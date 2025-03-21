Почему гробница Тутмоса II оказалась пустой

Как много гробниц фараонов было раскопано за всю историю изучения Древнего Египта? Сложно поверить, но всего две! Еще в 1922 году была обнаружена и вскрыта гробница Тутанхамона. И лишь спустя век удалось найти еще одно погребение фараона - Тутмоса II. Правда, понадобилось еще несколько лет, чтобы понять, кому именно принадлежала эта гробница.

Необычное расположение

С атрибутированием находки, которой изначально присвоили индекс Wadi C-4 возникли сложности по нескольким причинам. Во-первых, в отличие от большинства фараонов, которые были похоронены в своих пирамидах или в Долине Царей, гробница Тутмоса II находилась в 2 км к западу от этого элитного древнего кладбища. Во-вторых, в гробнице находилось очень мало артефактов, которые обычно сопровождают фараонов после смерти. Ну а, в-третьих, отсутствовало и само тело, что, впрочем, как это не парадоксально, было наименьшей из проблем.

Опустошенное захоронение

Дело в том, что мумию Тутмоса II археологи обнаружили еще конце XIX века в тайном захоронении близ Дейр эль-Бахри. Впрочем, еще за десять лет до того, как туда добрались ученые, гробницы начали расхищать обнаружившие их местные жители. Поэтому, скорее всего, археологи спасли лишь небольшую часть мумий и артефактов.

Но как тело Тутмоса II оказалось в этом захоронении? Все из-за сложных геологических условий, в которых была построена гробница для фараона. Возможно, это было связано с внезапной смертью Тутмоса II, из-за которой строительство заканчивалось в спешке. Поэтому уже вскоре после захоронения гробница подверглась неоднократным наводнениям. Чтобы избежать повреждения артефактов и тела, их и перенесли на новое место.

В настоящее время археологи ведут раскопки груды гранита и скал неподалеку, предполагая, что она может скрывать вход в другую гробницу, также некогда принадлежавшую одному из фараонов XXI династии или его жене.