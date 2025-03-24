Может ли мертвый человек испытывать страх

Недавний эксперимент, проведенный в Новосибирске, развеял миф о том, что мозг умершего человека перед кремацией подает сигналы страха. Эта легенда, распространившаяся после новостного сюжета 1996 года, была опровергнута с помощью современных научных методов.

Легенда о "страхе смерти"

В начале 2000-х годов на федеральном телеканале вышел сюжет, в котором утверждалось, что в 1996 году в московском крематории был проведен жуткий эксперимент. К голове покойника, подготовленного к кремации, подключили энцефалограф — прибор для измерения активности мозга. Диктор за кадром утверждал, что энцефалограф зафиксировал сигналы, идентичные тем, которые наблюдаются у живого испуганного человека. Это породило вопрос: неужели человек после смерти способен испытывать страх?

Повторный эксперимент

Основатель Новосибирского крематория Сергей Якушин решил повторить этот эксперимент, чтобы проверить достоверность легенды. В эксперименте участвовал врач-нейрофизиолог Сергей Ярош, а все этапы были задокументированы на фото и видео. Специалист пояснил, что после смерти мозга на энцефалограмме должна быть прямая линия. В сюжете 1996 года были показаны ритмы, характерные для живого мозга, что не соответствует действительности. Кроме того, врач отметил, что любые движения электродов и проводов, присоединенных к голове покойника, вызывают хаотичные кривые на энцефалографе.

Опровержение легенды

В новосибирском эксперименте тело умершей женщины было загружено в кремационную печь с прикрепленными датчиками. Это позволило зафиксировать активность мозга при высокой температуре. Результаты показали, что на момент загрузки тела в печь не было зафиксировано никакой активности мозга. Небольшие колебания, наблюдаемые на энцефалографе, были вызваны плавлением датчиков и проводов под воздействием высокой температуры.

Директор Новосибирского крематория Борис Якушин заявил, что они не нашли никаких научных статей или других источников, подтверждающих проведение эксперимента в 1996 году. Ни в одном из четырех московских крематориев не слышали о подобных опытах. Специалисты предположили, что сюжет 1996 года мог быть провокацией, направленной на запугивание предпринимателей, работающих в похоронном бизнесе. В то время активно строились крематории, что могло повлиять на распределение рынка похоронных услуг.

Сергей Якушин отметил, что на сегодняшний день в мире нет приборов, способных измерить уровень “вибраций души”. Он подчеркнул, что в этой области много тайн и неразгаданных вопросов, требующих научного подтверждения.