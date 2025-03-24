Как на родине «отменяют» великого хоккеиста

Интересное вырисовывается противостояние. Путин, Трамп, Овечкин и Гретцки против Канады. Как сюда затесался легендарный Уэйн, справедливо спросите вы? А всё из-за дружбы пока ещё лучшего бомбардира в истории НХЛ с нынешним президентом США. Что привело к компании по отмене великого хоккеиста на родине.

Начался сюжет буднично. Гретцки в кепке с надписью ««Make America Great Again» посетил инаугурацию Трампа, за что получил относительно скромную порцию критики в соцсетях. Затем последовал оглушительный свист трибун, поскольку соотечественников взбесил жест одобрения Уэйна в сторону США во время финального матча с Канадой на Турнире четырёх наций.

При этом республиканец за друга вступился:

«Уэйн – фантастический парень! Но он холодно относится к идее сделать Канаду нашим 51-м штатом. Он поддерживает родину, её народ и губернатора Трюдо», – написал Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

А они и правда дружат, причём давно. Трамп играл в гольф с зятем Уэйна, дочь Гретцки замечали на вечеринках политика, а сам хоккеист с супругой неоднократно посещали усадьбу американского президента. Естественно, учитывая такой бэкграунд, заявление главы Белого дома канадцы проигнорировали.

И обвинили Уэйна в предательстве. Вследствие чего даже появилась петиция с требованием переименовать автомагистраль в Эдмонтоне, носящую имя выдающегося форварда уже больше 25 лет. Подписали инициативу в первые же несколько дней более 10 тысяч человек.

Но и это не кульминация ненависти. Дошло до того, что неизвестные вандалы… фекалиями закидали статую Гретцки, стоящую перед домашним стадионом «Ойлерс». В джерси которого Уэйна откатал десять лет карьеры и завоевал четыре Кубка Стэнли.

Да, одним рекордом Гретцки, похоже, не отделается. Вероятно, и с любовью соотечественников придётся расстаться. И если угрозу в лице Овечкина канадец воспринимает с энтузиазмом, то гнев земляков, по признанию супруги Уэйна, разбил ему сердце.