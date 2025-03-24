Ученые нашли на Дону древние сорта винограда

Коллекция донских сортов винограда пополнилась новыми названиями. Лианы растений обнаружили в ходе научной экспедиции РГО "Золотые горки", которая длится уже почти два года. Основная цель - возрождение исторических практик земледелия и развитие местной винной индустрии.

Виноград в долине Дона произрастает тысячелетия. Здесь встречаются аборигенные сорта, которые больше нигде нельзя найти. Даже генетически они никак не связаны с европейскими. Намечая маршрут экспедиции, ее участники изучили карты разных эпох. Судя по той, что была составлена в 1914 году в Винодельческой станции русских виноградарей и виноделов в Одессе, тогда в долине Дона росло больше половины российского винограда: 13 из 65 тысяч гектаров.

"Перепись донского винограда работа, по сути, краеведческая, - рассказал руководитель экспедиции Михаил Чумак. - Участники экспедиции нашли уже 55 донских сортов. Встретить в диких условиях виноград - это чудо".

Ученым удалось обнаружить большую часть тех исконно донских сортов, что значились в коллекциях и каталогах прошлого века. Теперь требуется более тщательное изучение. Установлено около 135 мест традиционного донского виноградарства. Найдены ранее считавшиеся утерянными сорта "Шампанчик константиновский" и "Старый горюн". Члены экспедиции побывали на подворьях, где растет и плодоносит буквально один куст редкого сорта. Или 18 "донских чаш". Это лозы, которым, как утверждается, больше 200 лет. А в августе 2024 года участники экспедиции нашли дикую виноградную лозу в окрестностях хутора Коныгин. Лоза растет без ухода и какого-либо участия человека, используя лес как укрытие. После проведенного генетического исследования наука дала ответ: это старинный донской сорт "Плечистик". Интересно, что его генетическая история до сих пор не установлена.

Недавно коллекция донских сортов после исследования найденных ранее образцов пополнилась еще такими сортами: "Буланный-2", "Пухляковский белый-4", "Пухляковский белый-5", Краснянский. Их нашли в небольших хуторах Усть-Донецкого района, можно сказать, в сердце Ростовской области.

Теперь создается "Ампелография донских аборигенных сортов винограда". В будущем их можно возделывать в промышленных масштабах. По всему миру в местах традиционного виноградарства аграрии стремятся работать именно с аборигенными, местными сортами. На конкретной земле с годами они приобретают особые, действительно уникальные качества. Можно сказать, что автохтон - гений места.