Кто стоял за нераскрытым убийством главаря столичной ОПГ

В марте 1995 года на Ленинградском шоссе был убит Александр Наумов, лидер одной из самых влиятельных ОПГ Москвы, «Коптевской». Киллер расстрелял его иномарку, прячась за дровами, сложенными в багажнике «четверки». Дело так и не было раскрыто, но и бандиты, и милиция были уверены, что расправу организовали близкие друзья главаря.

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«С ними предпочитали не воевать»

Коптевская преступная группа сформировалась еще в 80-е. Во главе нее стояли молодые спортсмены братья Наумовы. Младший, Александр, отвечал за «силовые акции» и был лидером банды, а его брат Василий занимался коммерческими вопросами и «легализацией» дел группировки. Так, первым делом он решил создать охранную фирму, оформив туда участников ОПГ, что позволило им законно носить оружие.

Уже к началу 90-х группировка насчитывала около 200 человек, в основном спортсменов, проживавших в районе Коптево и подмосковном Долгопрудном.

За короткий срок они взяли под контроль десятки коммерческих предприятий на севере Москвы — кафе, рестораны, магазины, рынки, включая крупнейший Петровско-Разумовский.

«К концу 80-х "коптевские" были уже очень богаты, ездили на роскошных автомобилях, дорого одевались, сорили деньгами, стали вальяжны. Как правило, обедали они в ресторане "Уют", расположенном в самом начале Дмитровского шоссе, рядом с мостом, который соединяет Дмитровский проезд с улицей Руставели», — главарь Ореховской ОПГ Сергей Буторин (Ося), из книги «Славные парни по-русски».

Несмотря на то, что территории Наумовых были лакомым куском, вступать с ними в открытый конфликт никто из соседей не спешил. Более того, банды ближайших районов старались поддерживать с «коптевскими» дружеские отношения.

«Это была серьезная группировка, которая занимала ведущее место в криминальном мире Москвы. С ними считались, их уважали и предпочитали с ними не воевать. Все знали: они дадут отпор, причем серьезный», — рассказал в беседе с «Газетой.Ru» бывший оперативник РУОП МВД России по Москве Михаил Игнатов.

Охота начинается

Серьезные проблемы у ОПГ начались с 1993-го. В ноябре сотрудники РУОП получили информацию о том, что лидеры банды соберутся в бане, чтобы обсудить свои «проекты». На встрече, по данным информатора, могли быть наркотики.

Вечером 6 ноября бандиты увидели, как к зданию подъехали автомобили без номеров. Приняв оперативников за конкурентов, они открыли по ним огонь из помповых ружей. В перестрелке были ранены и члены группировки, и милиционеры.

Через десять дней РУОП задержало семерых «коптевских», но доказать их причастность к преступлению не удалось.

В мае 1994 сотрудники милиции ворвались в офис подконтрольной банде «службе безопасности» и задержали 20 членов бригады. При проверке выяснилось, что у двоих из них прав на ношение оружия не было. Бандитов пришлось отпустить, но компанию лишили лицензии.

Помимо противостояния с правоохранительными органами, не забывали Наумовы и о конкурентах. В столице набирали вес кавказские группировки, претендующие на московские рынки. Отдавать им свою долю «коптевские» не собирались, назревала война.

Выстрелы из-за поленницы

23 марта 1995 года Александр Наумов вместе с своим товарищем Юрием Кузьменковым возвращался с дачи в Москву. На 61-м километре Ленинградского шоссе, неподалеку от деревни Редино, с их Audi 100 поравнялся ВАЗ-2104 и стал оттеснять авто к обочине.

Как только иномарка остановилась, из багажника «четверки», нагруженной дровами, раздались автоматные очереди. Водитель и пассажир от полученных ранений скончались на месте, а киллеры моментально скрылись.

В нескольких километрах от места преступления оперативники обнаружили сгоревший ВАЗ и два автомата Калашникова. Больше никаких следов убийцы не оставили.

«Самой очевидной версией казалось, что убили его азербайджанцы — они активно претендовали на их долю в рынке. У них были связи в милиции, но прибрать к рукам рынок это не помогало, "коптевские" крепко держались за свои территории», — объяснил «Газете.Ru» источник в правоохранительных органах.

Правда, никаких доказательств их причастности не было, да и стиль расправы был совсем не типичен для кавказских преступных групп, отметил собеседник издания.

Выбор места и времени, использование дров для прикрытия от ответного огня, отсутствие улик — все это скорее напоминало работу профессиональных ликвидаторов.

А самой опасной бригадой киллеров в Москве была курганская, которую Наумовы считали своими близкими друзьями.

«Втереться в доверие было несложно»

«Курганские» во главе с Андреем Колеговым, Виталием Игнатовым и Олегом Нелюбиным переехали в столицу в конце 89-го – начале 90-х. Криминальные разборки их не пугали, даже наоборот, в погоне за крупной суммой бригада была готова ворваться в самую гущу событий.

«Эта группировка была настоящей машиной для убийств. Ничего другого они делать просто не умели», — вспоминали сотрудники Московского уголовного розыска.

В Москве их таланты быстро приметил на тот момент глава Ореховской ОПГ Сергей Тимофеев (Сильвестр). Он взял амбициозных курганцев под свое крыло в качестве штатных ликвидаторов.

Погружаясь в криминальный мир столицы, Колегов, Игнатов и Нелюбин не упустили случая познакомиться и с другими влиятельными бандитами, в том числе с братьями Наумовыми. Общительные и готовые на любую авантюру, они произвели на «коптевских» приятное впечатление.

«Наум был довольно доверчивым, его не интересовали бизнес-проекты, людям он верил на слово, решать все любил подравшись, помахав кулаками. Втереться к нему в доверие "курганским" было не слишком сложно. Вскоре у них уже появились совместные бизнес-проекты», — рассказал Михаил Игнатов.

Когда фирма «коптевских» осталась без лицензии на оружие, товарищи моментально предложили помощь — открыли свою компанию, пристроив туда людей Александра.

На похоронах Наума «курганские» уверяли Василия, ставшего новым главарем банды, что непременно найдут убийц и отомстят.

Даже предложили выделить своих ребят для его охраны, но тот от щедрого предложения отказался, наняв для обеспечения своей безопасности отряд спецназначения ГУВД «Сатурн». Спустя всего два года Василий тоже был убит, причем его машину расстреляли в 150 метрах от здания Петровки, 38.

«Тогда мы поняли, кто такие курганские на самом деле»

Как вспоминали участники группировки, на похороны Василия Наумова собралось не меньше ста человек, правда, ни Нелюбина, ни Колигова, ни Игнатова среди гостей не было.

Причина стала понятна уже через несколько дней, когда оперативники задержали первых подозреваемых в убийстве. Все они оказались курганскими.

«Только тогда мы поняли, кто такие курганские на самом деле. До этого никто не думал, что Александра, Василия и других убили они. Но, как оказалось, друзей убивать легче всего. Особенно когда все о них знаешь: где они бывают, с кем спят, кто и как их охраняет», — делился с журналистами один из участников ОПГ.

По словам оперативников, ликвидировав Наумовых, их товарищи надеялись занять лидирующие позиции в обезглавленной банде и подмять под себя бизнес.

Девятерых киллеров 28 января 2002 года Мосгорсуд приговорил к длительным срокам, доказав девять эпизодов, в том числе убийство Василия Наумова.

Дело о расправе над его братом так и осталось нераскрытым, но коллеги по цеху вынесли предателям свой приговор. Так, Нелюбин и один из штатных ликвидаторов до суда не дожили — их нашли мертвыми в СИЗО.

Жертвами бандитских разборок становились не только участники конкурирующих группировок, но и рядовые граждане. В 1995 году ​​Генпрокуратура отчиталась о росте количества убийств на 20%. За следующее несколько лет большинство банд было разгромлено.