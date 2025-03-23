Как Литву пытались запугать танками

Первой ласточкой развала СССР стала Литва, провозгласившая независимость ровно через пять лет после того, как Михаил Горбачев был избран генсеком — в марте 1990 года. На территории республики, присоединенной к Советскому Союзу силой при Сталине, было возобновлено действие довоенной литовской конституции. Однако только что ставший президентом СССР Горбачев отказался признавать решение литовского Верховного совета. Как в Вильнюс впервые ввели танки и лишили Литву экономической поддержки — в материале «Газеты.Ru».

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«Саюдис» в авангарде перестройки

Еще в 1987 году новый генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев объявил о начале политики демократизации в рамках перестройки — в частности, он предложил изменить роль Советов в государстве, наделив их реальной властью. А также — проводить выборы в Советы на альтернативной основе (с 1918 года советских депутатов избирали безальтернативно, и стать ими могли лишь коммунисты).

Кроме того, перестали замалчиваться советские репрессии сталинской эпохи. На этом фоне в РСФСР и национальных республиках СССР начали появляться различные общественные организации, «народные фронты», выступавшие за демократизацию и рост национального самосознания. Одним из «пионеров» стало литовское движение «Саюдис» — в переводе на русский «Движение».

Формально «Саюдис» был независим от советских властей Литовской ССР. Занимались члены этого движения пропагандой литовского национализма и демократических ценностей, сохранения культурного наследия Литвы. В реальности же «саюдистов» поддерживали и члены литовской компартии — ее реформаторского крыла. А еще — КГБ. В конечном итоге «саюдисты» добивались независимости от Москвы.

Одной из первых массовых акций «Саюдиса» стал митинг 23 августа 1988 года в Вильнюсе — в день 50-й годовщины заключения пакта Молотова – Риббентропа, который привел к аннексии Литвы СССР.

Движение было по-настоящему массовым, в него входило почти 200 тыс. человек. «Саюдис» активно использовал национальные литовские цвета — желто-зелено-красные, и герб «Погоня».

На плакатах члены движения писали: да — независимой и демократической Литве, нет — «порабощенной» советской Литве.

В начале 1990 года на выборах в Верховный совет Литвы кандидаты «Саюдиса» получили 101 мандат из 141. А 11 марта 1990 года, в пятую годовщину избрания генсеком ЦК КПСС Михаила Горбачева, провозгласили независимость Литвы, приняв соответствующий акт.

Первые танки в Вильнюсе

Акт о восстановлении независимости Литвы был провозглашен Верховным советом Литовской ССР в ночь на 11 марта. Она стала первой из союзных республик, решившей выйти из состава СССР. На территории республики прекращалось действие советской Конституции, возобновлялась литовская — 1938 года, «буржуазная».

Между тем, в Москве 15 марта Михаил Горбачев был провозглашен президентом СССР. Он был больше занят борьбой за власть в СССР и общегосударственными делами. Помощник президента Михаил Черняев, сторонник перестройки, в дневнике записал свой разговор с Горбачевым по поводу Литвы — он боялся, что дело идет к повторению пражских событий 1968 года, когда советские танки задавили чехословацкие демократические реформы.

«Я ведь привык разбираться — где у вас цель, а где тактика. А с Литвой — запутался. Если Вы думаете удержать Литву с помощью запугивания, без применения войск, то — это нереально. А все Ваши успехи в перестройке всегда связаны с тем, что Вы умели считаться с реалиями, как Вы любите выражаться. Если же Вы "не исключаете", как вчера заявили на Политбюро, <...> чрезвычайное положение, президентское правление, ввод трех полков, "изоляция" вильнюсской верхушки, использование марионеточных литовцев, которые "призовут" наши войска, как в Праге в 1968 году, то тогда — крах. Тогда гибель всего Вашего великого дела. И из-за чего — из-за великодержавного комплекса, потому что экономически мы ничего не теряем, и они все скрупулезно выполнят, если договоримся, да им и деваться некуда!» — Анатолий Черняев, помощник президента СССР.

Однако Горбачев лишь отмахнулся — «брось, все будет, как надо, все пойдет правильно».

16 марта Горбачев отправил председателю ВС Литовской ССР Витаутасу Ладсбергису телеграмму. В ней президент СССР требовал отозвать Акт о восстановлении независимости.

ВС отклонил требование Горбачева и призвал всех граждан республики сохранять спокойствие и объединиться. А также обратился к властям западных держав с призывом поддержать постановления новых литовских властей.

Сам Михаил Горбачев в мемуарах писал, что литовцы провозгласили независимость накануне выборов президента СССР, чтобы использовать это обстоятельства для торга — мол, поддержим вас, если дадите нам независимость. И отверг это предложение.

При этом, добавляет Горбачев, фактически все оставалось как прежде: в Литве продолжали действовать советские законы, сохранялась вся структура связей республики с союзными органами государственной власти.

«Не считая отдельных провокаций, не делалось и сколько-нибудь серьезных попыток помешать выполнению функций частей Советской Армии, расквартированных в республике, и т. д. Грубо говоря, Ландсбергис решил взять нас измором. Учитывая невыгодное для себя соотношение сил, он выжидал, пока Союзный центр, перегруженный острейшими проблемами, все более вовлекаемый в тяжелую, вязкую борьбу с российским руководством, вовсе махнет рукой на Литву и предоставит ей желанную свободу».

Просто так отпускать Литву Горбачев не собирался. Сначала Совмин СССР запретил 23 марта въезд в Литву зарубежным журналистам и приказал иностранным дипломатам покинуть республику.

У здания Верховного совета Литвы «Саюдис» устроил массовый митинг. Но устраивало свои демонстрации и просоветское движение «Единство». Был организован Комитет граждан СССР, который требовал сохранения советской Конституции в Литве.

Горбачев приказал изъять у литовцев оружие. В тот же день, 23 марта, в Вильнюс в первый раз (с начала перестройки) вошли советские танки. Советские десантники заняли здания Высшей партийной школы и дом Политпросвета.

27 марта части ВДВ заняли здание ЦК КПЛ и другие общественные здания Вильнюса. В ответ литовские власти призывали сопротивляться советской тирании ненасильственным путем.

Стоит отметить, что юридически процедура выхода из СССР не была прописана. В том числе поэтому Горбачев не хотел признавать литовскую независимость.

Блокада и болевая точка

14 апреля Горбачев стал прямо угрожать Литве экономической блокадой, стремясь принудить ее отменить провозглашение независимости. Но Вильнюс отказался. Вскоре в Литовскую ССР прекратили поставки нефти и газа из Союза.

В республике начался дефицит электроэнергии, продуктов питания, лекарств и других товаров первой необходимости. Литовские власти назвали блокаду актом агрессии и начали искать альтернативные источники ресурсов. Например, пытались качать нефть на своей территории.

Посол Нидерландов в Москве Пит Бювалда в дневнике описал впечатления от начала экономической блокады Литвы. По его словам, для Горбачева дилемма была в том, что не «прижав» Литву, он потерял бы поддержку армии и КГБ. Да и другие республики будет сложно удержать, и «империя распадется».

«С другой стороны, слишком резкая позиция Горбачева поставит под угрозу перестройку как внутри страны, потому что тогда от него отвернутся прогрессивные силы, так и за границей, потому что Запад может заморозить значительно улучшившиеся политические отношения и отменить торговые уступки».

Но и для Запада литовский вопрос стоял остро.

«Запад симпатизирует литовцам, на стороне которых, по нашему мнению, все права, так как этот народ был в свое время беспощадно аннексирован. Но если мы окажем помощь Литве, не говоря уж о признании ее как независимого государства, то поставим под угрозу отношения с Советским Союзом и, возможно, позицию самого Горбачева. Хорошие политические отношения с Советским Союзом важны для урегулирования многих проблем, чего мы и хотим достичь в Европе, а в первую очередь для решения немецкого вопроса».

Меж тем, 26 апреля в Москве перед Большим театром 52-летний литовец Станисловас Жемайтис устроил акт самосожжения, протестуя против блокады. А 27 апреля у здания Верховного совета Литвы 500 молодых людей сожгли свои военные билеты «в знак отказа от службы в оккупационной армии».

Скоро власти Литвы не выдержали и 29 июня объявили стодневный мораторий на Акт о независимости. Горбачев воспринял это как свою победу и снял блокаду.

«Литва — самая болевая для него (М. С.) точка. Она — в экономической блокаде. А "восстания", которого он ждет против Ландсбергиса и Прунскене, все нет и нет. Нет у него политики в отношении Литвы, а есть одна державная идеология: не допустить распада империи», — писал помощник президента СССР Черняев.

Но всего через полгода Литва вернулась «на пути своя». В конце декабря 1990 года мораторий был аннулирован. К тому времени литовские власти были не одни — Эстония и Латвия тоже требовали свободы от Москвы. Причем поддержку им выразил председатель Верховного совета РСФСР Борис Ельцин.

Руководство СССР уже в январе 1991 года решилось на силовую операцию. В Вильнюсе советские войска начали штурм телебашни, транслировавшей передачи в поддержку независимости.

Жертвами столкновений в январе 1991-го стали 14 человек; еще более 600 были ранены. В итоге советские войска так и не взяли здание Верховного совета. Горбачев заявил, что не знал о силовом решении «литовского вопроса».

Меж тем, в Москве продолжался конфликт между союзными и российскими властями. Внимание Горбачева отвлекала борьба за власть с Ельциным. А 29 июля 1991 года уже РСФСР признала независимость Литвы. Вскоре произошел августовский путч, Горбачев потерял власть. А осенью 1991-го Госсовет СССР признал независимость прибалтийских республик официально — формально начав процесс развала Советского Союза.