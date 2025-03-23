Летучий голландец и другие корабли, которые стали призраками

Легенды о загадочных кораблях-призраках веками вводят в трепет бывалых моряков и жителей приморских городов.

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Летучий голландец

Легендарный парусник-призрак, который не может пристать к берегу и обречен бороздить моря до Второго Пришествия. Встреча с ним считается плохим предзнаменованием. Парусник-призрак часто видят около мыса Доброй Надежды. Версий легенды о нем множество. По одной из них корабль, которым управлял капитан Филипп Ван Дер Деккен, в 1641 году возвращался из Ост-Индии. На борту путешествовала молодая пара, капитану приглянулась девушка, он сделал ей предложение стать его женой, но девушка отказала и Ван Дер Деккен убил её возлюбленного. После этого девушка выбросилась за борт. При попытке обогнуть мыс Доброй Надежды корабль попал в шторм. Среди матросов начался бунт, штурман предложил переждать бурю в одной из бухт. Стоит ли говорить, что после этого был убит и штурман. Капитан поклялся костями своей матери, что никто не сойдет на берег до тех пор, пока они не обогнут мыс Доброй Надежды. Свое слово Ван Дер Деккен сдержал: корабль-призрак до сих пор лавирует у мыса. Первое письменное упоминание о нем появляется в 1795 году.

Октавиус

Английское торговое судно. В 1775 году оно возвращалось из Китая. Найдено дрейфующим у берегов Гренландии. Вся команда замерзла и погибла. Судовой журнал показал, что команда пыталась пройти по Северо-Западному проходу, который будет успешно преодолен лишь в начале XX века, в 1906 году. Судно с замерзшей командой дрейфовало среди пакового льда 13 лет.

Мария Селеста

Торговое судно. По невыясненной причине было покинуто экипажем. Найдено в 400 милях от Гибралтара 4 декабря 1872 года. Корабль был в нормальном состоянии, трюмы были забиты едой, груз (корабль перевозил спирт) был нетронут, никаких следов команды обнаружено не было. 7 ноября 1872 года судно покинуло порт Нью-Йорка. На борту было 13 человек: капитан Бриггс, его жена, их дочь и 10 матросов. На воду корабль был спущен в 1860-м. На протяжении 10 лет он менял владельцев, и за ним закрепилась дурная слава. В конце концов он поменял и имя - был «Амазонкой», а стал « Марией Селестой» - Марией Небесной. Последний владелец поменял имя, надеясь на прекращение череды неудач. Не помогло. На судне отсутствовали судовой журнал и шлюпки, которые были обнаружены в 1873 году у берегов Испании. В них находилось тело, завернутое в американский флаг, и еще пять трудноопознаваемых трупов. Женщины и ребенка среди них не было.

Байчимо

Был построен в 1911 году, в Швеции. Торговое судно перевозило шкуры. Основной курс - Северо-Запад Канады. В 1931-м во время рейса корабль застрял во льдах, через неделю лед под судном треснул, и моряки смогли продолжить путь. Но через 8 дней судно снова застряло во льдах. Команда сошла на берег, решив дожидаться оттепели. Спустя месяц, моряки вернулись к месту заточения их судна, но «Байчимо» исчез. И команда решила, что судно затонуло. Однако через неделю береговая охрана сообщила, что судно находится в 45 милях от лагеря команды, и оно снова во льдах. Компания «Гудзонов Залив» - хозяин «Байчимо» - приняла решение оставить его, так как судно было сильно повреждено. Но «Байчимо» снова освободился из плена и бороздил воды Берингова пролива еще 38 лет. Судно видели множество раз. Последняя встреча с ним состоялась в 1969 году, около Аляски. В 2006-м правительство Аляски развернуло кампанию по поимке судна, но успехом она не увенчалась.

Оранг Медан

Грузовое судно. Курс следования - Малаккский пролив. В 1948 году сразу два американских судна приняли сигнал SOS. Помощи просил человек, назвавшийся членом команды «Оранжевого Медана» - «все мертвы, оно придет за мной»- таково было сообщение. Потом появился странный шум и сигнал прекратился. Суда двинулись на помощь. На борту была обнаружена команда: все в защитных позах, с выражением ужаса на лицах. Температура тел была значительно повышена, команда погибла 6-8 часов назад. При попытке отбуксировать судно на нем вдруг начался пожар, оно треснуло пополам, прогремел взрыв, и корабль затонул. Была выдвинута теория, что никакого «Оранг Медана» не существует, и что все это мистификация, так как такое судно не значилось в списках компании "Ллойд", но существует много свидетельств родственников исчезнувших матросов о том, что они нанимались на это судно и исчезли. От «Оранжевого Медана» осталась только одна фотография, которую сделала жена одного из членов экипажа.

KZ-II

Австралийская яхта-катамаран, экипаж пропал без вести при невыясненных обстоятельствах в середине апреля 2007 года. Происшествие вызвало огромный интерес СМИ, которые сравнивали исчезновение команды со случаем «Марии Селесты». На борту находилось 3 человека. 18 апреля 2007 году яхту, находящуюся в свободном плавании недалеко от Большого Барьерного Рифа, случайно заметил береговой патруль, пролетавший над ней. Членов экипажа на яхте обнаружено не было. Яхта была полностью исправна, двигатель был в рабочем состоянии, на столе расставлены обеденные приборы, работал ноутбук, все спасжилеты были на своих местах, якорь поднят. Есть три основные версии произошедшего: падение за борт из-за шторма (яхта слегка отклонилась от первоначального курса и попала в полосу непогоды), похищение на другое неустановленное судно, яхта села на мель, команда спустилась, чтобы столкнуть её, но её унесло порывом ветра.