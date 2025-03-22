Что в гимне СССР хотел переделать советский авангардист

После революции в России начался период кардинальных изменений. Преобразования коснулись всего – в том числе литературы, живописи и музыки. Стали популярны рваные стихи Владимира Маяковского, «Чёрный квадрат» Казимира Малевича. Также заявил о себе авангардист Арсений Авраамов, предлагавший использовать не «надоевшие» 7 нот, а 48.

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Фабрика звёзд

Арсения Авраамова категорически не устраивала существующая европейская музыкальная система. Он считал, что избитые «до, ре, ми…» предельно упрощают музыку, а ведь в природе тонов куда больше. Так родилась идея придумать строй в котором будет 48 нот.

От слов авангардист решил перейти к делу. Он создал первую синтезированную дорожку, тем самым предвосхитив будущие синтезаторы. Данный метод позволил на киноплёнке синтезировать любые звуковые эффекты.

Активная работа в этом направлении привела к тому, что уже в начале 30-х годов советские исследователи научились сэмплировать звуки музыкальных инструментов и пытались синтезировать голоса людей. Кстати, это и стало для Авраамова идеей фикс. Он мечтал создать поэтическую лабораторию, в которой предполагалось синтезировать голоса, повторяющие голоса известных людей. Авангардиста можно считать теоретиком создания аудиокниг, ведь он хотел «сгенерировать» голос Владимира Ленина и озвучить им какой-нибудь его фундаментальный труд.

Главная песня страны

В перерывах между изобретательской деятельностью Арсений Михайлович «добрался» до советского гимна. Его не устраивали ни текст Михалкова, ни музыка Александрова, так как созданы они были по классической системе.

Авраамов написал письмо Иосифу Сталину, в котором попробовал обосновать необходимость написания нового гимна СССР – в новой тональной системе с состоящей из 48 нот. Исполнять же композицию должен был синтезированный голос Маяковского – любимого поэта новатора.

Несмотря на любовь ко всему новому и необычному, идею Авраамова не поддержали. Более того, он рисковал повторить судьбу Льва Термена, советского изобретателя терменвокса, которого отправили на восемь лет в лагеря. Спасло Арсения Михайловича то, что он вовремя уехал на Кавказ собирать фольклор.

Гимн Советского Союза остался прежним. В него никто не стал «добавлять» несколько десятков нот и игру на синтезаторах.