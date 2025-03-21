Какие праздники отмечаются 22 марта в России и мире

«МИР 24 рассказывает о знаменательных датах, которые отмечаются в этот день в России, других странах СНГ и мире.

© Мир24

Международный день таксиста

22 марта свой профессиональный праздник отмечают таксисты. В этот день в 1907 году в Лондоне появились первые автомобили, которые были оснащены специальными счетчиками, получившими название таксометры. С того времени индивидуальный городской транспорт стали называть такси, а извозчиков таксистами.

Всемирный день водных ресурсов

22 марта в мире отмечается День водных ресурсов. Дата была установлена резолюцией Генас­самблеи ООН 22 декабря 1992 года, чтобы привлечь внимание человечества к важности доступа к пресной воде. Идея проведения праздника впервые прозвучала на Конференции ООН по охране окружающей среды и развитию, которая проходила в летом 1992 года в Бразилии. Согласно ООН, около двух миллиардов человек вынуждены использовать загрязненную воду, а более 660 миллионов не имеют источников питьевой воды вблизи мест проживания.

Международный день Балтийского моря

22 марта отмечается День Балтийского моря. Решение о его проведении было принято на 17-м заседании Хельсинкской комиссии в 1986 году. Цель праздника привлечь внимание ученых и общественных деятелей к вопросам охраны окружающей среды Балтийского региона.

22 марта в мире отмечается День одинаковых носков и Всемирный день безделья.

События 22 марта:

151 год назад (1874 год) была впервые проведена игра в большой теннис.

130 лет назад (1895 год) в Париже состоялась первый в истории киносеанс.

80 лет назад (1945 год) была основана Лига арабских государств.

74 года назад (1951 год) была создана Центральная студия телевидения.

Кто родился 22 марта:

Советский актер Георгий Жженов (1915 2005).

Французский актер-мим, создатель парижской школы мимов Марсель Марсо (1923 2007).

Французская актриса театра и кино Фанни Ардан (1949).

Российский музыкант, бывший солист группы «Браво Валерий Сюткин (1958).