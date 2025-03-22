Какие русские фамилии пришли из Сербии

Кажется, сербы и русские всегда были братьями. Однако даже сербские фамилии в России претерпели некоторые изменения. Эти трансформации подчас были такими кардинальными, что теперь обнаружить истинное происхождение многих отечественных фамилий непросто.

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Особенности сербских фамилий

Неизмененные сербские фамилии не так трудно отличить от фамилий других народов. Как писал в своем труде «География фамилий» советский лингвист Владимир Никонов, больше 90% жителей Сербии носят фамилии, оканчивающиеся на –ич: Илич, Костич, Йованович, Милошевич и т.д. Нетрудно догадаться, что изначально этот суффикс использовался для обозначения отчеств, которые в русском языке, пусть и с изменениями, тоже впоследствии стали фамилиями.

Специального рассмотрения заслуживают сербские фамилии типа Маркуш и Николиш. Они могли образоваться в результате процесса словообразования, когда немецкое личное имя Markus адаптировалось как Маркуш. Таким образом Маркуш начало восприниматься как фамильное прозвище потомков Маркуса. Кроме того, среди сербов встречаются носители фамилий с суффиксами –ски, -чки, -ель, -ман: Пиперски, Бинички, Шешель, Короман, а также с более близкими к русской ономастике –ов и –ев.

Сербы в России

Вообще сербы почти всегда были близки с русскими. В период борьбы с турецким господством сербы, боявшиеся «отуречивания» и охваченные стремлением сохранить свою православную веру, бежали в Россию. Тогда они в лице российского императора Петра I видели своего покровителя. Еще в 1723 году по приглашению Петра в Нижнем Поволжье осели 459 сербов, которые благодаря своим религиозным убеждениям легко интегрировались в общество.

Ничего не изменилось и во время правления дочери Петра Елизаветы. Известно, что в 1751 году полковник Иван Хорват фон Куртич обратился с просьбой принять его в подданство нашей страны. Следом за Куртичем в российской армии стали служить и Иван Шевич, и Райко Прерадович, которые были тут же повышены в званиях. На правом берегу Днепра, в районе современных Черкасс, даже образовалась территория, облюбованная сербами и получившая название Новой Сербии.

Трансформация сербских фамилий

Именно в XVIII веке сербские фамилии проникли в русскую ономастику. Однако они претерпели некоторые изменения. Например, сербская фамилия Иванов с ударением на первый слог превратилось в русскую Иванов с ударением на последний.

Впрочем, ударением дело не ограничилось. Некоторые сербы, перебравшиеся в Россию и имевшие более типичные «сербские» фамилии, обзавелись фамилиями, оканчивающимися на –ов, -ев. Так, генерал-майор Иван Стоянович стал Стояновым. А филолог Ирина Ганжина в своем «Словаре современных русских фамилий» упоминает дворянский род Зиновьевых, восходящий к роду Зеновичей сербского происхождения.

Советские специалисты также предполагали, что фамилия Гурко могла быть первоначально сербской, так как образовалась от имени Гурк. По одной из версий, аналогичным образом появилась на свет и фамилия Лазо, которая, возможно, является гипокористикой (уменьшительным именем) личного имени Лазар.