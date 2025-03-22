Как добились славы советские манекенщицы

В мире высокой моды сегодня много русских имен. Одна лишь Ирина Шейк постоянно появляется на страницах модных журналов и становится героиней новостей. Но дороги современным российским топ-моделям проложили советские манекенщицы, которые еще в 1944 году впервые вышли на подиум Общесоюзного Дома моделей на Кузнецком мосту в Москве.

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Без парикмахеров и гримеров

Показы проходили в ГУМе, Доме кино, Колонном зале Дома Союзов, в самом Доме моделей. Зрители с волнением озирали подиум — женщины мечтали о подобных нарядах, мужчины — о знакомствах с манекенщицами.

Их работа казалась совсем несложной — повертеться перед зеркалом, облачиться в яркую обновку и покрасоваться перед зрителями. Однако все было не так просто.

Гримироваться и делать прически приходилось самим, поскольку парикмахеров и гримеров у них не было. Они двигались по подиуму, кто во что горазд, ведь специалисты с ними не занимались. Занятия «по хореографии и ритмике и по созданию образности в показе» появились только в конце 60-х годов.

Манекенщиц не всегда встречали аплодисментами. На выездных показах их наряд, по мнению многих, чересчур смелый, мягко говоря, порой вызывал недоумение.

Однажды манекенщицу Валентину Яшину остановили на улице. Блюстители нравственности стали бурно выражать недовольство ее внешним видом. И все потому, что она осмелилась выйти на улицу в непривычном брючном костюме.

Случалось, манекенщиц провожали с подиума не цветами, а негодующими криками и ругательствами. Им угрожали, пьяные субъекты врывались в гостиничные номера с объяснениями в любви. Приходилось отбиваться, звать на помощь.

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Как разбивались надежды

У Валентины Яшиной были светлые волосы, кожа и глаза. Да и фигура была точеной. Ее прозвали «советской Гретой Гарбо» за схожесть со шведкой, голливудской звездой первой половины ХХ века. Да и сама Валентина имела скандинавские корни и тоже мечтала о кино, но снялась лишь однажды — в эпизодической роли в картине «Спортивная честь».

Яшина работала в Рижском театре оперетты, у нее было несколько ролей — самой известной была заглавная в спектакле «Сильва». Однако судьба совершила причудливый зигзаг, и она оказалась в московском Доме моделей.

Валентина быстро завоевала славу одной из первых московских красавиц. Разумеется, поклонники к ней тянулись. Самым знаменитым, как гласит молва, был Иосиф Кобзон.

На подиуме Дома моделей Яшина блистала много лет. Она выходила на публику до конца 90-х годов — в то время ей было уже за шестьдесят. Рядом, в гримерной, были девчонки, которые годились ей во внучки.

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У Регины Збарской тоже было громкое прозвище — «советская Софи Лорен». Ее наставницей стала театральная художница и ведущий модельер того времени Вера Аралова. Это обещало блестящие перспективы.

Они появились после триумфального турне Дома моделей по Франции. Местная пресса хвалила всех русских манекенщиц и их наряды, но особо выделяла Регину. Она пленила знаменитых французских модельеров — Пьера Кардена, Марка Боана, Ги Лароша.

Да и личная жизнь рисовалась в розовом свете — мужем красавицы стал известный художник Лев Збарский, сын биохимика Льва Збарского, который бальзамировал тело Ленина, а затем возглавлял лабораторию при мавзолее вождя.

Но их союз длился недолго. Збарского закрутили другие любовные увлечения, а потом он уехал в Израиль. Регину же счастье оставило. Навсегда.

Десять лет назад о Збарской был снят сериал «Красная королева». Однако не стоит искать в нем правду. Ее унесла с собой та, которую когда-то назвали «самым красивым оружием Кремля».

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Искусные руки московских портних

Демонстрации модной одежды были красивой ширмой, за которой текла другая жизнь — незатейливая, без изысков. Женщины, которые ходили по улицам и ездили в общественном транспорте, были одеты скромно. На прилавках советских магазинов лежали товары, качество которых навевало тоску.

Однако пропагандисты, словно не замечая происходящего, расхваливали продукцию советских фабрик.

Но истинные модницы лишь усмехались. Их путь лежал туда, где готовы были исполнить их малейшую прихоть.

Нину Гупало, мать Алексея Аджубея, ставшего зятем Хрущева и главным редактором «Известий», знала вся Москва. Она обшивала женщин советской элиты, в том числе, жену Берии Нину и актрису Марину Ладынину. Алексей Толстой подарил ей свою трилогию «Хождение по мукам» с впечатляющим автографом: «Великому мастеру Нине Гупало».

Клиентками портнихи Варвары Данилиной были Любовь Орлова и Валентина Серова. Елена Ефимова шила одежду для Людмилы Целиковской и Элины Быстрицкой. Они творили по собственным лекалам и заимствовали идеи зарубежных модельеров.

Среди московских шляпниц в приоритете были Раиса Капустянская и сестра кинорежиссера Юлия Райзмана — Елена Райзман. Состоятельные горожане могли себе позволить шить на заказ и обувь. Особенно преуспел в этом деле Генрих Барковский, работавший на Арбате.

Что же до обычных женщин, то они выходили из положения с помощью выкроек из журнала «Работница» или прибегали к помощи портних, шивших на дому. Жизнь рукодельниц была полна страха — завистливые соседи могли настучать на них беспощадному фининспектору. Его визит грозил большими неприятностями — крупным штрафом за неуплату налогов или даже тюрьмой.

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Первая модель Зайцева

В СССР были и другие знаменитые манекенщицы. Так, путь к славе Леокадии Мироновой начался со знакомства с Вячеславом Зайцевым, приметившим девушку в цеху швейной фабрики, куда она случайно заглянула. Он был тогда еще не знаменитым кутюрье, а просто талантливым, подающим надежды художником.

Леокадия стала первой манекенщицей Зайцева. Вскоре его вместе с Мироновой пригласили в московский Дом моделей.

В 1966 году в столицу приехали американцы для съемок фильма «Три звезды Советского Союза». Его героями стали рекордсмен мира по прыжкам в высоту Валерий Брумель, балерина Майя Плисецкая. И — Леокадия Миронова.

С Зайцевым она работала более полувека и неизменно участвовала во всех показах его моделей. Поразительно, но манекенщица выходила на подиум даже когда ей перевалило за семьдесят.

Жизнь Леокадии была изломана невзгодами и разочарованиями. Но даже когда казалось, что все силы вычерпаны до дна, она выходила на подиум. Шла, улыбаясь, высоко подняв голову. И никто не догадывался, что у ней на душе.

Татьяну Соловьеву Зайцев называл «боттичеллиевской девушкой», сравнив ее с красавицами на полотнах художника эпохи Возрождения. Она проработала манекенщицей всего пять лет, но оставила яркий след. В основном демонстрировала одежду в русском стиле и закрывала показы, выходя в свадебных платьях.

На показе в Доме кино Татьяна познакомилась с актером и режиссером Никитой Михалковым. Вскоре вышла за него замуж и оставила карьеру манекенщицы.

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Необычных, изящных женщин, сверкавших на подиуме, было много. Возможно, в памяти людей, не равнодушных к моде остались Галина Миловская («Русская Твигги»), Елена Метелкина, Татьяна Чапыгина, Румия Руми Рей («Шахиня»).

Наши девочки за границей

В 90-е годы российские модели смело шагнули на мировой подиум. Наталья Семанова, Татьяна Завьялова, Ольга Пантюшенкова, Кристина Семеновская стали первыми представительницами нашей страны, которым удалось заявить о себе за рубежом.

В наши дни специалисты и ценители моды все чаще называют имена Татьяны Чурбановой, Софии Стейнберг, Алины Болотиной, Натальи Булычевой и ее тезки Полевщиковой. Они активно сотрудничают с мировыми брендами. Звездой модельного бизнеса стала Ирина Шейхлисламова, более известная как Ирина Шейк.

Зарубежная пресса назвала это явление «русской волной». Она захлестывает мир, поражает зрителей.