На берег выбросило изготовленную 16 лет назад пачку молока

В Уругвае посетительница пляжа неожиданно нашла на берегу пачку молока, которая преодолела по воде 21 тысячу километров из отдаленной страны. Об этом пишет Jam Press.

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Женщина по имени Дани заметила какой-то мусор в песке, когда прогуливалась вдоль Атлантического океана. Она заинтересовалась находкой и обнаружила, что на берег выбросило пачку молока. На упаковке было указано, что срок годности молока истек 16 лет назад. Оно было произведено в Иране.

Дани опубликовала видео пачки в интернете. Многие пользователи задались вопросом, как упаковка молока осталась цела спустя столько лет. Другие заявили, что этот случай демонстрирует важность заботы о природе — пачка никак не разложилась и, скорее всего, навредила экосистеме океана.

Ранее сообщалось, что в США житель штата Нью-Джерси нашел на пляже рядом с Атлантик-Сити 11 бутылок столетнего виски. Он раздарил алкоголь коллегам, однако пока никто не отважился попробовать его.