Кошка спасла жизнь школьнице и ее бабушке

Эта история произошла 19 марта в Удмуртии. 11-летняя девочка, ученица 4-го класса занималась дома рукоделием. Чтобы обработать края кукольных платьев, она стала плавить термоклей зажигалкой. Закончив с этим, школьница оставила все на пластиковом подоконнике и ушла из комнаты. Через несколько минут оттуда выбежала кошка и начала громко мяукать, привлекая внимание. Бабушка, которая находилась в квартире, решила проверить, все ли в порядке. Но увидела пылающий подоконник. Женщина сразу вызвала пожарных.

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Огонь принес семье значительные убытки, но последствия могли быть намного хуже, пишет udm-info.ru. Благодаря кошке при пожаре никто не пострадал и возгорание смогли потушить достаточно быстро.

В МЧС напомнили взрослым, что держать спички и зажигалки необходимо в недоступных для детей местах. Также малышам важно объяснить правила пожарной безопасности и порядок действий в случае возгорания.

В самарской области за последние дни произошло сразу несколько пожаров. Один из них унес жизнь человека.