Почему Екатерина II запретила общие бани в России

Екатерина Великая, урожденная Софья Августа Фредерика Ангальт-Цербстская, изначально была в России человеком чужим и новым. Поэтому ее, немку, очень сильно удивляли некоторые реалии жизни страны, которую ей пришлось возглавить. Особо ее шокировал тот факт, что в русских общих банях мужчины и женщины мылись одновременно.

Екатерина — лютеранка

Исторически так сложилось, что внутри протестантских сообществ оформилась особо жесткая мораль, периодически переходящая в откровенное ханжество. Причем, вектор развития этих религиозных общин был направлен на рост церковных запретов. Неспроста мы называем людей чрезмерно строгих взглядов “пуританами”, ведь это одно из направлений протестантской религиозной мысли. Кстати, даже не самое радикальное. Кальвинисты, меннониты, амиши — эти направления, возникшие на базе учения Мартина Лютера, отметились еще большей эмоциональной скупостью и тягой к аскезе. Бог протестантов суров и не терпит фривольностей.

Екатерина, хоть и не отличалась высокой моралью и ярким стремлением к воздержанию от земных удовольствий, все равно была выращена в контексте именно протестантского, чрезмерно строго и аскетического отношения к нормам поведения. Поэтому этические нормы православия, отличающиеся большей вольностью по отношению к бытовым реалиями, изначально были ей непонятны. Именно поэтому она была так шокирована общими банями, хотя, в сущности, они далеко не обязательно представляли собой вместилище разврата.

Из истории русских бань

Основные принципы посещения русских деревенских бань с той поры больших изменений не пережили. Баня, как и сегодня, как правило принадлежала отдельно взятой семье. Иногда париться звали родственников или друзей, но чужаков с улицы — никогда. В первый пар, который считается особо крепким, шли мужчины и подросшие мальчики, более нежные женщины ходили мыться позже.

Бани бывали двух видов: белые и черные. Исторически топящиеся по-черному возникли намного раньше. Вообще, в том же раннесредневековом Новгороде все постройки топились исключительно по-черному. Принцип устройства таких бань отличается тем, что в них не было трубы, благодаря которой дым бы выводился на улицу, из-за чего на стенах оседала сажа. Она хоть и мажется, но на самом деле абсолютно стерильна. Ее приходилось специально смывать перед тем, как приступить непосредственно к мытью.

Белые бани всем хорошо знакомы: дым уходит в трубу, поэтому в таком помещении не оседает сажа. Небогатые крестьяне порой купались в русской печи. Это особо часто происходило в южных степных регионах, где растет не очень много деревьев. Принцип использования таких “домашних бань” был прост: человек забирается в еще горячую после готовки русскую печь и там моется.

Как правило, банным днем на Руси была суббота.

Общие бани в городах

Со времен Алексея Михайловича в городах было принято создавать общие бани. Это были небольшие одноэтажные постройки, состоящие из нескольких помещений: раздевалка, мыльня, парилка. Мылись там все скопом: мужчины, женщины, дети.

Многих иностранцев удивлял вольный дух, царивший внутри таких бань: женщины не скрывали своей наготы, а порой, распарившись, с громкими криками выбегали на улицу и окунались в холодную реку.

Протестантское сердце Екатерины такого стерпеть не могло, поэтому в 1743 году вышел запрет на совместное мытье. Есть мнение, правда, что этим законом часто пренебрегали, особенно в медвежьих углах огромной России.