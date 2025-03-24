Чем уровень жизни в СССР шокировал солдат вермахта

Немецкие солдаты, одурманенные нацистской пропагандой, оказавшись в СССР, были удивлены. Они ожидали, что противостоять им будут полудикие варвары, но увиденное заставило мгновенно изменить отношение к советским гражданам в лучшую сторону.

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Высший свет

Гитлеровские пропагандисты внушали бойцам веру в скорую и лёгкую победу над слаборазвитым, отсталым и запуганным населением «недочеловеков». Но с первых дней Великой Отечественной войны оккупантам стало понятно – одолеть врага будет не просто. Боеготовность, невиданный героизм, уровень образования, развитая культура – вот что сразу же бросалось в глаза. Всего за два десятилетия советской власти удалось практически полностью ликвидировать безграмотность в стране.

Добиться этого получилось во многом благодаря стараниям Надежды Крупской, которая в годы эмиграции изучала организацию образования в передовых школах Западной Европы. В том числе и с её подачи в СССР развернули обширнейшую сеть детских образовательных учреждений и молодёжных организаций, развитие получило библиотечное дело. Гитлеровцы очень удивлялись тому, что даже в сельских школах ученики изучали иностранные языки и произведения европейских авторов.

Лидирующие позиции в мире к 40-м годам Советский Союз занимал также по качеству и доступности высшего образования. Более 800 университетов и институтов готовили до 800 тысяч высококвалифицированных специалистов разных профилей ежегодно. Кроме того, широчайшее распространение имели техникумы и различные образовательные кружки вроде Осоавиахима. На деле выходило, что русские пленные солдаты намного грамотнее немецких командиров. А ведь нацистская пропагандистская машина рисовала образ культурно и технологически отсталого противника!

За Родину! За Бога! За социализм!

Главный нацистский пропагандист Йозеф Геббельс старательно поддерживал миф о безнравственном и безбожном СССР. Но наличие большого числа православных храмов говорило об обратном. Красноармейцы же носили нательные крестики, молились и соблюдали религиозные обряды.

Пользовалась поддержкой у населения и советская власть с коммунистической идеологией. Немецких захватчиков удивляло, что люди были готовы умереть не только за Родину, но и за социалистическое будущее последующих поколений.

Все эти факты многих фашистов заставили призадуматься – а так ли честно с ними их правительство, за которые они должны отдавать жизни?