода…

Вот такие завязки разных космических миссий. Для Барри Уилмора "подписанного" скафандра не нашлось. И он вернулся в "стандартном".