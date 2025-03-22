Какие русские фамилии пришли из Сербии

Какие русские фамилии на самом деле сербские
Кажется, сербы и русские всегда были братьями. Однако даже сербские фамилии в России претерпели некоторые изменения. Эти трансформации подчас были такими кардинальными, что теперь обнаружить истинное происхождение многих отечественных фамилий непросто.
Особенности сербских фамилий
Неизмененные сербские фамилии не так трудно отличить от фамилий других народов. Как писал в своем труде «География фамилий» советский лингвист Владимир Никонов, больше 90% жителей Сербии носят фамилии, оканчивающиеся на –ич: Илич, Костич, Йованович, Милошевич и т.д. Нетрудно догадаться, что изначально этот суффикс использовался для обозначения отчеств, которые в русском языке, пусть и с изменениями, тоже впоследствии стали фамилиями.
Специального рассмотрения заслуживают сербские фамилии типа Маркуш и Николиш. Они могли образоваться в результате процесса словообразования, когда немецкое личное имя Markus адаптировалось как Маркуш. Таким образом Маркуш начало восприниматься как фамильное прозвище потомков Маркуса. Кроме того, среди сербов встречаются носители фамилий с суффиксами –ски, -чки, -ель, -ман: Пиперски, Бинички, Шешель, Короман, а также с более близкими к русской ономастике –ов и –ев.
Сербы в России
Вообще сербы почти всегда были близки с русскими. В период борьбы с турецким господством сербы, боявшиеся «отуречивания» и охваченные стремлением сохранить свою православную веру, бежали в Россию. Тогда они в лице российского императора Петра I видели своего покровителя. Еще в 1723 году по приглашению Петра в Нижнем Поволжье осели 459 сербов, которые благодаря своим религиозным убеждениям легко интегрировались в общество.
Ничего не изменилось и во время правления дочери Петра Елизаветы. Известно, что в 1751 году полковник Иван Хорват фон Куртич обратился с просьбой принять его в подданство нашей страны. Следом за Куртичем в российской армии стали служить и Иван Шевич, и Райко Прерадович, которые были тут же повышены в званиях. На правом берегу Днепра, в районе современных Черкасс, даже образовалась территория, облюбованная сербами и получившая название Новой Сербии.
Трансформация сербских фамилий
Именно в XVIII веке сербские фамилии проникли в русскую ономастику. Однако они претерпели некоторые изменения. Например, сербская фамилия Иванов с ударением на первый слог превратилось в русскую Иванов с ударением на последний.
Впрочем, ударением дело не ограничилось. Некоторые сербы, перебравшиеся в Россию и имевшие более типичные «сербские» фамилии, обзавелись фамилиями, оканчивающимися на –ов, -ев. Так, генерал-майор Иван Стоянович стал Стояновым. А филолог Ирина Ганжина в своем «Словаре современных русских фамилий» упоминает дворянский род Зиновьевых, восходящий к роду Зеновичей сербского происхождения.
Советские специалисты также предполагали, что фамилия Гурко могла быть первоначально сербской, так как образовалась от имени Гурк. По одной из версий, аналогичным образом появилась на свет и фамилия Лазо, которая, возможно, является гипокористикой (уменьшительным именем) личного имени Лазар.