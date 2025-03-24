На берег выбросило изготовленную 16 лет назад пачку молока из отдаленной страны

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В Уругвае посетительница пляжа неожиданно нашла на берегу пачку молока, которая преодолела по воде 21 тысячу километров из отдаленной страны. Об этом пишет Jam Press.

На берег выбросило изготовленную 16 лет назад пачку молока
© unsplash

Женщина по имени Дани заметила какой-то мусор в песке, когда прогуливалась вдоль Атлантического океана. Она заинтересовалась находкой и обнаружила, что на берег выбросило пачку молока. На упаковке было указано, что срок годности молока истек 16 лет назад. Оно было произведено в Иране.

Дани опубликовала видео пачки в интернете. Многие пользователи задались вопросом, как упаковка молока осталась цела спустя столько лет. Другие заявили, что этот случай демонстрирует важность заботы о природе — пачка никак не разложилась и, скорее всего, навредила экосистеме океана.

Ранее сообщалось, что в США житель штата Нью-Джерси нашел на пляже рядом с Атлантик-Сити 11 бутылок столетнего виски. Он раздарил алкоголь коллегам, однако пока никто не отважился попробовать его.

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