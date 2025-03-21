Как дезертир «познакомился» с Кришной и зверски убил племянника главного идеолога КПСС

21 марта 2000 года в Эвенкии произошло зверское убийство. 27-летний Руслан Любецкий, вняв «голосу Кришны», убил священника отца Григория, который приютил его и пытался обратить в православие. Священник был племянником главного советского идеолога Михаила Суслова. Любецкого признали невменяемым и поместили в психиатрическую лечебницу. Что стало поводом для убийства, как убийца встретил в тайге «воинов Кришны» и как оборвалась его жизнь — в материале «Газеты.Ru».

«Воины Кришны» в тайге

Руслан Любецкий рос ребенком закрытым и молчаливым. Будучи подростком, он узнал о йоге и медитациях — в шиваитской брошюре описывалось, что с их помощью человек якобы обретает мистические способности.

Впечатлившись, Любецкий начал поклоняться индуистскому божеству Шиве. Вскоре, по его словам, он научился «покидать физическое тело», входя в транс. А Шива якобы лично являлся ему и познакомил с Кришной — другим индуистским божеством. Одновременно с этим Руслан поклонялся Иисусу Христу — в своем понимании. Он считал, что Христос был «сыном Кришны».

Вскоре Любецкого призвали в армию. Отслужив три месяца связистом, он дезертировал из-за «дедовщины». И бежал в тайгу, где продолжал свои «духовные искания». В лесу он как-то встретил незнакомца, подарившего ему священную книгу индуизма «Бхагавад-гиту».

Иногда дезертир появлялся дома, где отец-атеист вступал с ним в теологические споры и пытался уговорить сына сдаться милиции — его разыскивали за дезертирство. Спустя пару месяцев Любецкий окончательно «ушел в лес» и стал жить в тайге, добывая пропитание охотой. Так он провел пять лет.

Любецкий жил отшельником на Васюганских болотах — одних из самых больших в мире. И здесь он якобы встретил «воинов Кришны».

Существовали эти «воины» в реальности или нет — неизвестно, но следствие пришло потом к выводу, что Любецкий их придумал. В Центре обществ сознания Кришны в России (ЦОСКР) заявляли, что никогда не слышали ни о каких «воинах Кришны».

В конце 1990-х Руслан Любецкий выбрался из тайги, посетил Томск и Новосибирск. Там он пытался вступить в общины Международного общества сознания Кришны, однако местные кришнаиты посчитали молодого человека неадекватным. Ему вручили кассеты с лекциями и четки для повторения мантры «харе Кришна», попросив больше не приходить.

Непростой батюшка

Посреди бескрайних таежных лесов Эвенкии (ныне — часть Красноярского края, а до 2007 года — субъект РФ) стоит небольшой поселок Тура с населением в несколько тысяч человек. Деревянные домики в один-два этажа, школа и дом культуры. В 1995 году там построили первый храм — Свято-Троицкий.

В 1997 году настоятелем храма стал иеромонах отец Григорий — в миру Геннадий Михайлович Яковлев. До принятия православия и пострижения в монахи Геннадий Михайлович был членом КПСС и атеистом. И не простым — он приходился двоюродным племянником могущественному «серому кардиналу» коммунизма, секретарю ЦК КПСС Михаилу Суслову.

© Секретарь ЦК КПСС Михаил Суслов // РИА Новости

Истово поверив в Бога, Геннадий принял монашеский постриг под именем Григория. Став настоятелем храма, он старался привлечь людей в церковь — проповедовал, создал воскресную школу, заботился о жизни прихода. «Народ его любил, тем более что священник был человеком с удивительной историей», писал портал kp.ru.

В конце 1998 года в Туре появился Руслан Любецкий — инкогнито, под именем Роман. Придя в храм, он познакомился с батюшкой (так он и называл отца Григория во время следствия), а тот помог ему найти приют, делился едой и деньгами, пытался привлечь в лоно православия.

Однако душеспасительные беседы лишь злили Любецкого. Он считал, что священник, призывая людей покаяться в грехах, «ведет человека вниз».

К тому же, пришелец считал, что батюшка «оскорбил Иисуса Христа – сына Кришны, а отец за сына никогда не прощает». Во время медитации Любецкий вошел в транс и ему «явился Кришна», который якобы приказал ему убить священника.

«Батюшка, можете мне не верить, но вас хотят убить, — перед отцом Григорием стояла запыхавшаяся пожилая прихожанка. — Мой постоялец Рома Гаврилов мне сам сказал сегодня, что должен якобы принести вас в жертву. Ему вроде видение какое-то было. И вообще он очень странно себя ведет...» – писал портал mk.ru об обстоятельствах, предшествовавших убийству.

Однако отец Григорий успокоил женщину, сказав, что Любецкий «не может сделать ничего худого» – дескать, он «запутался, многого не понимает».

21 марта 2000 года посреди ночи Руслан постучался в двери храма. Отец Григорий услышал знакомый голос и открыл дверь. Молодой человек вошел и убил священника ударом шила в сердце — орудие убийства он сделал из сварочного электрода.

А после — отрезал убитому голову перочинным ножом. Нарисовав кровью круг, убийца отнес голову на храмовый алтарь. А после вышел из храма, пошел в баню, сжег окровавленную одежду, помылся — и лег спать.

В тот же день его схватили.

Судьба убийцы

Милиции Руслан Любецкий представился как «Роман Харевич Кришниц». Следователи, впрочем, были убеждены, что молодой человек не был кришнаитом – в МВД знали, что кришнаиты официально не проповедуют насилие.

Для расследования создали спецкомиссию — кроме милиционеров в нее вошли сотрудники прокуратуры, психиатры и представители Енисейской епархии РПЦ.

© Поселок Тура // ТАСС

СМИ трубили о ритуальном убийстве, а православные издания утверждали, что кришнаиты просто хотят «отмазаться» от злодеяния своего единоверца.

«На самом деле, в их вероучительных книгах многократно указывается на оправданность насилия и убийства ради Кришны», – утверждал портал «Православие.Ру».

А патриарх Московский и всея Руси Алексий II расценил убийство священника как злодеяние против святой церкви.

Впрочем, в ЦОСКР заявили, что убийца «не имеет никакого отношения ни к религии вообще, ни к индуизму в частности».

Трижды Любецкого отправляли на психиатрическую экспертизу. Комиссия решила, что он не имел отношения к кришнаитам и убил батюшку из-за психического расстройства. Сам убийца также отрицал связь с Обществом сознания Кришны — по его словам, он был членом «законспирированной организации воинов Кришны», которых он встретил в тайге.

По мнению следователей, действия Любецкого выглядели как поступки маньяка-одиночки.

25 января 2001 года суд огласил приговор — Любецкого признали невменяемым, поставили диагноз «шизофрения» и отправили в психбольницу на принудительное лечение.

Спустя девять лет kp.ru сообщил, что Руслан Любецкий был выписан из больницы. А осенью 2010 года в тайге возле Тунгуски охотники нашли сапоги и окровавленные ошметки одежды. Местные говорили, что это были вещи убийцы.

«Его снова потянуло в тайгу. Люди говорят, что как раз в то время в лесу бродили медведи-шатуны, Руслана даже отговаривали туда идти. Но он не послушал и... пропал. И хоть тело не нашли, но с тех пор Любецкого никто не видел», — писал портал.

А в память об убиенном отце Григории в Туре построили новую церковь и воздвигли памятный крест.