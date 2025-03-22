«Это был талантливый подлец». Как полковник КГБ предал СССР

В Великобритании умер один из самых известных шпионов XX века Олег Гордиевский — об этом сообщает «Би-би-си». Бывшему агенту КГБ, перебежавшему в Соединенное Королевство, было 87 лет. Причины смерти не сообщаются. Полковник КГБ Гордиевский отработал на английскую MI-6 как минимум 11 лет. Шпион сдал десятки своих коллег и сотрудников ГРУ, сорвал Советскому Союзу многообещающее сотрудничество с британским контрразведчиком Майклом Беттани и добыл для англичан огромное количество сверхсекретной информации о Вооруженных силах СССР. Заподозрив свое скорое разоблачение, Гордиевский бежал в Великобританию, ускользнув от преследовавших его чекистов, — история его разоблачения и бегства считается одним из самых крупных провалов советских спецслужб. Историю знаменитого шпиона вспомнила «Лента.ру».

© Lenta.ru

«Теперь, когда я начал работать на англичан, у меня на душе полегчало. Я не только не испытывал угрызений совести, напротив, я пребывал в эйфорическом состоянии от сознания того, что более не являюсь человеком, работающим на тоталитарный режим. Я обрел истинный смысл жизни» (из книги Олега Гордиевского «Следующая остановка — расстрел»)

***

Олег Гордиевский родился 10 октября 1938 года в Москве. Его отец Антон Гордиевский еще до революции окончил Челябинскую учительскую семинарию и был руководителем церковного хора. Но с приходом большевиков он круто изменил судьбу и стал чекистом, к рождению сына дослужившись до подполковника. Мать Олега Ольга Горнова была родом из Чимкента и имела диплом Московского экономического института.

В школе Олег был на хорошем счету у преподавателей, а особенно у учителя немецкого языка, изучением которого он увлекся. Окончив школу с серебряной медалью, Гордиевский без труда поступил в МГИМО — свою роль также сыграли связи отца и великолепное знание немецкого. В институте Гордиевский освоил еще и шведский язык. Он мечтал о поездках за границу, а примером для него стал старший брат Василий (умер в 1972 году) — сотрудник управления «С» ПГУ КГБ (нелегальная разведка), работавший сперва в Восточном Берлине, а затем — в Юго-Восточной Азии.

По протекции брата, будучи еще студентом, 23-летний Олег тоже начал сотрудничать с чекистами из управления «С». Во время своей полугодовой практики в Восточном Берлине, которая проходила в ходе строительства Берлинской стены, он получил два задания: втайне от руководителя студенческой группы встретиться с братом Василием и установить контакт с немкой — агентом советской разведки. Гордиевский выполнил поставленные задачи, что вызвало одобрение в центральном аппарате КГБ. При этом, по одной из версий, именно во время студенческой поездки Гордиевский попал на крючок западных спецслужб.

«Очень захотелось ему поехать из ГДР в другую страну. В то время это запрещалось и запрещалось строго. Но студент взял билет и отправился за границу. И здесь его прихватила полиция. Вот с этого все и началось. Он был на крючке, абсолютно точно, еще со студенческих лет», — Николай Долгополов, историк спецслужб.

После окончания вуза в 1962 году Гордиевский отправился в разведшколу, а год спустя был зачислен в ряды сотрудников управления «С». Новоиспеченный чекист получил должность оперативного работника, звание лейтенанта и числился в ведомстве под псевдонимом Гвардейцев. Никто не знал, что к моменту поступления на службу в органы госбезопасности Олег уже был скрытым диссидентом: по его словам, толчком к формированию у него антисоветской позиции послужило выступление Никиты Хрущева с развенчанием культа личности Иосифа Сталина.

«Слова Хрущева подтверждали то, что я услышал три года назад на радиостанции "Свобода". С этой ночи я cтал сознательным, активным антисталинистом...» — из книги Олега Гордиевского «Следующая остановка — расстрел».

«Возненавидел советскую систему всеми фибрами души»

Молодой чекист начал мечтать о жизни за границей, что и обусловило его стремление стать разведчиком-нелегалом. Желание Гордиевского исполнилось в 1966 году, когда он впервые отправился в заграничную командировку — в Данию. Прикрытием для него, получившего в качестве псевдонима фамилию матери Горнов, стала должность сотрудника консульского отдела посольства СССР — выучив датский язык за восемь месяцев, он проводил традиционные собеседования с датчанами перед выдачей виз в СССР. Однако главной миссией Олега была помощь советским нелегалам.

«В мои обязанности входила отправка нелегалов, направлявшихся в отпуск домой через Данию. Моя задача состояла в том, чтобы незаметно посадить их на один из пароходов, курсировавших между Гавром и Ленинградом», — из книги Олега Гордиевского «Следующая остановка — расстрел».

Для этого Гордиевский готовил разведчикам датские паспорта и отправлял на родину под видом моряков того или иного судна. Он хорошо разбирался в тонкостях оформления метрик, паспортов и свидетельств о крещении. Разузнав, что двое немецких солдат во время Второй мировой войны женились на датчанках и в их союзах родились дети, Гордиевский умудрился хитростью заполучить копии их метрик. На их основании были изготовлены паспорта для двух нелегалов, которые впоследствии были заброшены в Германию с соответствующей легендой.

Занимался разведчик и традиционной для его рода деятельности вербовкой: одними из самых успешных его агентов стали работающий в Дании учителем сын бывшего сотрудника КГБ и его супруга, которые впоследствии были посредниками в связях советской резидентуры с нелегалами.

В 1968 году в Чехословакии при поддержке советских войск было подавлено восстание сторонников так называемой Пражской весны — периода либерализации, связанного с реформами первого секретаря ЦК КПЧ Александра Дубчека. По воспоминаниям Гордиевского, активное участие Советского Союза в этой операции окончательно укоренило его в мысли, что коммунизм является безусловным злом.

«Я критически относился к советской системе, а теперь, когда военная машина Страны Советов раздавила зачатки демократических реформ в Чехословакии, я возненавидел ее всеми фибрами души», — из книги Олега Гордиевского «Следующая остановка — расстрел».

Гордиевскому удавалось скрывать свои взгляды от начальства, но от датской разведки наличие в рядах КГБ антисоветски настроенного сотрудника не ускользнуло. По его словам, он намеренно привлек к себе внимание датчан — знал, что те прослушивают телефонные разговоры сотрудников посольства, и намеренно критиковал в разговорах с женой Еленой советскую власть.

«Передал англичанам сотни секретных документов»

По одной из версий, вербовка Гордиевского произошла во время его тайной поездки в Швецию. Оказавшись там, разведчик решил посетить бордель, в который неожиданно нагрянула полицейская облава. Разобравшись, кто угодил к ним в руки, силовики сдали Гордиевского контрразведчикам — на предложение о сотрудничестве Олег не раздумывая ответил согласием.

В январе 1970 года разведчик вернулся в Москву. Два года он проработал в датском секторе 3-го (британо-скандинавского) отдела ПГУ КГБ, а в 1972 году вернулся в Копенгаген — на этот раз заместителем резидента КГБ по линии политразведки под прикрытием дипломатической должности. Согласно данным некоторых историков спецслужб, именно в этот период Гордиевский и начал работать на западную разведку — спецслужбы вышли на разведчика при помощи его студенческого друга, венгра Ласло Барани. Новому агенту был присвоен псевдоним Ovation, а сам Гордиевский предпочитал, чтобы его называли Феликсом.

Перемены произошли и в личной жизни шпиона: он влюбился в секретаря-машинистку ВОЗ Лейлу Алиеву. В то время разводы в среде госслужащих, тем более сотрудников КГБ (жена Гордиевского тоже была офицером КГБ), решительно порицались, но несмотря на риск загубить карьеру, Гордиевский подал на развод. В отличие от первого бездетного брака, в союзе с Алиевой у Гордиевского родились две дочери: Мария и Анна. Однако счастливый брак не мешал шпиону увлекаться другими женщинами — по мнению коллег Гордиевского, в связи с этим он даже предпринимал меры по омоложению своей внешности.

«Он пришел один раз в резидентуру с крашеными волосами. Я ему говорю "Олег, ты вообще сошел с ума, рыжие волосы?"... Это было странно в то время, чтобы офицер разведки красил волосы генерал-майор Юрий Кобаладзе, ветеран СВР РФ.

В 1976 году Гордиевский занял должность резидента, в которой он проработал вплоть до своего отъезда в СССР в 1978 году. После четырех лет работы в англо-скандинавском отделе центрального аппарата КГБ Гордиевского начали готовить к командировке в Великобританию — нескольким его более опытным коллегам, которых планировали отправить туда, англичане отказали в выдаче виз. Причина такой избирательности крылась в том, что руководство MI-6 желало видеть в должности резидента именно Гордиевского. И им удалось достичь задуманного, правда, не сразу. В 1982 году Гордиевский прибыл в Лондон в качестве сотрудника службы безопасности резидентуры КГБ, получив для прикрытия должность советника посольства СССР. Шпион регулярно снабжал своих английских кураторов разного рода информацией, включая сведения о решениях по части Вооруженных сил СССР, и сдавал адреса явочных квартир, где сотрудники ГРУ и КГБ встречались со своим агентами.

Я смог передать англичанам сотни секретных документов КГБ, включая и те, что содержали особо важные сведения. А однажды мы даже умудрились за короткое время скопировать целиком годовой отчет о деятельности советского посольства в Дании объемом в целых сто пятьдесят страниц. Кстати сказать, оказавшийся весьма ценным для датчан», — из книги Олега Гордиевского «Следующая остановка — расстрел»

«Он нанес серьезный ущерб»

Помимо передачи документов Гордиевский составлял для Англии аналитические отчеты по тонкостям отношений между СССР и Западом. По мнению некоторых ветеранов КГБ, это сыграло определенную роль в предотвращении открытого ядерного конфликта — США стало известно, что Советский Союз не намерен проявлять агрессию первым. В руках MI-6 также оказался список сотрудников университетов и госструктур НАТО, на вербовку которых была нацелена советская разведка, а также сведения о планируемых СССР в 1979-1980 годах маневрах в странах Варшавского договора. Обычно встречи шпиона и его английского куратора проходили около одной из телефонных будок — Гордиевский передавал британцу микропленку с секретными материалами.

Помимо природной смекалки британский агент проявил недюжинный актерский талант: каждый раз, когда англичане высылали из страны рассекреченного с подачи Гордиевского разведчика, Олег так «искренне» переживал, что его чувства не вызывали никакого сомнения у коллег. Между тем шпион продолжил сдавать британцам советских разведчиков и агентов, в том числе и потенциальных.

«Английский контрразведчик сообщил в наше посольство, что ищет контакт. Беттани его фамилия. Гордиевский об этом тоже «стукнул» своим кураторам. Беттани арестовали... Этим он нанес серьезный ущерб», — Михаил Любимов, ветеран КГБ.

Майл Беттани был приговорен к 23 годам тюрьмы, из них он отсидел 14 лет, после освобождения проживал под надзором полиции в графстве Хартфордшир и умер в 2018 году в возрасте 68 лет. Англичане воспользовались скандалом с Беттани, чтобы выслать из страны резидента КГБ Аркадия Гука, которого объявили персоной нон грата. Исполняющим его обязанности был назначен Леонид Никитин, а новым заместителем стал Гордиевский.

В январе 1985 года Никитина отозвали в Москву, и, наконец, англичанам удалось воплотить в жизнь то, к чему они шли долгих три года: новым исполняющим обязанности резидента советской разведки стал Гордиевский. Такому высокому назначению также способствовал визит в Англию в декабре 1984 года главы СССР Михаила Горбачева: при помощи британцев Гордиевский составлял подробные справки о том, в каком русле будет протекать беседа лидера Советского Союза и премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер. И, поскольку многие прогнозы оказывались весьма точными, работа Гордиевского была отмечена начальством. Теперь в руках шпиона была вся приходящая в резидентуру информация, которая незамедлительно попадала в MI-6.

Поспособствовал Гордиевский и разоблачению важнейших для СССР агентов в Норвегии — старшего секретаря МИД Гунвора Галтунг Хаавика и дипломата Арне Трехольта. По некоторым данным, еще одной жертвой предательства Гордиевского стал работавший в ЮАР разведчик Александр Козлов, который провел в африканских темницах около двух лет. Каждую пятницу в течение года его выводили на казнь — таким образом местные силовики пытались сломить Козлова, который не признавал своей вины. Позже Александр был обменян на вражеского шпиона, но долго недоумевал — кто же мог его сдать? При этом работа нового исполняющего обязанности резидента Гордиевского была высоко оценена в СССР — этому способствовал ряд материалов, переданных ему англичанами.

«Сотрудник английской разведслужбы специально для меня перепечатывал на машинке справки — на самые разные темы, среди которых были и такие, например, как современные проблемы Южной Африки или состояние англо-американских отношений... Я перелагал содержавшийся в них текст на привычный в КГБ язык, дополнял его некоторыми деталями и вручал начальству конечный продукт, выдавая его за свой собственный вклад в общее дело. Подобная практика позволила мне со временем значительно повысить мой рейтинг в глазах руководства», — из книги Олега Гордиевского «Следующая остановка — расстрел».

«Мертвец в отпуске»

В начале 1985 года Олега временно отозвали в Москву, где присвоили звание полковника. Однако радовался шпион недолго — Гордиевский оказался в списке «кротов», который в 1985 году передал советской разведке завербованный агент ЦРУ Олдрич Эймс.

Увидев имя английского резидента среди предателей, в Центре поначалу даже не поверили этой информации, предположив, что это может быть провокацией с целью избавиться от эффективного разведчика — Гордиевский был на хорошем счету у начальства и никогда не давал повода усомниться в своей верности. Но и закрывать глаза на такой сигнал на Лубянке не стали — в мае 1985 года его в срочном порядке отозвали в Москву. Гордиевский заподозрил неладное, но все-таки решился ехать. Добравшись до своей столичной квартиры, он понял, что его подозрения были обоснованы.

«Отперев, как обычно, два замка, я толкнул дверь, но она не поддалась: третий замок, от которого я давно уже потерял ключ, оказался запертым. Я похолодел... Все говорило о том, что здесь побывал КГБ», — из книги Олега Гордиевского «Следующая остановка — расстрел».

Вскоре после прибытия шпиона в СССР чекисты приступили к допросам. Одна из бесед, по словам Гордиевского, проходила с применением психотропных препаратов — во время ужина с сотрудниками КГБ ему подсунули рюмку коньяка с добавленным в него наркотиком. Ничего обличающего Гордиевского спецслужбы от него тогда не добились, но на всякий случай приставили наружное наблюдение. Заметив за собой слежку, шпион не на шутку заволновался.

«Однажды он [Гордиевский] вывел меня на балкон нашей квартиры и сказал, что телефон наш прослушивается, что с ним может произойти самое невероятное и чтобы я никогда не верила в то, что о нем могут говорить», — Лейла Алиева, из воспоминаний бывшей жены шпиона.

Думая, что рано или поздно его рассекретят и поставят к стенке — сам себя Гордиевский считал «мертвецом в отпуске», — предатель решил бежать.

«Это был талантливый подлец»

На этот случай у него была инструкция, которую он хранил в переплете английского романа. В один из дней Гордиевский, прихватив цветной полиэтиленовый пакет, явился на условленную улицу Москвы — это был заранее оговоренный с англичанами сигнал о том, что он готов покинуть страну.

«День был пасмурный, и я надел серый дождевик, черные ботинки на толстой подошве и кожаную кепку с козырьком, купленную в Дании, — именно по ней меня должны были узнать», — из книги Олега Гордиевского «Следующая остановка — расстрел».

Сигнал достиг адресата — в MI-6 начали готовить операцию по переброске шпиона за границу. Каждый день вне зависимости от погоды Гордиевский выходил на пробежку. Первое время его вела наружка, однако вскоре оперативники убедились, что после спортивных занятий подозреваемый всегда возвращается домой, и следить за Олегом перестали. Это обстоятельство и стало фатальной ошибкой чекистов.

18 июля 1985 года ближе к 16:00 Гордиевский, как обычно, вышел из своего дома в спортивном костюме и побежал трусцой по Ленинскому проспекту. Однако на этот раз его возвращения домой дежурившие у подъезда оперативники так и не дождались. Оказалось, что за пару дней до этого Гордиевский, умело оторвавшись от слежки, купил билет в Ленинград.

«Это был талантливый человек. Талантливый подлец. И вот этот человек сразу засекал наружку», — Николай Долгополов, историк спецслужб.

Из Северной столицы шпион добрался до Зеленогорска, оттуда на автобусе до условленного места в окрестностях Выборга. Ориентиром был большой валун у дороги. Чтобы остановить рейсовый автобус в нужном месте, Гордиевский прибегнул к хитрости и, изобразив недомогание, попросился выйти на свежий воздух. Через некоторое время на место прибыли сотрудники английского посольства на двух машинах — британцы не исключали, что Гордиевский прихватит жену и дочерей.

За рулем одного из автомобилей сидел британский резидент, а рядом с ним находилась его жена с новорожденным малышом на руках. Шпиона разместили в багажнике машины резидента, напоили успокоительным и накрыли алюминиевым одеялом на случай, если пограничники воспользуются инфракрасными детекторами. Операция чуть было не закончилась провалом — на границе с Финляндией собаки учуяли Гордиевского и начали рваться к багажнику.

«Что делает жена [резидента]? Она выходит из машины, достает ребенка, раскладывает пеленки на багажнике и начинает ребенка пеленать. И собаки -- а, ну понятно, это просто младенец пахнет», — генерал-майор Юрий Кобаладзе, ветеран СВР РФ.

«Ему тут гордиться нечем»

Как только автомобиль въехал на Скандинавский полуостров, англичане подали Гордиевскому знак о том, что все прошло успешно, — включили композицию Яна Сибелиуса «Финляндия». В этот же день шпион вылетел самолетом в Великобританию. На протяжении полутора месяцев чекисты безуспешно пытались выйти на след Гордиевского, пока в сентябре 1985 года в СССР не поступило обращение из Великобритании.

В нем указывалось, что Гордиевскому предоставлено политическое убежище и в скором времени предстоит высылка около 30 советских разведчиков, работавших под дипломатическим прикрытием, — их в благодарность за свое спасение шпион выдал после прибытия в Англию. Также предатель выдал британцам крупную партию добытой им секретной информации.

«Гордиевскому тут гордиться нечем. И знаете, почему? Потому что его положили, как мешок с дерьмом, в багажник. И в этом багажнике его, как этот мешок, который вывозят на помойку, вывезли. Только не на помойку, а в Финляндию», — Николай Долгополов, историк спецслужб.

К счастью для СССР, сотрудники MI-6 решили поделиться важными данными с коллегами из ЦРУ. Все документы попали в руки завербованного советскими разведчиками агента Роберта Ханссена, который тут же передал данные в Москву («Лента.ру» писала о нем материал).

С большим трудом, но ущерб от последнего предательства Гордиевского сумели практически свести на нет. А когда три десятка дипломатов вернулись в Москву, СССР предпринял ответные меры — страну покинули 25 сотрудников британского посольства — это вызвало сильное недовольство Лондона.

«Раздосадованные англичане выслали еще семь советских граждан. В ответ мы отобрали семь английских представителей и выдворили их. После этого премьер-министр Англии Тэтчер наконец заявила, что «пора остановить эту карусель». В Англии поняли, что у нас больше специалистов по Великобритании, чем у них квалифицированных русистов. И мы сможем быстрее оправиться от полученных ударов», — из книги ветерана КГБ генерала Виктора Грушко «Судьба разведчика: книга воспоминаний».

Одиночество как расплата

14 ноября 1985 года Военная коллегия Верховного суда СССР заочно приговорила Гордиевского к высшей мере наказания с конфискацией имущества. Оставленная шпионом в Москве Лейла уверяла, что ничего не знала о двойной жизни супруга и пыталась подать иск на свою долю имущества. В итоге ничего у семьи Гордиевского забирать не стали — 24 февраля 1989 года пленум Верховного суда СССР конфискацию отменил. С мужем Лейла развелась.

«Мне в КГБ говорили: разведись, и мы оставим тебя в покое. Они меня даже на развод возили на своей машине и пошлину за меня заплатили. Да и родня на меня давила: давай разводись», — Лейла Алиева, из воспоминаний бывшей жены шпиона.

Гордиевский же не терял надежды воссоединиться с семьей — в конце 1980-х Маргарет Тэтчер, аудиенций с которой Гордиевский удостаивался несколько раз, обращалась к главе СССР Михаилу Горбачеву с просьбой отпустить Лейлу с детьми в Англию, но ответа так и не получила. Просил за семью Гордиевского и президент США Рональд Рейган, с которым шпион первый раз встретился в 1987 году.

Алиева с дочками добралась до Туманного Альбиона лишь в сентябре 1991 года, но их совместная жизнь с Олегом уже не сложилась: вскоре Лейла отсудила у Гордиевского часть приобретенного им в Великобритании имущества, крупную сумму на банковском счете и часть выделенной пенсии, после чего перестала общаться с бывшим супругом. Ее примеру последовала и старшая дочь. Младшая продолжила видеться с отцом, но, по словам шпиона, не раз обвиняла его в предательстве.

В октябре 2007 года Гордиевский побывал на аудиенции в Букингемском дворце, где королева Елизавета II вручила шпиону орден Святых Михаила и Георгия — за «служение безопасности Соединенного Королевства».

Однако постепенно интерес к персоне шпиона сошел на нет. В 2008 году Гордиевский попытался привлечь к себе внимание, заявив, что на его жизнь было совершено покушение. По его версии, российские спецслужбы пытались его отравить, так как Олег внезапно почувствовал себя плохо и лишился сознания. Впрочем, его слова так и остались на уровне домыслов — проведенное расследование состава преступления в произошедшем не выявило. В последние годы шпион обитал в полном одиночестве в небольшом доме в пригороде Лондона, живя на более чем скромную пенсию. Дополнительным заработком для Гордиевского являлись интервью и экспертные заключения, за которые он просил всего 50 фунтов стерлингов.