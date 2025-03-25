Десятилетний ребенок почти сутки дрейфовал в море

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Мальчик почти сутки дрейфовал в Южно-Китайском море и выжил. Видео спасения 10-летнего ребенка опубликовал Telegram-канал Shot.

Отмечается, что мальчик из провинции Хайнань играл на пляже возле дома, однако ему стало скучно, и он решил отправиться на рыбалку. Через некоторое время ребенка в лодке унесло сильным ветром на 30 километров от берега. Обеспокоенные родители обратились в полицию.

Дрейфовавшего мальчика нашли рыбаки спустя 17 часов. Его лицо, руки и ноги сильно обгорели. Ребенку дали молока и накормили хлебом, а затем передали полицейским.

Ранее в штате Флорида, США, рыбаки случайно наткнулись на 16-летних девушек, потерявшихся в море, и спасли их. Девушки вдвоем отправились кататься на сапборде — надувной доске, на которой передвигаются стоя с помощью весла.